《阳歌专栏》中国央行明确表态不会取缔余额宝

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国央行明确表态不会取缔余额宝**

余额宝曾被形容为“吸血鬼”，但这种说法已以适当的方式被悄然扼杀，中国央行行长周小川日前表示不会取缔余额宝等金融产品。不过，余额宝并非就此安然无虞，周小川还称会进一步加大对民营金融业的监管。大约在两周前，央视评论员钮文新将余额宝称为“吸血鬼”，此言一出便引发外界热议民营企业对国有银行构成的冲击。

周小川理性对待余额宝的方式值得赞扬，但尚不清楚银监会将如何回应钮文新的“吸血鬼”之说。钮文新认为，余额宝及如雨后春笋般在中国金融市场涌出的同类产品如同吸血鬼，从传统的银行吸走资金，造成银行存款减少，从而伤害这些银行提供贷款的能力。

余额宝允许消费者通过支付宝对闲散资金进行投资，回报率高于传统的存款利率。银行的存款利率受到高度管制，促使许多消费者将资金由存款转为投资余额宝。

钮文新刚发布“吸血鬼”言论后，我就说过这样的说法其实并不合理，因为余额宝并不只是将存款为己用，而是让资金重回货币市场。许多其他观察人士也认同这种观点，并很快对钮文新的言论作出批评。我怀疑钮文新的最初言论带有政治动机，背后的推手是国有银行，余额宝及类似产品导致他们的业务受损，令这些银行感到不悦。

周小川的最新言论表明他认同上述普遍观点，这应当能让担心余额宝及其他金融产品被取缔的阿里巴巴松一口气。其实，周小川在“两会”间隙的讲话十分简短，仅称人行不会取缔余额宝等金融产品，但指出未来有些监管政策会更加完善。

我对周小川对该问题持理性态度十分赞赏。该问题很容易演变到失控局面，最终导致相关产品遭到严重打击。中国近期采取诸多举措，面向民营企业开放许多高度受保护、由国企占主导的领域，银行业就是其中之一，这引起外界热议。

不过，我也支持中国当局采取更有力的措施，对这一新兴领域进行监管。中国对股票、基金等投资产品的监管，通常要比对储蓄账户等银行产品的监管松的多，因投资者应知道前者的投资风险要大很多。但我确信，大多数蜂拥投资余额宝及类似产品的消费者，其实并没有意识到投资此类产品风险更高。因此，监管机构需要采取措施提醒消费者警惕相关风险，并在这些产品出现亏损甚至失败时能更好保护消费者。

一句话：周小川表示不会取缔余额宝，这将为民营金融领域带来提振，不过此类领域料会在更严格监管环境下成长。

**唯品会和欢聚时代业绩强劲 股价飙升**

我想称赞欢聚时代(YY.O)和唯品会(VIPS.N)在2012年冒险赴美上市，当时正值投资者对中资企业人气非常低迷。这两家企业刚刚公布的业绩都非常好。两家企业上市伊始都没什么人气，但近期情况发生改变，而敢于在他们上市以后买入的投资者斩获颇丰。

投资者对唯品会和欢聚时代非常感兴趣的原因是其获利能力和高增长，这是决定未来上市企业能否取得成功的关键因素。两家公司的股价已经大幅上涨，而在业绩出炉后又进一步攀升。

唯品会2012年3月上市，发行价为每股6.50美元，低于最初的询价区间8.50-10.50美元。唯品会股价较发行价已经上涨25倍，最近一个交易日大涨32%，报169美元。欢聚时代2012年11月上市，股价较10.50美元的发行价上涨超过七倍，最近一个交易日上扬15%。

这两家公司的业绩将给我们提供线索，让我们认清在接下来的一轮中资互联网企业上市大潮中，什么样的企业才会受垂青。欢聚时代去年第四季度获利上升近五倍，达到3,170万美元；营收增长130%至1亿美元。该公司预计本季度营收翻番。

唯品会称，去年第四季度获利增加三倍至2,540万美元，营收增长117%至6.51亿美元。该公司预计本季度营收增长约为108%。

目前，唯品会的市值接近100亿美元，成为中国电子商务上市企业中市值最高的一家。欢聚时代的市值目前为48亿美元，也是排名靠前的互联网企业。

这对即将赴美上市的中国企业意味着什么呢？投资者显然在寻找两样东西：三位数的营收增速以及获利能力。能够做到这两点的企业股价应该表现非常好。仍在亏钱但很快能够实现盈利的企业应该也会表现不错，而营收增速只有两位数甚至更低的企业可能无法吸引投资者的兴趣。

一句话：在中资互联网企业IPO大潮即将来临之际，唯品会和欢聚时代的股价大涨表明投资者喜欢那些营收增速达三位数的获利企业。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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