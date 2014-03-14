《阳歌专栏》央视3·15即将来临 主要品牌料准备了应对之策

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**传统零售商日子不好过 物美去年利润下滑**

遭遇电商冲击的传统零售商名单上又添新员，物美1025.HK发布财报称，去年利润出现五年来的首次下降。需要指出的是，物美上次出现利润下滑，正值2008年全球金融危机正盛之际，当时利润下滑是因突如其来的严重因素所致，持续时间相对较短，但这次利润下滑却与更为渐进的原因有关，而且有迹象显示像物美这样的传统零售商的利润可能长期下滑。这些传统零售商面临阿里巴巴、京东、亚马逊中国等大型电商史无前例的挑战。

物美无疑并非首个感受到电商挑战冲击的企业，李宁(2331.HK)、安踏(2020.HK)等本土企业及沃尔玛(WMT.N)、家乐福CA.PA等全球零售巨头，都在过去一年对在华业务都进行了调整。对于这些处境艰难、前景显然也不是很光明的传统零售商而言，等待他们的会是什么，这是一个十分有意思的问题。我认为，未来两年他们中的多数可能进行一些合并，甚至还会有一两家企业关门大吉。

先来看看物美的财报。该公司去年利润下滑24%，为4.59亿元人民币；销售额增长9%，为189亿元。从表面看，销售额继续攀升还算不错，但同时利润又大幅下滑，这则是让人担心的趋势，表明该公司不得不在支出方面付出比以前更大的代价，才能实现同样的销售额水平。

物美希望成为传统零售行业的整合者，该公司去年宣布计划斥资29亿美元从卜蜂莲花收购36家门店。英国零售巨头乐购（Tesco）去年同意将旗下所有本地门店并入与华润创业(0291.HK)的合资公司，这实际上相当于该公司放弃了中国市场。家乐福据传去年也在为其在华业务物色本地合作伙伴，但至今尚未宣布相关交易。

电商快速崛起是促使出现上述种种情况的背后推手，他们之所以如此壮大，与中国传统零售市场发展相对落后有关。目前，我的朋友多数都是在线购物，从衣服、电脑储存卡到日用品，几乎都是在网上购买。由于电商提供诸多选择、更加优惠、定价较低且免费送货，使得如今在传统商店购物几乎没有优势可言。此外，电商还可在下单后数小时就送货上门，从而令传统零售商的时间优势也在快速消失。

面对这种情况，如果没有强大的互联网合作伙伴，很难看出这些传统零售商今后将如何生存下去。迄今为止，大量发展互联网策略的传统零售商只有沃尔玛和苏宁云商(002024.SZ)，但他们在整合线上和线下业务中也遇到了一些困难。

我认为，今后至少有两三家传统零售商仍有发展空间，但很难预测究竟会是哪家企业。在国际企业当中，沃尔玛似乎最有望取得成功，本土企业中胜算最大的则是苏宁云商。在尘埃最终落定前，传统零售领域今年可能震荡不小，更多门店将会被关闭，到今年晚些时候甚至还会有一两家企业选择退出。

一句话：物美去年利润下滑，表明传统零售行业依然萎靡不振，这会导致更多门店被关闭，甚至会有一两家企业选择退出。

**央视3·15即将来临 主要品牌料准备了应对之策**

中国主要品牌的销售和营销高管们在过去几天中肯定睡不好觉，因为他们要准备应对央视在315消费者权益日上发起的“攻击”。老实说，中国媒体通常在选择攻击目标时相对公正，矛头主要对准那些知名的大品牌。但这常常意味着，大型跨国消费品牌容易成为被攻击的目标，因为其中有很多品牌是中国消费者所熟知也非常受尊敬的。这些企业中的很多中国高管周六可能都会等在电视机前，查看自己的企业是否成为今年的新靶子。

中央电视台是消费者权益日调查报道的领军媒体。央视在去年的消费者权益日炮轰苹果公司(AAPL.O)，抨击该公司的售后服务对中国消费者打折。

当天遭到攻击的不仅有苹果，还有很多其他大品牌，诸如德国大众汽车(VOWG.DE)和国内网游巨头网易(NTES.O)。但对苹果公司的攻击最吸引眼球，节目播出后，这一事件在媒体上持续讨论了数周。

这场攻击对苹果公司造成诸多负面影响，而在我看来苹果很冤，因为苹果提供的售后服务水平比国内同业好得多。但苹果很快意识到，硬碰硬毫无意义，最后苹果罕见地向中国消费者致歉。这种致歉对于很多在华遭到攻击的大型西方企业而言已越来越常见，即便他们很少在其他市场发布类似的致歉声明。

一篇关于今年即将到来的消费者权益日的报道称，央视在过去几个月中因这种攻击而遭遇尴尬，信誉受损。其中最值得指出的是去年10月，央视在节目中抨击星巴克(SBUX.O)在中国的咖啡售价高于其他市场。

这种攻击最终令央视反遭到抨击。很多人表示，星巴克在一个竞争非常激烈的行业中运营，自己拥有完全的定价权。最近，央视的信誉再次受损。不久前央视评论员钮文新将余额宝称为“吸血鬼”。这再次引火烧身，很多人称阿里巴巴只是为中国固步自封的国有银行带来了亟需的竞争压力。

最后，随着运营良好、更具商业气息的服务让消费者在选择新闻和娱乐信息方面有了更多选择，我认为央视、新华社等大型官媒正在逐渐失去其影响力。但与此同时，也要意识到，这些官媒与中央高层有着密切联系，因此其表达的观点往往是中国高层的想法。当然，没有人希望成为央视在消费者权益日上的攻击目标，我确信多数中国和全球大品牌都已准备应急计划，以防受到攻击。

一句话：即便央视因不断增加的竞争而导致影响力减退，其在消费者权益日的调查仍将为今年遭到批评的企业带来头疼事。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王琛/程芳

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