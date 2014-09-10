《阳歌专栏》微软亚太研发负责人转投百度

**微软亚太研发负责人转投百度**

报导称，微软(MSFT.O)亚太研发中心负责人张亚勤将转投百度(BIDU.O)，凸显跨国企业可能很快面临留住中国高管的挑战。10年前，在外企工作是从事高科技行业的中国人梦寐以求的，主要因为那时中国科技企业还未成气候。

但随着百度、腾讯(0700.HK)和联想(0992.HK)等企业的崛起，很多工作机会应运而生。此外，中国企业的工作环境提升，再加上中国政府微妙排斥高科技跨国企业，这些都可能导致跨国企业的很多高端人才转投中国企业。

微软亚太研发中心总部位于北京，拥有超过3,000名工程师。张亚勤将辞去微软的职务，加盟百度，担任总裁一职，负责新业务的拓展，直接向百度CEO和创始人李彦宏汇报。报导称微软本周晚些时候将发布正式声明。张亚勤1999年加入微软，为微软工作了15年。

张亚勤的离去可能有很多解读方式。有人会说他弃暗投明，因为微软在中国的日子不好过，尽管已经入华多年并投入巨大。微软近期才刚刚获准在华销售Xbox游戏机，目前正在接受反垄断监管部门的调查。

反垄断调查反映出中国政府对外资科技企业的整体排斥。智能手机芯片厂商高通(QCOM.O)在华也面临反垄断调查。苹果(AAPL.O)也经常被官方媒体指责，包括双重标准和气焰嚣张等。

中国顶级科技企业的工作环境迅速提升，他们试图通过采用更加西方化的商业做法留住员工，保持竞争力。联想经常被称为中国最佳雇主之一，很多大型互联网企业也在采取措施变得更加专业，帮助雇员的职业发展，平衡工作与生活。当然，并非所有中国员工都领情，今年早些时候IBM(IBM.N)位于中国南方的一个工厂几百名员工在得知工厂被出售给联想后辞职。

整体情况是中国大型科技企业在与大型跨国企业吸引中国人才方面正迅速获得优势。如果我是个年轻的中国人，同时获得了微软和百度的工作机会，我会认真考虑一番才会做出决定。随着高端人才的流失，大型跨国企业未来的日子将更加不好过。

一句话：微软亚太研发负责人张亚勤转投百度，反映大型本土企业对中国科技从业者的吸引力上升，大型跨国企业未来可能面临人才流失问题。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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