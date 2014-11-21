《阳歌专栏》新的评论暗示高通反垄断案即将尘埃落定

**新的评论暗示高通反垄断案即将尘埃落定**

一句话：中国可能年底结束对高通的调查，罚金超过10亿美元，创造新的记录，高通可能同意大幅调整其专利许可模式。

针对大型外企反垄断调查的消息在夏天此起彼伏，但秋天突然没了消息。不过相关消息似乎很快又要登上头条，因为有迹象显示发改委准备对手机芯片厂商高通(QCOM.O)处以创纪录的反垄断罚款。高通两名高管和总理李克强本周的评论传递出相关信号。

我必须承认我对反垄断调查的观点自今年夏天以来已发生很大变化。调查始于夏天，最初涉及的企业包括高通、微软和大多数豪华车厂商。德国奥迪被罚约4,000万美元。

最初我认同外国的观点，即调查似乎不公平地针对跨国企业，高通遭到调查几乎肯定是因为华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等国内智能手机厂商的投诉。但有消息称美国和欧洲近期也对高通展开了类似的调查，这是改变我观点的因素之一。有关高通专利许可模式的报导似乎也显示出该公司对客户的做法有些过分。

越来越多的迹象显示针对高通的调查可能接近尾声，最终的罚金可能远高于奥迪吃到的4,000万美元罚单。罚金甚至可能高于6月葛兰素史克(GSK.L)因向医务人员行贿而遭到的近5亿美元罚款。

报导称，高通董事长Paul Jacobs本周在中国表示，公司正在与发改委进行艰难的协商，试图解决对其专利许可行为的分歧。高通首席执行官Steve Mollenkopf在公司的年度投资者日上谈到了在中国遇到的问题，并给出了比平常更为保守的未来五年增长展望。

李克强在世界互联网大会上表示，高通在中国的机遇大于挑战。李克强还强调了平等竞争环境的重要性，试图安抚不满的中国智能手机厂商和抱怨反垄断调查针对西方企业的批评者。

反垄断调查消息的突然重现可能与时点有一定的关系，因为Jacobs和李克强本周都参加了在浙江举行的世界互联网大会，高通的年度投资者日也在相同的时间举行。不过，所有这些消息都印证了之前报导的观点：针对高通的调查将要结束，年底前应会宣布解决方案。罚金可能超过10亿美元，高通将改变专利许可模式，这将对高通的营收增长构成很大冲击。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。