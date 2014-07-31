《阳歌专栏》中欧光伏贸易争端或升温

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中欧光伏贸易争端或升温 赛维LDK和尚德电力浴火重生**

美欧针对中国光伏企业的口水战升温，越来越多的迹象显示欧洲可能重新考虑对中国光伏产品征收反倾销税，美国的举动则接近向中国光伏产品征收新的反倾销税。与此同时，一年多前破产的赛维LDK和尚德电力浴火重生，有了新的动作，其中赛维LDK的举动让人忧心，可能令大批多晶硅重新进入当前复苏依然相当低迷的市场。

这些迥然不同的情况表明，光伏行业尚未达到新的稳定状态，由于市场因素和政府因素相互混合，该市场仍处于动荡状态，需要数年才能达到均衡。美国上周采取的举动，距向中国光伏产品征收反倾销税迈进一步，是导致该市场动荡的最新因素。美国此举基本上在预料之中，目的是填补之前裁决的漏洞，会像以往一样引起中国当局以及光伏企业的抗议。

欧洲方面也出现了类似的新情况，当地贸易组织EUProSun抨击中欧去年达成的相关折衷协议。说实话，我完全不理解该组织新一轮不满的逻辑。EUProSun代表着大约40%欧盟光伏企业的组织，当中包括德国的SolarWorld(SWVKk.DE)。

但问题是欧洲的光伏企业认为，中欧去年达成的折衷协议没有作用。就在一个月，欧洲光伏企业投诉中国企业发现了漏洞，以规避协议的一些条款。

如果情况属实，加上欧洲的光伏企业境况艰难、甚至可能破产，那么欧盟贸易委员会就很难忽略该情况。欧盟贸易专员之前就想像美国一样，对中国光伏产品征收反倾销税，但由于一些欧盟领导人干预以寻求折衷方案，才阻止了其这么做。鉴于此，如果此前的折衷协议真的没有作用，欧盟可能很容易就重启针对中国光伏企业获得政府不公正补贴的调查，并可能最快于年底就开征惩罚性关税。

再来简单看看赛维LDK和尚德电力的消息。这两家光伏行业的昔日领袖企业已经破产，随后进行了大规模的重组，如今已经开始重新布阵并恢复业务。有消息称，赛维LDK计划重启长期闲置的多晶硅生产厂，这家投入规模达100亿元工厂已经闲置了两年，其重新回到市场势必会令全球多晶硅及光伏面板价格承压。这种情况让人担忧。

尚德电力的消息看起来要好一些，说的是该公司将开设一家服务南非的子公司。这是尚德电自顺风光电(1165.HK)去年收购其主要资产以来的首个主要动作。尚德电力以激进的全新面貌出现，也会破坏光伏行业近期的稳定，暗示该行业在今年以及到2015年可能会动荡不安。

一句话：欧盟可能重启针对中国光伏企业的反倾销调查，并且向中国光伏产品征收惩罚性关税；赛维LDK和尚德电力的新动作，会进一步破坏光伏行业的复苏。

**智能手机：华为、联想表现好 中兴走下坡路**

华为和联想(0992.HK)可能在巩固他们在全球智能手机市场的地位，中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)则显露出疲软迹象，这些是我从IDC公布的最新季度智能手机数据得出的结论。数据显示，二季度华为和联想的销售和市场份额增加，而中兴则似乎在走下坡路，排名进一步下滑，去年中兴的排名曾一度迅速上升。

数据并不包括单个国家的销售成绩，不过华为和联想的增长很多可能来自全球市场，尽管中国市场占销售的比例仍超过一半。华为表现非常好，表明该公司可能在利润空间较高的西方国家市场迅速扩张，譬如意大利，利用其网络设备业务的关系推广智能手机品牌。联想的崛起很可能与金砖国家等发展中国家市场有关，这也是联想传统的领地。

IDC最新数据显示，二季度三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)凭借25.2%和11.9%的市场份额继续在全球智能手机市场中居于前两名地位。三星的整体市场份额同比下降7个百分点，其中约一半被华为和联想瓜分。苹果的市场份额也下降约0.5个百分点，销售增幅约为市场整体增长率23%的一半。

三星和苹果继续领先，华为则开始巩固去年经过激烈竞争获得的第三把交椅。二季度华为的全球市场份额同比增加逾2个百分点至6.9%，智能手机出货量几近翻番。联想的智能手机销量增长38.7%，市场份额增加逾1个百分点至5.4%。韩国LG(066570.KS)排名第五，销售增加近20%，市场份额为4.9%。

我在华为和联想两家企业中更加看好华为。华为正在缓慢树立质量出色的中档智能手机的品牌形象。最新的增长数据显示华为进军西方市场的计划执行良好，西方市场利润率通常更高，竞争不那么激烈。

联想似乎在针对低端市场，尽管CEO杨元庆近期称认为苹果和三星是两个主要的竞争对手。低端市场的竞争非常激烈，用户没有忠诚度，这意味着如果有更便宜的机型出现，卖家很快会抛弃廉价但常常不可靠的联想智能手机。

IDC的数据显示，中兴继续下滑。中兴去年似乎取得了稳步进展并进入了中国市场的前五。但下半年开始下滑，年底掉出中国市场前五，因国内市场竞争加剧。

IDC的数据是全球销售，不只包括中国，因此不清楚中兴在今年上半年的下滑程度。但另外一个报告暗示中兴在二季度甚至都没能进入全球前10，落后于酷派、小米、诺基亚、摩托罗拉和HTC(2498.TW)等企业。如果中兴真的落在了这些二线厂商之后，这显然不是什么好消息。

一句话：新的数据显示华为巩固其全球第三大智能手机品牌的地位，中兴则可能迅速走上下坡路。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王燕焜

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