（重发）《阳歌专栏》光伏产业近期频频动荡

（重发以补上正文第一段漏字并调整措辞）

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**光伏产业近期频频动荡**

最近一些天，太阳能企业股价大幅震荡，利好消息引发一周涨势，而随后的悲观信号又令其重挫。股价震荡大体上可归因于两个因素：贸易保护主义和很多新建电站面临的资金忧虑。这两个因素已经造成了巨大的不确定性。在有关阿特斯太阳能有限公司(CSIQ.O)、超日太阳能(002506.SZ)以及尚德电力的一连串负面新闻中，均能看到上述两个因素的影子。

在上述三家光伏企业中，现在只有阿特斯太阳能是个真正意义上的参与者，但该公司在日本市场正出现一些早期的麻烦迹象。尚德电力自去年被迫宣布破产后现在基本处于清算阶段，但公司过去的历史依然挥之不去，有消息称尚德电力正在被一名前客户起诉。今年早些时候出现债券违约后，超日太阳能也正在经历其自身痛苦的重组。

先从阿特斯太阳能说起。该公司宣布日本的部分项目现在出现问题，此前日本政府停止批准新的太阳能电站接入国家电网。对于很多中国的太阳能面板制造商而言，日本在去年成为一个主要亮点，因自2011年大地震后，日本试图摆脱对核电的依赖。

阿特斯在日本的后期项目为500兆瓦装机容量，目标是在今年年底前在此基础上增加至多20%。日本政府暂停批准影响了阿特斯太阳能135兆瓦项目，但阿特斯表示，公司预计会赢得项目的最终审批，且不会对销售造成短期影响。

我不是日本政治的专家，但我预计这些受影响的项目最终都会获得批准，因为日本在开发更安全的电力资源方面面临很大的压力。我还听说，日本的保护主义势力或许正在增长，因日本试图推广其国内的面板制造商。如果是这样，政治因素可能会令阿特斯太阳能和其他中国太阳能面板制造商在日本未来的销售受到影响。

接下来我们再看看另外两个案例，先从尚德电力说起。有消息称，中科恒源起诉无锡尚德电力，因后者未能交付价值2.06亿元的太阳能面板。此案涉及的金额不算大，但可能会为香港上市的顺风光电造成麻烦，因顺风光电在破产清算中获得了尚德电力的制造型资产。

顺风光电两周前就备受坏消息的影响。当时有媒体报导称，一座用该厂太阳能面板兴建的130兆瓦光伏电站陷入麻烦。顺风光电的股价由此大幅下滑，如果尚德电力的其他前客户开始出面提起类似诉讼，顺风光电的股价可能会出现更多动荡。

最后说说超日太阳能。该公司今年早些时候成为媒体头条，因该公司成为中国内地首个境内违约债券。尚德电力等其他处于挣扎状态的太阳能面板制造商之前有过债券违约现象，但所有这些债券都以美元计价，且卖给更为高端的国际投资者。

根据最新报导，超日太阳能正在与债券持有人洽谈协议，后者最终可能只会收回最初投资的20%。对于此类违约事件，这样的安排并不少见，尚德电力的债券持有人可能也会收到类似的赔偿额度。但这一数字的确凸显出光伏投资者持续存在的风险。

一句话：关于阿特斯太阳能的最新报导说明，政治因素可能影响中国光伏企业在日本的销售，而其余的报导说明，负债累累将继续困扰光伏行业。

**中国买家盯上海外房地产及足球俱乐部**

中国安邦保险以近20亿美元收购纽约华尔道夫酒店，媒体报导称万达集团创始人王健林准备入股西甲马德里竞技俱乐部。这两项投资凸显近期出现的一种趋势，即中国买家不再局限于传统的资源和制造领域，转而进军像房地产、体育俱乐部等不太熟悉的领域。

这两项交易表明，中国投资者希望突破海外并购中收购自然资源和制造资产的传统偏好。安邦保险收购纽约华尔道夫酒店，延续了中国机构不断增加投资西方地产的趋势。对于许多受到中国当局严格监管的企业而言，西方房地产领域曾经属于禁区。香港买家过去偶尔在国际体育领域进行过投资，但内地投资者进军该领域，就我所能想起的而言尚属首次。

先来看看安邦保险的交易，该公司将以19.5亿美元收购希尔顿酒店集团(HLT.N)旗下的纽约华尔道夫酒店，对于酒店收购而言这一价格可谓天价。我不是房地产领域的专家，但这是我见过的商业地产最高出价之一。根据协议，双方同意对华尔道夫酒店进行大规模翻新，安邦保险还同意让希尔顿在接下来的100年继续管理该酒店。

希尔顿从1949年开始管理华尔道夫酒店，并在1972年收购了该酒店。如此高的收购价以及希尔顿赢得了未来100年的管理权，这些对希尔顿而言可谓不小的胜利。此外，我怀疑安邦保险可能还会为酒店翻新付出数百万美元，当然希尔顿也会承担部分资金。不论如何，安邦保险似乎为收购该酒店付出很高的溢价，最终可能会对此感到后悔。

此类收购“有名地产”的举动与1980年代出现的情况类似，当时日本企业掀起的收购热潮导致美国房地产市场出现泡沫，许多日本银行后来因此背负上大量的坏账。目前断言中国投资者是否会再次引发此类泡沫仍为时尚早，但面对近期出现的一系列规模较小的类似交易，我觉得出现这种情况的机率超过50%。近期出现的相关交易包括复星国际(0656.HK)去年以7亿美元收购纽约第一大通曼哈顿广场（One Chase Manhattan Plaza），SOHO中国所有人以大致相同的金额投资通用汽车大厦等。

再来看看王健林洽商收购马德里竞技俱乐部的报导。报导没有透露交易金额方面的详情，仅称这项交易很快就会被宣布，并可能会在接下来几个月内完成。

今年早些时候，阿里巴巴同意以12亿元（1.9亿美元）收购广州恒大俱乐部50%股权，此事一度引起媒体关注。这项交易金额相对较低，表明丑闻缠身的中国专业体育俱乐部估值较低。我怀疑王健林可能会以类似金额或者更高的出价，来收购马德里竞技俱乐部少量股权。这将掀起一波中国超级富豪进行类似收购的热潮。

一句话：安邦保险以创纪录的价格收购华尔道夫酒店，表明中国投资者越来越青睐西方地产，这些投资者同时还可能盯上备受瞩目的专业体育俱乐部市场。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王琛/程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。