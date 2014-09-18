《阳歌专栏》大连万达商业地产准备赴港上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**大连万达商业地产准备赴港上市**

尽管阿里巴巴没有选择在香港上市，但报导称大连万达商业地产准备赴港上市，融资规模可能高达60亿美元，将成为2014年规模最大的IPO之一。

我并不十分看好中国房地产市场，因为投机程度很高，而基本面在市场年轻的时候几乎没有意义。但如果我要投资房地产行业的话，万达可能是首选之一。因为万达主要开发商业地产，比如购物中心和写字楼等，而大多数中国房地产商专注于住宅项目。

商业地产大多出租而非出售，因此投机程度低于住宅项目。中国很多住宅项目的价格已经高得离谱，北京和上海等城市的房价往往比西方国家还高，但平均收入水平却要低得多。

万达创始人王健林年初称，希望旗下两个公司年底前上市。外界猜测购物中心和影院业务最可能上市，而最新的报导暗示购物中心确实会首先上市。

报导称，大连万达商业地产原计划在上海上市，但由于等待名单过长而选择转赴香港上市。如果该公司成功完成60亿美元的融资目标，将成为2010年友邦保险(1299.HK)融资205亿美元后香港规模最大的IPO。

大连万达商业地产是香港上市公司万达商业地产(0169.HK)的母公司。报导称，大连万达商业地产计划很快提交上市申请，预计年底前上市交易。中国国际金融有限公司和汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)受聘担任IPO保荐人。大连万达商业地产目前拥有159个购物中心和102家酒店。

如上所述，商业地产上市比住宅地产更有吸引力。但大连万达商业地产存在政治风险，因为万达的总部位于大连，而薄熙来曾担任大连市委书记，因此王健林的成功几乎肯定和薄熙来的支持有关。现在薄熙来锒铛入狱，王健林和万达将来可能会因与薄熙来的关系而头疼。

一句话：大连万达商业地产准备赴港上市，看起来不错，但存在政治风险。

**酷派裁员 中国移动推“裸机”战略**

一些媒体报导显示中国低端智能手机市场面临的压力与日俱增。有消息称，中国国内手机品牌酷派正寻求与一些经销商成立新的合资公司，目前正在裁员10%。还有报导称，中国移动(0941.HK)(CHL.N)推进削减成本计划提振盈利，将不会出手救援以补贴价为其用户销售智能手机的企业。过去一年，中国手机厂商在低端智能手机市场掀起了激烈的价格战。

此类血腥的价格战在过去一年的大部分时间中一直上演，大多数厂商不断降价则是始终贯穿的主题，不过我们迄今尚未看到任何真正的牺牲者。该行业的一些高管上月在微博上掀起价格战，表明形势已经变得很严峻。此事起源于小米宣布将低端手机售价调降为699元（113美元），竞争对手华为立马作出反击，也宣布将一款荣耀手机的售价降至599元。

在这样的背景下，许多厂商的智能手机业务几乎肯定亏损，而这种情况必须改变其实也只是时间问题，酷派裁员则是这种情况改变的首个迹象。相关报导称，酷派正在与一些销售合资伙伴洽商设立新的合资公司，投资最多10亿元，从而令生产和销售更好地结合。

我没有内部消息，但这些消息看起来像是酷派内部出现大麻烦的迹象。该公司或许正在试图将裁员伪装成包括设立新合资公司在内的大方案的一部分。此外，对于一家继续为亏损业务提供资金的企业而言，合资公司可轻松成为其募集资金的隐藏手法。因此，我怀疑这个所谓的合资公司，其实只是酷派通过将公司的部分业务转让给经销合作伙伴，以便进行融资的手段。

与此同时，有媒体报导称，中国移动正在准备推出“裸机”战略，销售廉价智能手机以推广其4G服务。该公司将停止对此类手机提供补贴，逼迫智能手机厂商以最低价销售产品。根据相关战略，中国移动称将推出价格只有600元的4G智能手机，并且预计到年底时千元或千元以下的4G手机销售占比将为70%。

对于像酷派这样的企业，由于无力长期亏损销售手机，因此他们可以一直对中国移动说“不”。但鉴于中国移动及另外两家电信运营商的市场地位，在这种情况下没有手机厂商敢拒绝他们的订单。这就意味着这些厂商会继续面临压力，最终会有一家甚至更多厂商被逼出局。我觉得像酷派和OPPO这样的厂商可能会率先出局，而像一加手机、锤子手机等近期才加入的品牌，也可能会在明年这个市场被逼出局。

一句话：酷派裁员并设立合资公司，是中国低端智能手机市场价格战产生影响的首个迹象，随着中国三大电信运营商削减手机补贴，这些企业面临的压力会更大。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。