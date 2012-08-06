《阳歌专栏》小米：下一个中国的苹果公司？

**小米：下一个中国的苹果公司？**

小米即将推出最新低成本智能手机，中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK) 、华为和联想(0992.HK)的销售和市场人员可能非常羡慕小米产品的曝光度。我不是过於关注新产品发布的人，但我得承认，我也越来越对这款最新手机以及小米公司感兴趣。这也是继去年秋天发布首款机型後，小米推出的第二款智能机。这种炒作与很多公司在新产品发布时渴望却很难实现的万人空巷氛围类似，世上仅有苹果等少数几家公司能成功营造出这种氛围。

所以小米是下一个中国的苹果公司吗？这种类比似乎有点儿牵强，小米毕竟仅有短短几年历史，且即将推出的只是其第二款手机。但在这短短几年中，小米致力於生产低成本高性能、目标价在300美元左右的智能手机，已然由此学会了开发出市场青睐的产品。同样重要的是，该公司创始人兼首席执行官雷军也证实自己有能力吸引广大媒体对他本人以及小米产品的关注，这让我们再次想到了苹果前执行长乔布斯，并与华为、中兴和三星等公司深入简出的高管形成鲜明对比。

让我们先来看看最新消息，有媒体报导称，小米手机二代将在8月16日的新闻发布会上首次亮相。像苹果一样，小米会把其最新产品的多数细节保留到发布日当天。一名未具名的公司管理者称，发布会需凭门票入场，除受邀媒体外，其余人员需购票入场，票价199元。当然，出现在发布会现场的人或许都不会买票，因为中国对记者的定义非常宽泛，可以囊括任何行业的任何写手。

但小米这种让媒体报导199元门票的做法是个相当高明的营销策略，这不仅进一步加大了对小米二代手机的炒作力度，而且肯定也有助於使此次发布会尽人皆知。我承认，我个人从未用过小米手机，尽管各种测评和我认识的一些用过小米手机的人都说其设计不错且後台支持很好，这类似于苹果iPhone和Appstore的策略。

还有一点与苹果相似，小米只努力研发几款手机，不同于华为、中兴和三星等智能手机厂商认为机型多多益善。机型繁多造成的结果是，厂家很难对每款产品都进行大力宣传。显然对小米而言，最重要的因素是评论家和消费者对这款手机的评价。没有好的产品支持，再完美的营销活动都没有意义。但就我们目前来看，小米公司将拥有光明前景，该公司也正试图将其打造成为中国的“苹果”。

一句话：小米发布新款手机引发的效应让人不禁联想起苹果早期的营销活动。随着公司进入快速成长模式，小米有望成为一家受人密切关注的公司。

**中石化收购中国燃气料搁浅**

随着中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)恶意收购中国燃气(0384.HK)的要约有效期临近终结，我认为贪婪和优柔寡断将导致收购搁浅。这个预测也许过於大胆，但局势看似益发明显。中石化和新奥能源(2688.HK)向中国燃气发出的收购要约将於周二到期，不过有效期料被延长，此前已数次延长。从目前的情况来看，中石化不大可能准备提高收购价格。

这是个大问题。去年底中石化首次抛出这个收购价格时，中国燃气就拒绝谈判，而且一些投资者也买入了大量中国燃气股权，押注更高的收购价格或出现收购战。收购战看来是不大可能出现了，距中石化发出首个收购要约已经半年多了，从没出现过竞争对手。

中石化一再延长收购要约有效期，并於3月暗示可能提高收购价格，一度令我相信提价。中石化提出的22亿美元收购价已较之前中国燃气的市值溢价22%。不过现在我开始觉得中石化从中国燃气拒绝其收购要求开始就已经陷入优柔寡断状态，不知道下一步该如何是好。

坦率地说，我觉得这宗并购从开始就很奇怪。中石化和新奥能源去年12月突然向中国燃气发出收购要约，而两家公司基本没有和中国燃气协商善意收购。这种举动很不寻常，善意收购不至于令收购从开始即陷入僵局。中国燃气很快明确表示收购价格过低，不准备和中石化讨价还价。尽管如此，中国燃气的股价仍跳涨到收购价附近，而一些投资者也开始入场，押注更高的收购价。

尽管收购陷入僵局，新奥能源的股东仍批准了收购行动。媒体报导称，中石化的不作为可能源於未得到中国反垄断监管机构的批准。我个人对该收购失去了兴趣，没有亮点，中石化也没激情。

我认为即使中石化明天继续延长收购要约有效期，收购也将以失败告终，那些买入中国燃气的投资者恐怕要遭殃了。我觉得投资者应该从这个案例中学到的是：对中国国企发起的敌意收购行动要加倍小心，他们对报价遭拒明显感到不适应。

一句话：中石化明显不打算提高收购中国燃气的价格，这宗恶意收购失败的可能性更大了。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌

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