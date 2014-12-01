《阳歌专栏》携程网高管投资游轮 途牛网抢夺海外游客户

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
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**携程网高管投资游轮 途牛网抢夺海外游客户**
一句话：携程网解释高管近期抛售股票的原因，看起来有道理，不应成为担忧的理由；途牛网与同程网展开较量，短期内料不会见效。
报导称，携程网(CTRP.O)和途牛网(TOUR.O)都采取了新的战略行动。前者解释了高管近期抛出股票的原因，称他们需要资金进行新的战略投资；后者与同程网展开幕后较量，角逐有利可图、发展迅速的海外游市场。
过去几个月，投资者变得非常不看好携程网，尽管该公司仍是行业龙头，拥有大量资金。携程网股价从9月高点回落21%，因投资者担忧激烈竞争引发的获利下滑。该公司上周公布三季度获利下滑约40%，营收增长约40%，这反映出市场不易。
随着竞争加剧，一些携程网的投资者通过公告发现高管抛售股票后开始担忧。高管抛售股票从来就不是好事，往往被视为反映公司短期前景不佳。8月的公告显示，CEO梁建章卖出了价值2.5亿元的股票，董事长范敏卖出了价值超过1.1亿元的股票。
携程网称，高管卖出股票出于个人原因，想筹集资金投资游轮行业，该行业近期在中国发展迅速。9月，携程网宣布从美国皇家加勒比游轮公司(RCL.N)购入一艘游轮的计划。
携程网称，高管卖出股票和与皇家加勒比的合作有关。携程网从皇家加勒比购入了一艘游轮，后者称将继续管理该游轮。我曾对这样的合作方式发表过疑问，但我倾向于相信携程网的解释，高管出售股票与购买游轮有关，不需要担心。
报导称，途牛网和同程网争夺海外游市场。两家网站的商业模式都是由第三方旅行社提供产品和服务。报导称，途牛网要求这些旅行社在途牛网上提供的产品价格低于同程网，有时甚至会要求他们停止在同程网上提供产品。途牛网能够提出这样的要求，因为其规模比同程网大，同程网似乎难以反击。
投资者似乎看好途牛网的态度，上周五该公司股价收高4.4%，较5月IPO价格高近50%。途牛网的股价曾一度涨至IPO价格的两倍还多，但随后与近期上市的中国互联网企业一起进入调整。途牛网的行动料不会对短期表现产生巨大影响，但反映了激进的管理模式，可能有助于中期前景。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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