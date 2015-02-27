《阳歌专栏》移动数据和电影票房成春节大赢家

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**移动数据和电影票房成春节大赢家**

一句话：随着移动公司推广4G服务，今年移动数据使用量将以三位数增长；中国电影票房增速将开始放缓，短信发送量将加速下滑。

春节相关的数据正在陆续出炉，传统领域和新兴媒体的表现好坏不一，而明显的赢家则是新媒体。新媒体倍受青睐，导致春节假期期间移动数据流量的使用量增长70%。传统的电影也表现出彩，春节假期期间中国电影票房增长36%。与此同时，春节期间的大输家为传统的短信服务，该服务下降25%，这也不足为奇。

我昨天就写过春节假期期间红包人气爆棚的文章。对于像阿里巴巴、腾讯等民营企业发布的数据，我一直小有怀疑，因为此类公司通常会夸大其词，尽可能地让其数据看起来很大，让人震撼。

工信部这方面数据更中立一些。根据其数据，除夕当日短信发送量83亿条，同比下降25%；使用移动数据流量725.5万G，同比增长69.5%。除夕当天，有很多人都通过手机“抢”红包。工信部数据还显示，春节假期7天内，全国移动短信发送量累计达到200亿条，每用户平均每天使用移动数据流量54.8M，比平日流量高出50%以上。

这些数据看起来很有意思，但其实并无意外，因为这些并非刚刚出现的新趋势。中国移动(0941.HK)(CHL.N)数据显示，前九个月短信发送量下降20%，移动数据流量使用几乎增长一倍。从该背景看，春节期间的数据似乎显示短信发送量下滑势头在加剧，而移动数据使用也出现放缓迹象。当然，这当中出现的主要新元素是4G服务的兴起，这可能会重新带动移动数据使用快速增长，让其重回三位数百分比的增长区间。

再来看看春节假期期间电影行业方面的数据。春节假期7天，中国电影票房增长36%，达到17.3亿元人民币。与去年全年中国电影票房的整体增长情况相比，春节假期期间的增势或许更强劲。去年全年中国电影票房为47亿元。

有报导称，有些分析人士对春节假期期间电影票房的增势略表担忧，因为与去年同期相比今年春节期间的电影票房其实锐减。2014年春节假期期间，中国电影票房同比激增85%。依我之见，今年春节假期期间电影票房的增长情况相当不错。不过，鉴于中国经济放缓，加上电影市场开始走向成熟，中国电影票房市场今年可能会出现失去一些动力的迹象。

编译：侯雪萍 发稿：王琛

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