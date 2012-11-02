《阳歌专栏》丁丁网与华夏畜牧获得新融资 凡客或很快赴美上市

**丁丁网与华夏畜牧获得新融资 凡客或很快赴美上市**

今天的新闻热点是多家公司的融资消息，这表明私募基金与风险投资人士仍致力於在中国投资，即便此前投资於中国过热的互联网领域的很多项目遇冷。此外，不可避免的事情终於发生了。据媒体报导，资金紧张的服装零售电商凡客诚品已重启搁置已久的首次公开募股（IPO）计划，或在年底之前赴纽约上市。

先从规模较小的募资案说起。我本周多次撰文谈及成型中的新一波IPO风潮。在这一风潮中，或有至少一家中国互联网企业能于年底前在纽约上市。

两起较小的交易看似都属於中等规模。其一，原奶生产商华夏畜牧宣布获得海外投资者5,000万美元投资，投资方包括泰山投资（Olympus Capital）以及加州科技投资（California Technology Ventures）等。其二，地图服务提供商丁丁网获得了阿里巴巴与花旗银行的新一轮融资。报导未提及此次注资的具体金额，但这已经是丁丁网第五轮融资，意味着具体金额可能介於3,000-5,000万美元的区间。

华夏畜牧身处丑闻频发的食品行业，此次获投资因而引人关注。自从大约五年前毒牛奶事件曝光以来，中国又不间断地发生了一系列食品安全丑闻，导致消费者一般不愿购买国内品牌乳产品，转而高价购买进口产品。

因此，如果华夏畜牧能将自身定位为遵守外国标准的安全国内品牌，该公司就能迅速抢占市场，赢得愿意为其产品支付溢价的中国消费者。

同时，我也关心丁丁网的交易，因为它来自另一快速增长的领域，即移动网络地图服务。尽管基於地理位置的智能手机应用快速发展，移动网络地图服务需求似乎即将迎来爆炸式增长，但在中国这一市场并无一个很明显的领头羊。本次新投资也意味着，丁丁网可以将阿里巴巴当做战略合作夥伴以及其未来产品与服务的潜在用户。

这两起规模相对较大的融资意味着，华夏畜牧与丁丁网已经相对成熟，如果金融市场状况好转，这两家公司可能在明年就成为并购或IPO的对象。

关於这一点，我们再来看一下与凡客相关的报导。由於在美上市中国企业股票遭遇投资者信心危机，市场状况恶化，凡客不得不於去年搁置赴纽约IPO的计划。据报导，多家中国企业在试水年底前赴美IPO，媒体最新报导称，凡客已经重启了上市计划。

报导还称，凡客经营状况已经好转，公司目标是在今年第四季度实现盈利，这无疑有助於吸引那些对购买亏损企业股票持怀疑态度的投资者。

我怀疑，凡客之所以能很快实现盈利可能至少部分归因于某些会计手段，尽管该公司在今年稍早执行一系列削减成本举动後，也可能已经接近盈亏平衡。

如果凡客在未来一两周内提交初步IPO申请，我一点都不会觉得意外，该公司可能最终能够成功进行搁置已久的上市行动，募资1-2亿美元。

一句话：移动地图服务供应商丁丁网与高端乳品生产商华夏畜牧获得新融资，说明投资者在互联网领域之外寻求多元化目标；网络服装零售商凡客则可能很快赴美IPO。

**文思携手海辉：IT外包服务的明日之星**

我将以展望下周看点的方式来结束这周的专栏。我们应该会在下周看到一家中国IT外包领军企业的诞生，届时股东很可能同意海辉软件(HiSoft)HSFT.O和文思信息(VanceInfo)VIT.N的合并。我不太想用“巨擘”这个词来形容这家刚刚合并成立的企业，因其规模依然相对较小：年营收约为6.7亿美元，市值不到7亿美元。相比之下，印度IT外包巨头印孚瑟斯技术(Infosys)<INFY. BO>本财年的营收超过70亿美元，意味着海辉和文思合并成立的这家企业还不到後者的十分之一。

投资者显然对这一协议有所怀疑，自8月初首次宣布合并以来，海辉和文思的股票分别下滑13%和23%。两公司分别将在11月6日举行股东大会，对该协议进行投票，我比较肯定的是，双方股东都会投赞成票。

同时，两家企业似乎都嗅到了投资者热情的不断减少，这也促使他们在本周早些时候几乎同时重申第三季和全年业绩预期，即文思今年的营收增幅约为10%，海辉约为14%。在全球经济疲软的大环境下，这一数字相对强劲。与之相比，印孚瑟斯技术预计今年的营收持平，仅有小幅上涨。所以此次合并以及中国整个IT外包业的未来走向如何？我要承认，我非常乐观，不完全理解近期投资者的顾虑。这家新公司显然会是中国IT外包服务领域的领军企业，因而完全可以得到中国政府强有力的政策支持。中国政府希望打造一个高科技、高附加值服务的企业。此外，相比其他中国新兴企业，这家新企业的领导团队也相对全球化，这也意味着，领导层的决策将很大程度上基於商业因素，而不是中国很多高科技企业在决策时那种对面子的顾忌。

该公司因总部位於中国而处於一个令人艳羡的位置，这也使其吸引本土和海外企业客户。这非常重要，因为出於文化考虑和取悦政府的想法，大型国有企业往往在本土和外国IT服务提供商之间选择本土企业。

最後，我要说，这家新合并的企业将成为四分五裂的IT服务业市场的一个整合者。很多业界小企业或许会发现生存愈发艰难，更愿意加入到一个资金和资源更为充分的大企业中。

此次合并唯一的一个大问题在於整合问题。类似这种规模的合并总有这个潜在问题。其他同业者也可以合并。就在海辉和文思宣布合并数周後，博彦科技(002649.SZ)也发布了中型规模收购的公告。但我还是要说，这种风险相对较低。因而，海辉文思合并後成立的这家企业既是中国IT服务业的一个领军者，亦是一个整合者，且在未来5-10年有可能挑战某些全球大企业。

一句话：如果海辉和文思在下周合并，这将创造出一家或在未来5-10年挑战全球巨擘的中国IT服务领军企业。（完）

编译：张家伟/靳怡雯 发稿：王凤昌/王燕焜

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