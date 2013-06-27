《阳歌专栏》4G或助中兴通讯扭亏为盈

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**4G或助中兴通讯扭亏为盈**

本周在上海举行的亚洲移动通信博览会上，中国电信企业纷纷对商用4G服务的前景作出评估，商用4G服务可能于今年晚些时候推出。电信设备生产商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)一位高管预计，公司将恢复盈利。中国移动(0941.HK)(CHL.N)宣布了今年余下时间里大规模建设4G网络的计划，中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)也谈到了其4G网络将使用的技术标准。

这些都反映市场对4G的巨大期待。因为中国工信部发放4G牌照的速度缓慢，4G登陆中国的时间晚于大多数国家。大多数人预计工信部将在年底前发放4G牌照。对4G技术标准的要求是个大问题，可能给中国联通和中国电信带来麻烦。

中国移动使用国产4G标准TD-LTE，在建设和测试4G网络上已经大幅领先。中国移动2013年大规模的支出计划反映行业的整体趋势，所有企业料都将大手笔投入，以建设新的网络。

中国移动曾表示，今年资本支出预算为1,900亿元，其中400多亿元将用于建设4G网络。中国移动董事长奚国华在亚洲移动通信博览会上表示，计划在年底前将4G基站数量增加到20万左右，目前只有2.2万个。

中兴通讯TD-LTE部门一位高管预计，得益于中国移动大规模建设4G网络的计划和类似的全球4G支出，中兴通讯今年将恢复盈利，2012年该公司录得巨大亏损。中兴通讯曾获得中国移动建设3G网络时的很多订单，很多人预计该公司也将获得中国移动很多4G订单，尽管华为、爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALU.PA等企业也在积极争取订单。我猜测中国电信设备生产商将获得超过半数的中国移动4G订单，甚至可能达到三分之二，这将是中兴通讯的一笔意外之财。

中国联通和中国电信的4G计划比中国移动低调得多，这两家企业料都将使用国际4G技术标准FDD-LTE，该标准更加成熟和可靠。不过中国移动去年要求工信部强迫其他一家或两家竞争对手使用TD-LTE标准。

中国联通和中国电信两家企业的高管在亚洲移动通信博览会上释放出的信号暗示，都在一定程度地尝试TD-LTE设备，以防被迫使用该标准。这些都表明工信部仍在考虑如何发放4G牌照，和2009年发放3G牌照时的犹豫不决情况类似。我猜测工信部将在10月或11月左右同时向三大运营商发放4G牌照，而且不会强迫中国联通和中国电信只采用TD-LTE标准。

一句话：工信部料于秋季发放4G牌照，4G网络的大规模投入将帮助中兴通讯扭亏为盈。

**三一重工入股中联重科**

中联重科(000157.SZ) (1157.HK)和三一重工(600031.SS)两大机械巨头的近期举动似乎是在上演蹩脚的并购戏码，过去几天这在中国媒体引发了小小的轰动。由于涉及的数额非常小，我不是很确定这是否属于真正的收购意图。但是不管发生了什么，这都提醒人们，中国企业对主动并购仍是笨手笨脚，尤其是对于敌意收购。

有报道称，三一重工旗下公司悄无声息地在公开市场收购中联重科股份。此事涉及的背景十分简单，两家公司的根据地都在中部地区，且互为对手，都希望成为中国首家国际性重工巨头。目前，两家公司的年销售额均超过70亿美元，跻身全球10强重工设备企业之列。不过，两家公司与全球头号重工企业卡特彼勒(CAT.N)相差甚远，后者的年销售额约为400亿美元。

中联重科随后发布公告证实，三一重工旗下两家公司确实购买了其股份，持有量分别为390万股和270万股。这意味着所持股份总计约有660万股，按中联重科最新股价计算，这些股票总市值约为570万美元。显然，与中联重科高达数十亿美元的总市值相比，这可以说是微不足道。

从中联重科的公告可以明确看出，该公司对三一重工购股一事并不知情，是在检查了最新的年度股东大会记录后才知晓了此事。这就引出了一个很有意思的问题，即三一重工此举究竟目的何在？

坦白说，我看不出任何符合逻辑的解释。对于互为竞争对手的两家公司而言，其中一家公司出于纯粹的投资目的购买对手的股票，是极其异常的举动，这种行为很值得怀疑。另一方面，投资规模并不算很大，而且通过此类公开市场购股方式进行并购也是不同寻常的做法，尤其是在收购对象是死对头的情况下。

投资者似乎认为三一重工或许是在竞购中联重科。中联重科上述公告发布后，其H股上涨逾6%。我个人觉得，三一重工购买中联重科股份不可能只是为了投资，这让并购成为唯一的可能答案。

如果这真是并购意图的早期举动，那么肯定不是中国企业试图进行此类蹩脚并购的先例。在互联网领域，在线游戏专家盛大就曾进行过类似尝试，该公司2005年曾通过在公开市场收购新浪(SINA.O)20%股份的方式来试图收购后者。新浪对交易予以拒绝，盛大最终出售了手中持股。

去年末，中国石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)向中国燃气(0384.HK)发起了类似的蹩脚竞购，最终因遭到拒绝而流产。三一重工若是真有竞购意图，则是同样的蹩脚且不成熟，而且不太可能取得成功，特别是在中联重科如今已有所了解的情况下。鉴于此，我觉得三一重工在接下来几个月会悄悄卖掉所持中联重科的股份，两家公司将继续他们的死对头关系。

一句话：三一重工悄然购买中联重科股份，可能是其隐秘收购意图的蹩脚开始，反映出中国企业在主动并购上经验的缺乏。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/张家伟

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