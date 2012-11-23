《阳歌专栏》AIG拟与人保集团建合资寿险公司 阿里巴巴与新浪牵手前景看好

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**AIG拟与人保集团建合资寿险公司**
中国保险市场因潜力巨大而受外资青睐，但是很多障碍和本土保险公司的竞争令外资处境极其艰难。这就是美国保险巨头AIG(AIG.N)与中国人民保险集团股份有限公司联手的背景，双方有意成立合资寿险公司。人保集团准备赴香港上市，计划筹集36亿美元资金。
AIG最初由一名美国人於1919年在中国创立，此前非常看好中国市场。但是该公司最终还是卖出了大部分亚洲业务，因全球金融危机期间该公司濒临破产。AIG显然从首次进入中国的经验中汲取了教训，虽为首批被批准进入中国的外资企业之一，该公司并未大举进军中国市场。
即使是与人保集团联手的声明也非常谨慎，只说AIG“考虑”与人保寿险子公司成立合资企业。这对一个曾经非常看好中国市场的企业来说确实相当谨慎。去年中国寿险市场保单规模达1,340亿美元。
声明显示，AIG和人保集团已经签署不具约束力的协议，双方将建立合资企业，在中国销售寿险，未来还可能销售其他保险产品。AIG还表示，将在人保集团赴港上市时买入5亿美元的股票。人保集团或成为两年来港交所规模最大的IPO。
相比组建合资企业，人保集团看起来对AIG的投资更感兴趣，因为其IPO规模巨大，而市场非常疲软。人保集团正在将一半左右的股票卖给大型机构投资者。AIG似乎也对形势非常了解，承诺在人保集团上市後五年内不卖出超出25%的所持人保集团股票。但AIG同时表示，若与人保集团拟建合资企业的最终法律文件未能在2013年5月之前完成，AIG则可卖出所持人保集团的全部股票。
AIG的策略看似意在避免很多大型外资金融机构之前曾犯下的错误：以为大量投资中国国有银行和保险商就意味着能够进军中国市场，但是随後发现那些中国合作夥伴对战略合作基本没什麽兴趣。
因此，过去两年高盛(GS.N)和美国银行(BAC.N)等外资巨头卖出了所持的绝大部分中国大银行股份。汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)本周早些时候打算出售所持的全部中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)股份，价值95亿美元，也是出於类似原因。
我看好AIG的策略，它给人保集团增加了压力，以避免过去失败的结盟案例再现。但即使最终双方成功组建合资企业，我怀疑人保集团也不会向合资企业提供多少资源，因合资企业会与其全资子公司构成竞争关系。所以我猜测双方最终将成功组建合资企业，但合资企业也将像之前的案例一样令人失望。
一句话：AIG和人保集团最终将组建合资企业，但可能因为缺乏人保集团的投入，该企业的表现将令人失望。
**阿里巴巴与新浪就微博估值陷入僵局**
此前有传言称，阿里巴巴拟战略入股新浪(SINA.O)微博，今天看到的新报导称，二者就此事陷入僵局，这令我感到意外，因为这一交易若达成将令双方均大为受益，而两家公司显然也都希望促成联姻。
接着我又仔细看了一下相关报导，我的结论是，双方仍在继续谈判，以确定对新浪的估值，而新浪微博业务是与阿里巴巴牵手的关键。
对於此类谈判，出现这样的分歧很正常。我很有信心，这两家公司终将达成协议，促成自今年稍早优酷YOKU.N与土豆联姻以来中国互联网领域最重要的结盟之一。
为弄清楚到底是什麽状况，我们先来看一下最新消息，这些报导在我看来像是小题大做。媒体报导称，因为双方无法就出价达成一致，交易未谈拢。我觉得这个理由有点意思，因为新浪是上市公司，它的市值是公开信息。本周初阿里巴巴投资新浪微博的传言流出後，新浪股价上涨了5%，当前市值为32亿美元。
当然，新浪可能会说，数家在美上市中国公司发生会计丑闻後，投资者抛售中国企业股票，新浪股票在过去一年半也遭到抛售，因此当前股价被低估。
在过去一年半，自上述信任危机开始以来，新浪股价下跌了将近三分之二，我毫不怀疑新浪CEO曹国伟希望将该公司估值定为2011年约90亿美元的水平，而阿里巴巴创始人马云则可能希望将估值定为当前水平。
这二人对於作出对各自有利的估值都很精通，我也毫不怀疑他们会尽力使交易对自己公司有利。同时，他们还是精明的战略家，知道这种交易很合理，将使双方公司受益，其中原因我在上周末传言刚流出时就已经解释过。
这里再快速回顾一下，新浪微博取得巨大成功，当前拥有逾3.5亿注册用户，已成为中国社会强有力的公开辩论平台。但新浪在将微博货币化方面遇到困难，因为绝大多数用户免费使用这一服务，不想为更高级服务付费。
中国互联网用户不介意在网上付钱的一个东西，就是消费类产品，而这正是天猫商城助阿里巴巴成为中国电子商务领头羊的因素。因此，阿里巴巴与新浪结盟，可能将通过把天猫的电商服务扩展到微博而使两家公司都受益。
现在在回到最初的话题，我很有信心新浪与阿里巴巴最终达成协议，因为任何一方放弃的代价太大了。特别是对於阿里巴巴，它面临的风险是，新浪可能寻找另一家电子商务企业结盟，或许是京东商城，或者是亚马逊中国等大型外国企业。总之，我认为阿里巴巴将为所接手的新浪股份支付不错的溢价，可能让後者估值高达50亿美元。
一句话：尽管阿里巴巴与新浪的谈判暂时陷入僵局，这两家公司可能终将达成交易，後者在交易中的估值最终也可能获得不错的溢价。（完）
编译：李富强/张家伟 发稿：王燕焜
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