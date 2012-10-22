《阳歌专栏》中行或拉开新一轮银行融资潮序幕

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国零售业放缓 大型零售店继续开张**

中国零售领域喜忧参半，在中国经济迅速放缓中，乐购(TSCO.L)等巨头发出负面声音，不过苹果(AAPL.O)和Forever 21则在开新店。实际上这些信号并不矛盾，因为新开的店铺可能是在中国经济放缓开始前就进入了策划阶段。因此这些新店更多意味着对未来的投资，而非对当前的押注。

沃尔玛(WMT.N)、乐购和家乐福(CARR.PA)都在压缩中国扩张计划，部分原因是中国经济放缓。第二季乐购的中国同店销售下降1%，家乐福称最新一季中国同店销售下降6.1%，和前几年的强劲增长构成鲜明对比。

增长放缓几乎无法避免，因这些企业一直在积极扩张，在大多数最佳地段已经开店。这意味着他们未来不得不考虑上海和北京等大城市的次佳地段以及二线城市，这种工作难度大得多，新开的店铺获利能力可能要差一些。肯德基和麦当劳(MCD.N)等快餐企业也面临类似挑战，两家公司都在考虑其他策略，比如在电商网站中开店铺和加油站内开店。

和外资企业类似，本土企业也面临经济下滑和国内市场日趋饱和的挑战。李宁(2331.HK)上周披露，创始人李宁卖出25%股权给另外一家公司，李宁本人也是後者的投资者之一。不过李宁公司的一些股东认为李宁出售股权意味着他试图逐渐淡出李宁公司，导致李宁股价上周下跌7%。目前李宁的股价不足52周高位的一半，而且该公司去年获利一直在稳步下降，近期表示2012年可能亏损。

说完了坏消息，我们再看看好消息。媒体报导，周末苹果王府井零售店开张，上千人通宵排队。该店为苹果在亚洲最大的零售店，上下三层。8月，Forever 21也进驻王府井，店铺面积约2,300平方米。9月底，Forever 21在上海的零售店开张，该店上下四层，面积约8,000平方米。

这些大型零售店非常吸引眼球，至少未来几个月料吸引大批客流。不过预计未来一段时间这些大型零售店的业务也会迅速下滑，苹果和Forever 21以及其他进入中国的大型零售商都将面临挑战。

一句话：中国经济放缓已经冲击大型本土和国际零售商，在最初的新鲜劲过去後，料扩散至苹果和Forever 21近期新开的大型零售店。

**中行或拉开新一轮银行融资潮序幕**

我曾预测中国的银行今年会进行大量融资，但在年初掀起一波融资潮後，这些面临资金问题的企业过去6个月一直沉默未动。如今，这种沉默已被突然打破，有消息称中国银行(3988.HK)(601988.SS)准备通过发行次级债融资约230亿元人民币。眼下的问题是：这是否为新一轮银行融资潮的开始？答案很明确，即“可能是”，不过进行融资的或许只是那些去年末和今年初未融资的银行。

这意味着，进行大规模融资的将不仅有像建设银行(0939.HK)(601939.SS)和农业银行(1288.HK)(601288.SS)这样的大银行，许多中小银行也可能加入融资行列。此外，这轮新的融资潮还可能以发行新债为主，因为股东不太可能继续支持为如此不间断的资本重组买单。

中行进行最新融资的时机，恰好处在中国经济遭受两大冲击的中间点上，这很难说是巧合。2008年至2009年期间，全球金融危机重创中国经济，外界对中国出口品的需求锐减，这是中国经济遭遇的首个重大冲击。为了减轻所受冲击的影响，中国要求大型国有银行大规模放贷刺激经济，导致他们产生大量坏账，如今不得不采取措施应对。

尽管银行采取措施应对该问题，但随着当初的刺激效应消退，加上出口需求持续低迷，如今中国经济又走上下滑的边缘，意味着政府可能很快就会指示银行再次大规模放贷，即便他们还得努力应对上次放贷产生的问题。

在过去一年半，多家金融机构已相继进行了新的融资，当中包括工商银行(1398.HK)(601398.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、民生银行(1988.HK)(600016.SS)等。面对经济增长放缓和股市疲软双重压力，中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和平安保险(2318.HK)(601318.SS)也进行了大规模融资。

中行新的融资计划与招行和中国人寿3月的计划差距为何如此之大，我也不是很清楚，也许是因为领导层即将换届，加上中国经济增速快速放缓等其他问题，导致政府无暇考虑银行新一轮融资事宜。但不论原因为何，中行融资计划表明，随着银行着手准备再次大规模放贷，他们可能在未来数月重启资本重组，而大规模放贷会令银行坏账增多，进而冲击他们本已脆弱的资产负债表。

一句话：在中国政府着手准备出台新的以银行主导的经济刺激方案之际，中国银行新的融资计划标志国内银行将掀起新一轮融资潮。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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