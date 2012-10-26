《阳歌专栏》中国电信行业：4G与IPTV推进 思科受阻

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国电信行业：4G与IPTV推进 思科受阻**

中国三大电信运营商都有新闻。媒体报导，中国移动(0941.HK)(CHL.N)将其试验4G网络建设扩展至成都，中国电信(0728.HK)(CHA.N)获得在固网宽带上提供电视和其他视频与数据服务的牌照，中国联通(0762.HK)(CHU.N)出於安全担忧替换一些核心网络所用的思科(CSCO.O)设备。

我们先来看一下关於中国移动的报导。媒体报导称，移动开始在成都建设4G基站，基於国有标准TD-LTE。移动已经在约10个大城市修建4G基站，不过大多为沿海城市。移动4G进军中西部意义重大，也很有必要。如果新的进展以目前的速度推进，明年下半年移动就有望推出4G服务。这对移动来说可能是好消息，因3G网络问题诸多，移动市场份额正迅速被两家竞争对手蚕食。

媒体还报导，中国电信正式获得互联网视听服务和IPTV传输牌照。电信可以利用其近期升级的宽带网络开始提供电视和其他视频服务，从而获得重要的新收入来源。中国有线电视企业也获得视频服务的牌照，电视市场可能很快成为竞争激烈且有利可图的市场。

最後，再看下关於中国联通的消息，这可能是最有意思的一个，因为它带有一定的政治意味。在看这条消息前，我先补充一点，联通刚刚公布第三季业绩，获利上升27%，看起来不错。但是我已经放弃对联通这一运营不良公司的业绩解读，因管理问题不断，它每个季度间的差异很大。

媒体报导称，联通开始在一些核心网络上替换思科的设备，这条消息让我更感兴趣。该报导中消息人士称，联通此举的动机是思科设备存在安全风险。我觉得时间点很有意思，一两周前，美国政府称将阻止华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)在美国市场销售类似的设备，原因是安全担忧，思科与华为和中兴是竞争对手。如果这真是针锋相对的行动，那麽等着看中国其他电信运营商未来也采取类似行动吧，这可能会冲击外资电信设备生产商，中国是他们收入的一大来源。

一句话：最新的迹象表明，中国正积极推进高速电信服务，而关於美国针对华为和中兴采取的举动，中国可能也会展开报复。

**中信证券巩固全球化战略**

未来两至三年，中国最大券商中信证券(6030.HK)(600030.SS)将是值得关注的企业，该公司试图以新近收购的里昂证券（CLSA）为跳板，成为中国首个真正的全球化企业。如果让我下注的话，我会说该公司拥有在未来四至五年成为全球顶级二线券商的资质，可成功地与日本野村（Nomura）和英国巴克莱资本（Barclays Capital）等企业展开竞争。如果能做到这一步，我甚至觉得该公司还有可能最终打入包括摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)等在内的全球顶尖券商行列，但这至少需要十年甚至更长的时间。

我们先来看看相关的最新消息。中信证券称，该公司行使之前宣布的购股选择权，从法国东方汇理银行（Credit Agricole）收购里昂证券剩余80%股权，收购金额约为9亿美元。中信证券最早是在今年春季宣布上述购股计划的，当时该公司以3.1亿美元收购了里昂证券的20%股权，同时还保留了收购剩余股权的选择权。

两次购股金额总计达12亿美元，从而成为中国企业进行的规模最大的收购全球金融服务企业的交易之一，也可能是规模最大的国际券商收购案。其实，中信证券行使选择权收购里昂证券剩余股份并不足为奇，该公司此前就曾暗示在无重大意外情况下会这麽做。

我们再来看看这次购股为何利好中信证券，有助於该公司打入全球大型券商行列。中信证券在中国市场拥有广泛的人脉，因与政府关系良好而被视为半官方组织，这对寻求中国市场投资机会的全球投资者和投行客户可谓十分有吸引力。中信证券已经是中国最大的券商，该公司今年初还因首个获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格而广受关注。

与许多全球性券商相比，中信证券还拥有另外一个重要的优势，即时间。眼下，全球经纪和金融服务行业陷入长期低迷态势，而这也是东方汇理银行决定出售里昂证券的原因之一。随着里昂证券所有权交接的完成，中信证券可能需要至少一到两年的窗口期将里昂证券与自己的企业构架整合在一起，然後再对整合後的公司进行定位，以便在未来几年金融市场形势改善时能伺机发展。

最後要说的是，中信证券落实计划的记录整体看十分良好，而这也是该公司能否成功的关键。如果一切进展顺利，该公司将开始作为一个强劲对手在全球经纪和投行业务领域施展拳脚，而在接下来的两至三年内，里昂证券和中信证券则有望成为大型客户和重磅交易的券商。

一句话：中信证券完成里昂证券收购交易，是该公司进行的首个化全球重大举措的标志，这可能使中信证券在接下来五年内迈入全球顶级二线券商行列。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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