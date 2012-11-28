（修正）《阳歌专栏》东风汽车加紧与雷诺联手

（修正“思爱普欲登陆中国国际板”的错别字）

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**东风汽车加紧与雷诺联手**

东风汽车(0489.HK)与法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)建立合资企业的传闻由来已久，近期看似在东风在中日领土争端後多元化紧迫性上升的背景下升温。无论最新进展背後的推动力是什麽，这对东风来说都是重大的一步棋；因该公司严重依赖与本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)的合资企业，中日领土争端导致东风艰难度日。在中日领土争端达到顶峰之时，因中国消费者的抵制，过去三个月这两家合资企业的销量也大幅下滑。不过消息显示抵制的高峰或已过去，10月底触底後日本品牌的销量开始回升。

我们先来看一下东风与雷诺建立合资企业的消息。中国媒体报导，这两家企业已经敲定合资企业的大部分细节。双方将向合资企业投入约65亿元人民币，最初年产能约20万辆。双方的合作最初於4月被媒体报导。

报导还提到，雷诺之前在中国的合资企业以失败告终，但其借此已经获得在中国生产汽车的许可，意味着新的合资企业不需要获得政府批准。这很重要，因为中国发改委的批准往往是必须步骤，但是过去一年越来越难，因为中国本土汽车制造产能过剩。

此举有助於东风业务多元化，尽管该公司与法国标致雪铁龙(PEUP.PA)也有合资企业，但是份额占总体业务比例相对较小，主要还是依靠与日产和本田的合资企业。9月和10月的中日争端导致东风股价下跌约四分之一，不过随後反弹，现在已经接近下跌前的水平，因形势企稳。

中国媒体引述中日合资汽车企业高管的话报导称，日系车销量开始回升，此前日本品牌汽车销量因消费者抵制而下降近40%，10月在中国汽车市场占有率下降逾一半至8%。丰田汽车一名高管称，销量10月中左右触底，从那以後开始缓慢复苏。日产汽车和本田汽车的高管则表示，近几周销量开始回升，不过复苏相对疲软。

过去的经验显示，中国消费者抵制日货的行为或将迅速减弱，转而对与日常生活相关的问题予以更多关注，这或许解释了东风股价快速反弹的原因。不过争端再次出现的风险仍是切实存在的，东风和雷诺的合资企业为未来中日冲突的发生进行了重要的对冲。

一句话：东风汽车与雷诺汽车的合资企业将帮助东风汽车多元化业务结构，缓解该公司严重依赖与日本车企合资企业的局面。

**思爱普欲登陆中国国际板**

有消息称，德国软件巨头思爱普（SAP）(SAPG.DE)可能在中国计划推出的国际板上市，这令我颇觉好笑。此类消息经常见诸报端，在2010年时已是司空见惯。乐观一点看，只能说该消息可能暗示，酝酿已久的国际板可能在明年上半年推出；反之，这也许只是思爱普的一次公关活动，目的可能是想提醒外界记得该公司对中国市场的承诺。国际板将允许外国企业通过在中国进行首次公开募股（IPO）募集资金。

我们先来看看相关报导。有消息援引思爱普发言人的话报导称，思爱普正在考虑或登陆中国股市。该公司已在德国和纽约上市，这将是其第三地上市的计划。报导还补充说，该公司预计到2015年时在中国的投资额将达20亿美元。报导还称，思爱普今年三季度在华业务规模扩大40%，中国市场目前已成为该公司的第六大全球市场。

报导没有透露更多细节，但更让人感兴趣的是这则消息传出的时间，而不是消息本身。不过，在讨论报导传出的时间有何意义前，我们先来看看中国国际板漫长且崎岖的推出之路，此事已被认真讨论了约五年的时间。

国际板顾名思义就是两地上市，即允许在中国设有主要业务的跨国企业通过发行人民币计价的A股在上海证券交易所挂牌交易。一方面，国际板将允许这些企业募集资金支持在华业务，同时还能为中国投资者提供购买大型优质跨国企业股票的机会，比如像已宣布有意在国际板上市的汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)、渣打(2888.HK)(STAN.L)等；此外，国际板还将允许中国投资者购买中国移动(0941.HK)(CHL.N)、联想(0992.HK)等在香港上市的“红筹股”，这些公司实际是在中国大陆以外的地区注册，按现行规定不能在中国大陆上市。

国际板计划得到了快速推进，相关传言在2010年一度甚嚣尘上，即该板块有望在当年晚些时候或次年初推出，但这样的传言并未实现。在此期间，中国推出了类似纳斯达克的创业板，主要为创新企业提供融资渠道。2011年，推出国际板的传言再次浮出水面，但随後中国主板市场崩溃，过去一年半的走势仍极为疲软。由於中国国内股市低迷，且无很快就能好转的迹象，观察人士认为证券监管机构很快推出国际板的可能性非常低。

在这样的大背景下，我们再来看看关於思爱普的最新消息及其含意。简而言之，正如我在上文所言，我觉得这可能只是该公司的一个公关活动，目的是展示其对中国市场的承诺。不过，当中国国际板最终推出後，思爱普仍有望成为首批申请上市的企业之一。但在中国股市显示企稳迹象前，监管机构不太可能推出国际板，而中国股市最早在2013年下半年才有望企稳。

一句话：思爱普考虑在中国国际板上市，似乎为一次公关活动，而中国国际板最早可能要等到明年晚些时候才有望推出。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。