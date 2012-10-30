《阳歌专栏》日本车企在华遇严冬 比亚迪业绩惨淡

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**日本车企在华遇严冬**

日系车在中国市场的日子看起来不会好过，最近有关本田的新闻(7267.T)表明，日本三大车企在华困境可能延续至明年春天，或许历时更长。这将不仅是本田、丰田(7203.T)和日产(7201.T)的噩耗，它们的中国合资夥伴--广汽集团(2238.HK)和东风汽车集团(0489.HK)估计也难幸免。与此同时，昔日野心勃勃的中国车企比亚迪(1211.HK)则因自身内部原因仍未摆脱困境，公司预计今年余下时间盈利将继续下滑，可能下滑至接近于零。

上述两则消息算不上新闻，因中日9月爆出领土争端後，日本车企的销量已大幅下滑。比亚迪的困境则可以追溯到更早的时候，因汽车部门的问题，该公司销量在过去两年内的多数时间一直在下滑。令人警觉的是，汽车部门的问题似乎开始侵蚀到比亚迪更传统、表现也更稳定的电池部门。

我们先看看本田的最新消息，该公司近期称，其在华业务可能得等到明年2月才会重返正轨，同时称，在华业绩的大幅下滑，将导致公司距离实现全年净利预估会有20%的差距。本田在中国与东风汽车和广汽集团都有合资生产企业。

让我更感兴趣的是，本田表示其在华销售得等到明年2月份才会恢复正常，这显示本田对目前颓势的看法比多数人更为悲观。事实上，我认为，明年2月能恢复正常已是乐观的预期了，这种颓势甚至可能延续到明年中期，对日本汽车品牌及其中国合作夥伴都构成沉重打击。

到今年年底时，外交纠纷带来的负面情绪开始会消散，中国消费者购买日本产品的热情会恢复到较为正常的状态。但汽车产品遭遇的冷遇时间可能会较长，因为日系车被砸、车主遭殴打的画面会长期萦绕在很多中国消费者的脑海中。这种恐惧感会持续较长时间，很多消费者可能会选择改买美国车或欧洲车，因为担心中日关系一旦再紧张，自己或自己的爱车会遭暴徒的毒手。

与此同时，我们看一下比亚迪最新的业绩，显示该公司依然未能摆脱困境。比亚迪今年第三季盈利同比大降94%至不到100万美元。比亚迪预期全年盈利降幅甚至会达到98%。

比亚迪总是喜欢大谈其新款电动车的美妙前景，电动车被该公司视为未来业绩增长的主要动力，可能也是巴菲特当初决定买下比亚迪10%股权的主要因素。但现实是，由於缺乏好的新产品，比亚迪目前的核心业务--汽车部门业绩惨淡，其电池部门也开始感受到增长放缓之痛。

有一则报导称，比亚迪预期2013年会重返盈利轨道，让我有些哭笑不得，因为当业绩增长几乎萎缩至零以後，当然很容易有所改观。不过我还是不完全相信比亚迪会重返盈利轨道的预期，该公司的严冬仍在继续，很可能滑入亏损行列。

一句话：日本车企和比亚迪都面临漫漫严冬，前者面对的是消费者的负面情绪，後者则遭遇的是业务下滑。

**京东进军电子支付 百度营收放缓**

今天网络世界有几条新闻值得关注，其中一条说京东商城进入电子支付领域，一条说当当网DANG.N首席财务官（CFO）易帅，另一条说中国网络搜索引擎领头羊百度(BIDU.O)发布的最新业绩报告显示其增长继续放缓，放缓的速度有些令人担忧。

我们先来看看关於京东的这条新闻，它可能是这几条新闻中最引人注目和重要的。据媒体报导，京东商城已经完成对第三方支付公司网银在线的收购。

我之前从未听说过网银在线，这家公司可能是过去一年获得在线支付牌照的数十家企业之一。当然，这里更重要的是，京东进入了电子支付领域，这一举动似乎是对阿里巴巴旗下的支付宝以及eBay(EBAY.O)旗下PayPal的直接挑战。PayPal正寻求获取在中国的电子支付牌照。

京东此举标志着，其与中国最大电商企业阿里巴巴的不和进入新篇章。据报导，京东约1年前将支付宝从其支付选项中剔除，而大约在同时，京东还阻止了阿里巴巴旗下一淘网这一电商搜索引擎对京东页面的抓取。

京东进入电子支付领域看起来当然是合理举动，因为该公司有巨大的用户基础，该服务立即就可以拥有大量客户。这条新闻还意味着，在电商企业着眼于利用这一快速增长市场中支付环节的商机之际，电商的激烈竞争可能迅速蔓延到电子支付领域。

再来看一下另一条电商新闻。当当网任命刚从在线视频分享网站迅雷离职的邹钧为公司CFO。我对当当网前任CFO不太熟悉，但据我的经验，当一家面临财务危机的企业替换CFO时，情况往往有点麻烦。在本条新闻中，当当网的财务危机是中国电商领域长期激烈竞争的结果，因此并不是该公司专有的问题。

但在公司亏损扩大之际替换CFO仍然是一个不好的迹象，新CFO可能会受到让公司财务状况好转的压力。这意味着，他可能会求助于一些创新的财务技巧，尽管这可能改善当当网短期内财务表象，但在长期内可能会对其财务状况带来不好影响。

最後，我们来快速看一下百度。关注百度，不是因为其最新季报有多令人兴奋，而是因为该公司可能是受关注度最高的中国互联网企业，是行业领头羊。

百度最新财报显示，其增长全面放缓。第三季营收同比增长50%，低於第二季60%的增长率。百度还预测，第四季营收还将进一步放缓至40%。利润增长也从第二季的70%降到60%。

这些增速放缓当然不是好事，特别是考虑到一些依靠广告的公司此前暗示，受与伦敦奥运有关的业务提振，他们的第三季业绩将反弹。如果不考虑这些，百度增长放缓并不值得惊讶，尽管放缓的增长率可能预示着百度将面临艰难时日。

一句话：京东商城进入电子支付领域将使阿里巴巴面临一个新的强劲对手，而百度的高增长也显示出快速放缓的迹象。（完）

编译：王燕焜/张家伟 发稿：程芳

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