《阳歌专栏》京东商城拟开拓俄罗斯市场 成人用品网站获大笔融资

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**京东商城拟开拓俄罗斯市场 成人用品网站获大笔融资**

我准备以两条关於中国互联网的消息结束本周，一条说的是电子商务巨擘京东商城着眼于向俄罗斯扩张，另一条关於一家成人用品网站获得大笔新融资。

我们先来看一下关於京东的消息，这可能是两条消息中更重要的一条，因为它涉及该公司首次涉足中国之外的市场。

据媒体报导，京东自去年起就与一家俄罗斯本土合作夥伴共建俄语网站，售卖消费电子产品。不过报导未提及该俄罗斯企业的名字。我必须要承认，在过去一年中我们看到的关於京东的多条消息中，这一条是我很喜欢的少数消息之一。

俄罗斯高科技投资机构数字天空科技（DST）是京东的主要支持者之一，我毫不怀疑京东涉足俄罗斯市场的计划与这两家公司的合作关系密切相关。

DST作为一家俄罗斯企业和科技公司，能为京东在俄罗斯的投资和运营提供指引和建议。在俄罗斯，私人关系很重要。更重要的是，俄罗斯互联网行业仍处在成型阶段，这意味着可能仍有空间让新的参与者崛起。

我唯一的担忧是，京东过去一年在网上卖房、旅游以及游戏等其他方向启动一系列业务後，此次仅是另一个类似新举动。上述举动中的很多并未精心构思，且任何新的动作都将使京东从其竞争激烈的核心业务——电子商务上偏离。如果我是京东商城老板，我会坚持在俄罗斯的这一计划，但放弃近期开展的很多其他举动。

同时，媒体还报导称，成人用品网站运营商爱侣保健品公司刚收获3亿元人民币的风险投资。为了确认该公司的成人用品到底是什麽，我快速浏览了该公司网站iailv.com，看到大量性玩具，这种用品在中国各城市的成人用品店都可买到。

单从商业角度看，我必须要说，这家公司非常有意思，它是这一领域我听说的首个大型参与者。互联网行业的其他领域诸如电子商务、视频分享和搜索都已经拥挤不堪，而性用品业务尽管在未来数年可能会快速增长，却仍缺乏大型参与者。网上购买也比去传统性用品店更能照顾买家匿名要求。

当然，很大的风险是，北京监管者在开展他们从未结束的打击网上不健康活动的任务时，可能随时会关闭爱侣保健品网站。我确信，消息所说的参与这一轮融资的投资人肯定了解这一现实，很可能将试图以最快速度收回投资，而这一期限可能是在未来2-3年。

我们可能会看到最终该公司甚至可能上市，不过我觉得股票首次公开发行（IPO）规模将不会很大，且只有那些风险偏好型投资者才可能购买其股票。

一句话：京东商城据传拟开拓俄罗斯市场，这一举动看起来很明智，能利用该公司与其一家主要投资人的关系；而快速增长的成人用品销售商爱侣保健品所获投资似乎风险很高。

**Nexen股东批准中海油收购 公众反对声音或加大**

NexenNXY.TO股东周四批准了中海油(0883.HK)的收购，不过公众的反对意见看起来在增加。公众意见可能是最终决定该收购案命运的重要因素，因收购仍需加拿大政府批准，而加拿大政府表示在作出最终决定前会考虑公众意见。

作为一个生活在上海的美国人，我很难确切知道加拿大人对该收购案的感觉。收购於7月宣布，规模约150亿美元。不过根据媒体报导中出现越来越多反对声音的迹象，我觉得加拿大政府批准收购的可行性只有50%。即使加拿大政府批准，也可能附加苛刻的条件，最终可能导致中海油放弃收购。

我此前曾说过，对於一家中国企业开展的迄今最大的一起海外能源收购案例，加拿大担忧这麽巨大的资产落入中国控制，可能导致收购失败。不过在收购宣布後的一个月里，加拿大民众和政客意外地安静，导致我觉得可能反对情绪没有我之前想得那麽严重。但目前来看，反对声音可能只是时间上有所延迟，并终於随着更多人了解该交易而开始浮现。

我们看一下最新消息。消息称Nexen股东大比例批准该收购。这并不令人意外，因为中海油给出的价格较收购刚刚宣布时Nexen的股价高62%。周四Nexen股价小幅收高至24.72加元，不过收购价27.50加元较此仍有10%左右的溢价。这意味着市场仍怀疑收购能否获得加拿大政府批准。收购宣布後不久，Nexen股价一度高达26.37加元，不过股价随後稳步下跌，暗示对交易能够达成的信心逐渐下降。

报导还称，加拿大反对派议员Thomas Mulclair“非常担忧”该收购，因收购Nexen的“外国政府并不遵守和加拿大一样的市场规则”。另外一篇文章称，一项线上调查显示70%的加拿大人反对该收购，较上个月的类似调查高12个百分点，只有8%的受访者同意。

当然，Thomas Mulclair怎麽想并不重要，因为他只是一名反对派领导人，并非执政党成员。同时上述新调查的重要性也不明朗，而且文章还指出大多数加拿大议会成员并未收到选民反对收购的信件或电话。不过这些早期出现的阻力迹象总是不好，而且随着加拿大政府日益接近作出最终决定，反对的声音很可能变大。

一句话：反对中海油收购Nexen的声音似乎越来越大，收购成功的机会只有50%。（完）

编译：张家伟/李富强 发稿：王凤昌

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