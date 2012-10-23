《阳歌专栏》苏宁易购联手凡客诚品 24券暂时停业

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**苏宁易购联手凡客诚品 24券暂时停业**

竞争过热的电子商务和团购领域的整合信号进一步出现，苏宁(002024.SZ)或成为电商潜在的重要整合力量，而中型团购网站24券宣布暂时进入“长假期”。中国团购企业大多资金耗尽，很多公司频临破产。而电商行业则受到资金充裕的苏宁、阿里巴巴和亚马逊(AMZN.O)等企业支持，他们曾暗示准备长期花大价钱建立和巩固在中国市场的地位。未来5-10年，中国可能成为全球最大的电商市场。

我们先来看一下这条电商消息。媒体报导，凡客诚品等电商企业入驻苏宁易购，将在苏宁易购平台上销售产品。这类协议意味着，苏宁易购放弃此前大多数产品为自营的模式，而这种模式为大多数竞争对手所采用。苏宁易购的做法更像阿里巴巴，搭建平台，吸引第三方商家设立网上店铺销售产品。

本次协议仅是苏宁易购与其他商家结盟的最新一起，该公司上个月以6,600万美元收购了红孩子，媒体上周还报导称，苏宁易购收购男装品牌玛萨玛索的谈判进入尾声。苏宁易购与凡客诚品的合作与该公司近期进军服装领域的动作一致。

并且，如果苏宁易购入股凡客诚品，我也不会觉得意外。因市场不景气，凡客诚品去年不得不放弃赴美上市的计划，媒体报导该公司非常需要资金。苏宁相对来说资金比较充裕，受益於传统的电子产品实体零售店和近期首次发行80亿元公司债的计划。

如果苏宁真的打算打开胃口收购，应该能在电商行业发现很多便宜的企业，这些企业不断亏损，迫切需要资金。但我建议苏宁谨慎进行收购，目前来看该公司是比较谨慎的，大多专注于知名度很高的品牌。

同时，据媒体报导24券看起来面临消亡风险，而过於拥挤的团购行业也亟需整合。24券在网站上发表声明称，因公司经营业务的重大调整，公司决定从商家、用户和员工长期利益的角度，暂时进入一段时间的“长假期”。因此，我们在未来的几周时间内无法为您提供服务。等待近期调整後，我们会恢复对您的服务。

这意味着，被24券拖欠商品和欠款的人可能将无法追回商品与欠款。同时，我也在耐心等待此前的团购领军企业拉手网最终倒下的消息。过去几个月拉手网意外地平静，我猜测该公司可能已经进入被收购或是被迫走上和24券一样道路的最後阶段。

一句话：苏宁易购与凡客诚品的合作可能预示着前者入股或收购後者；24券进入“长假期”反映团购业的整合。

**中国有线电视行业整合扑朔迷离**

近期传出的一系列消息暗示，由政府主导的中国有线电视行业整合正在向前推进，但整合可能遇到来自省级政府的一些阻力，他们不愿将麾下资产拱手交给一个坐落在北京的央企。尽管如此，鉴於中央政府心意已决，我觉得这次整合最终或许能成功。不过，整合後的企业可能不得不将一大部分自主权割让给各个省级运营商，从而意味着其将很难与拥有强大统一协作能力的三大电信运营商抗衡。

中国政府早在去年就启动了推动有线电视行业整合的最新行动，而且这麽做的原因很多。最重要的原因或许是，政府想打造一个国家级的企业，提供有线宽带互联网服务来与中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)竞争；其次，政府也想提振本土化的媒体内容制作行业，而且新的国家级有线电视运营商还能为媒体内容制作商提供一个播放其产品的新渠道，从而进一步支持媒体内容制作行业。

我们先来看看上周传出的最新消息，这些消息显示有线电视行业整合正在向前推进，但可能遇到一些地方阻力。其中最抢眼的一则新闻是：媒体报导称财政部将出资40亿元组建中国广播电视网络公司。这笔资金不仅对中国广播电视网络公司从地方有线电视公司购买资产十分重要，对建设必要的基础设施来升级全国的有线电视网络也是不可或缺，从而可令新组建公司自如应对更复杂的业务，比如像宽带互联网准入和视频点播（VOD）服务等。

此外，媒体还报导称，近期湖南、北京及深圳三省市的有线电视网络运营商已从监管机构获得互联网业务牌照，分别是歌华有线(600037.SS)、湖南电广传媒(000917.SZ)和深圳的天威视讯(002238.SZ)。这三家公司均是上市公司，已经过业务整合并升级了所在省市的有线电视网络。

事实上，工信部开始向省级运营商发放互联网牌照是一个很有趣的信号，表明这些上市企业不仅想立即开始提供此类服务，还表明他们与中央主管单位关系不俗，能得到期望的结果。更理想的情况是，这些企业应先等待国家级有线电视网组建後进行行业整合，然後再让整合後的运营商获得单一国家级牌照来提供互联网和VOD服务。

如此分散发放牌照暗示，即使这些地方有线电视运营商迫于无奈并入国家级的运营商，但他们仍会尝试发挥其影响力，这会令该行业的整合速度明显放缓，甚至是脱轨。即便整合最终成功，但这些地方运营商在当地可能仍是大权在握，严重限制国家级运营商出台及执行全国性战略方案的能力。

一句话：中国筹建国家级有线电视运营商国网公司已获得所需的资金，但仍会面临来自地方运营商的阻力，这可能会令有线电视行业的整合严重受限，甚至是脱轨。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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