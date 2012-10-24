《阳歌专栏》尚德电力为获政府救援或失去施正荣

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**海航收购法国蓝鹰航空48%股权**

今日，我们暂时撇开与网络战及贸易战相关的消息，来看看一桩来自海航集团的有意思交易。该集团在法国收购股权的最新举动，反映出其成为中国领先的全球投资者之一的抱负。

海航虽有海南省政府背景，但过去几年通过在一些战略领域的一系列有意思交易，已成为中国最具企业家精神的全球投资者之一。该集团合作夥伴还包括金融大亨索罗斯（George Soros）。鉴於此，海航应该是一家值得关注的企业，该集团不仅效仿凯雷（Carlyle）及德州太平洋集团（TPG）等全球有名的私募股权公司进行投资，还在积极壮大自身业务。

在其最新国际收购交易中，海航收购了法国蓝鹰航空（Aigle Azur）48%的股权，这是一家中国航空公司对欧洲航空企业的首次投资。交易涉及的金额尚未披露，但媒体报导称收购价相对较低，为4,000万美元。

海航将成为蓝鹰航空第二大股东，後者大股东将仍是法国的Go Fast Group。蓝鹰航空成立於1946年，属於相对成熟的企业，经营着飞往法国各地的国内航线和一些飞欧洲邻国的国际航线。该公司可能扩大航线经营范围，在明年夏季可能开始推出巴黎至北京的航班，这或许是这项交易最让人感兴趣的地方。

对海航而言，此举非常明智。该集团麾下拥有中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)。海南航空拥有多个国际航班，这次新的结盟会令该公司将巴黎加入其国际航班目的地，巴黎也是欧洲最热门的旅游地之一。

我在中国经常乘飞机出行，要说哪家航空公司最好，我会毫不犹豫地说是海南航空。鉴於与国航(0753.HK)(601111.SS)、南方航空(1055.HK)(601766.SS)等大型竞争对手相比存在诸多劣势，这一事实更显可贵。国航和南方航空等公司有政府背景，得到政府的大力扶持。

海航已在多个领域进行了投资，本次只是该集团一连串投资中的一起。娱乐行业也是海航关注的领域之一，据报导该集团去年曾竞购陷入困境的美国电影公司米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer），还投资过中国一家建设连锁影院的企业。去年，资金充裕的海航还与一家私募股权公司联手斥资10亿美元，收购通用电气(GE.N)旗下的集装箱租赁公司SeaCo。

中国还有一些其他民营国际投资者，当中包括复星国际(0656.HK)和中信集团，这两家公司过去一年在国际舞台也相当活跃。但依我之见，在购买估值偏低但经营相对良好的资产的策略下，海航似乎是最有前景的此类投资者。且这些资产最终能为其现有资产带来协同效应，从长远看还能为其带来强劲的回报。

一句话：海航收购法国蓝鹰航空股权，是该集团周密构思的资产收购策略的一部分，这些资产不仅能为该集团带来良好的协同效应，从长远看还蕴藏着强大的回报潜力。

**尚德电力为获政府救援或失去施正荣**

中国太阳能面板生产商江西赛维LDKLDK.N本周向当地国资公司出售了部分股权，同样是深陷资金困境的无锡尚德电力STP.N为维护其独立地位，似将作出进一步的抗争。尚德电力眼下所做的一切都是为了那份“骄傲”。尚德电力最近的动作具有更普遍的意义，施正荣表现出的骄傲可能预示着中国其他太阳能面板生产商或许也会表现出类似的抗拒。

施正荣和很多其他太阳能企业掌舵人曾经是他人效法的榜样，他们在快速成长的高科技领域快速建立起了盈利的企业。中国政府也为光伏产业快速发展设定了目标。尽管光伏产业猛然遭遇了逆转，很多企业高管本人仍是非常骄傲的人，因此，不大可能为换取援助资金而同意政府提出的许多苛刻条件。也许其中最主要也是最难以接受的就是丧失对企业的控制权，很多高管都将企业视为自己的个人王国。

首先来看看本周稍早有关江西赛维的消息和尚德电力的现况。尚德电力於2005年在业内率先实现赴美上市，可谓是中国光伏行业的先锋。江西赛维本周稍早宣布出售17%股权以换取急需的2,300万美元资金。这看似是当地政府牵头接管赛维的第一步，江西赛维是中国光伏行业身陷危机最严重的企业，每个季度的亏损额数以亿计。

尚德电力同样急需资金，弥补运营资金缺口并偿还明年初将到期的近6亿美元的欠债。但是媒体报导称，尚德电力创始人施正荣回绝了当地政府提出的两个建议。

计划一：政府将买下明年到期的债券并提供额外的资本注入，但前提是需要施正荣将全部个人资产做无限责任担保，也就是说他可能因此失去所持有的30%尚德电力股权。这些股权曾令其成为中国最富有的人之一，但根据公司当前的市值，这些股权的价值仅为区区4,600万美元。计划二：尚德电力退市，变身国有企业。

这两项计划都将导致施正荣不再能够掌控多年来苦心建立和经营的企业，作为援助计划的一部分，国资股东必定要求他离开。施正荣也许认为自己能够商谈出一个有利於自己的方案，但是我认为国资方必将坚持开出的援助条件，包括施正荣离开公司。结果可能耐人寻味，政府最终将获胜，但是这也许在尚德电力变得遍体鳞伤之後。一句话：中国政府将坚持国有化和施正荣离开公司等援助条件，这必将引发对尚德电力控制权的争夺，而政府最终将取胜。（完）

编译：侯雪苹/王凤昌 发稿：张家伟/程芳

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