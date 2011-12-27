《阳歌专栏》新华网IPO或将开启媒体上市热潮

图为2011年9月13日在电脑前拍下的新浪微博图标。 REUTERS/Stringer

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**新华网IPO或将开启媒体上市热潮**

关於媒体领域的一则有趣报导称，新华社下属的门户网站新华网拟在上海证券交易所上市。这一动态极具象征色彩，可能预示着这一高度敏感部门将迎来渴盼已久的自由化，也预示着中国大型媒体企业或掀起新一轮首次公开募股热潮。

外国媒体援引未署名消息人士的说法称，新华网将进行首次公开募股，拟融资规模为10亿元。

此次IPO的规模对新华社而言可谓基本没有意义，因作为中共主要宣传机构，新华社的多数融资都来自政府，不太可能需要这笔资金。更重要的是，尽管多数其他行业可以进行IPO，为所有权私有化铺平了道路，但媒体能够影响公众舆论，其所有权在过去一直是相当敏感的问题，而新华却要推进IPO。

如果真能实现，新华社此举将向中央电视台、上海东方传媒及中国其他主要媒体集团发出一个重要信号，即对其部分重要资产进行上市是可行的，将为投资者提供有高增长潜力的新一轮投资选择。

事实上，这一动态也是近期媒体趋势的一个延伸。近来，越来越多的电影和电视节目制作商进行一系列低调的上市，因他们不仅希望利用来自传统电视台的需求，还希望借助优酷网YOKU.N、土豆网TUDO.O、搜狐(SOHU.O)和PPLive等视频分享网站的巨大需求。

作为中国最有历史的媒体之一，新华社为国内其他电视台、纸媒和网站设定新闻报导的基调。它的最新举动将意味着，媒体公有制——至少在国内股票市场上，是可以的。

新华网的上市时间还不明朗，这也意味着上市还需要数月或数年之久。倘若新华网真能实现上市，届时预计将会有更多媒体企业紧随其後，因众多区域性及地方性媒体集团都要求通过融资来扩大其国内覆盖面。

一句话：新华网的IPO计划，或开启新一轮中国大型媒体企业上市热潮，为投资者提供一个有意思的、有高增长潜力的投资选择。

**DST投资消息或提振新浪短期前景**

新浪(SINA.O)的股价近期遭受重创，不过有报导称，俄罗斯投资公司数码天空科技（DST）将对新浪微博进行大笔投资，给该公司带来一个难得的好消息。

关於这一话题，我有太多想说的，但不知要从何说起，所以最好的方式可能还是先看一下消息本身。

媒体报导称，DST正与新浪谈判，希望向新浪微博投资约2亿美元，形式为可转换债券，DST可以每股65美元的价格转换成新浪股票。DST是Facebook的早期投资者，近期对中国互联网企业显示出兴趣。

这一价格若放在七个月前，对DST来说非常划算，当时新浪股价高达140美元。不过，关注这家公司的人知道，鉴於在美上市中国企业因近期会计丑闻而遭遇信任危机，以及新浪在电子商务和房地产投资的大笔销账，其股价近几个月大跌，当前股价约为55美元。

令情况更糟的是，北京本月宣布，所有微博用户将必须实名注册，这对据称拥有2.5亿用户的新浪微博来说，有极大负面影响。微博业务也是新浪少有的几个亮点之一。

显然，DST的投资将是新浪微博所获的一张信任票，但公司观察人士也应注意，DST使用的是可转换债券方式，而非直接投资，以对冲风险。

此外，DST也并不能作为中国互联网投资好坏的参照标准，因为该公司今年做了多项类似投资，这些投资常常估价过高。DST近期对中国企业的投资包括，入股京东商城和阿里巴巴。DST此前还表示，有兴趣入股开心网，而开心网则被腾讯(0700.HK)部分控股。

所有这些意味着，DST的最新投资或在短期有助提振新浪和新浪微博前景，但二者的长期前景仍很难说。

一句话：在新浪努力修复受损形象之际，DST可能对新浪微博投资2亿美元的消息，应有助提振新浪短期前景。（完）

编译：靳怡雯/张家伟 发稿：程芳

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