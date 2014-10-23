《阳歌专栏》扎克伯格到访清华为进入中国铺路

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**扎克伯格到访清华为进入中国铺路**

我此前曾说过，苹果(AAPL.O)执行长库克经常来中国，他应该考虑在中国买下一处住所。这话也同样适用于Facebook (FB.O)的创立者暨执行长扎克伯格。库克多次到访中国，不过都是很正式的商务旅行，日程包括访问政府部门和企业。反观扎克伯格，他到中国来通常都很低调，毕竟Facebook还没有正式进入中国，其网站仍被禁止访问。扎克伯格非常想找到进入中国市场的渠道，这也可以解释他本周为何低调出现在清华大学举办的一场活动中。

每次扎克伯格或是Facebook的其他高管来中国，我总是尝试预测该公司何时可能最终找到入华的方式，以及通过何种投资方式。今年稍早，Facebook在北京设立了一个销售办公室，当时我预测这家社交网站很可能在未来两年内与中国企业共同设立某种类型的社交网络合资公司。

扎克伯格最近这次来中国，显示他在实现入华目标方面下了很大的决心，坦率地说，我认为中国当局在当前背景下也可能欢迎Facebook来中国。这将有助于回应有关中国对外企怀有敌意的批评，毕竟中国最近对大型跨国企业发起了太多的反垄断调查。允许Facebook进入中国市场也将有助于回击外方对中国限制言论自由的批评。这种严格的审查政策据信就是中国在过去五年里禁止国内访问Facebook全球网站的主要原因。

最新报导称，扎克伯格来北京参加了一个对话会，在这次活动上他受聘担任清华经济管理学院顾问。其他参加这次活动的企业高管还有IBM公司董事会主席罗睿兰和百威英博执行长Carlos Brito。扎克伯格表示希望推动Facebook与清华大学的进一步合作。

如果我有足够胆量，我可能会预测Facebook可能在考虑借助与清华合作的跳板进入中国市场。清华旗下企业最近表现出与外资合作的趋势。最近，清华控股的紫光集团收购了在美上市手机芯片制造商RDA Microelectronics和展讯通信，成为该行业的整合者。紫光集团随后将这两家公司整合成一家芯片企业，并在上月同意英特尔入股，并持有近20%股份。

2009年以来，中国当局禁止国内用户访问Facebook的主站，但是扎克伯格曾多次表示希望Facebook能够进入中国市场。他多次来华，经常以私人名义来访，而非公司高管。三年前，有报导称扎克伯格曾会见了包括百度(BIDU.O)在内的多家重要科技企业的高管，探讨建立合资公司。但是，自此没了下文。

Facebook将以何种形式进入中国是我要谈论的下一个话题。我猜测扎克伯格实际上也不确定如何以最佳方式推进此事，他这次会见了清华大学官员，潜在合作几乎是确定无疑的。这宗合作对清华来说也是一个重要收获，清华拥有的强大政府关系可能有助于让北京当局确信，可以利用这个机会最终向Facebook敞开大门。

一句话：Facebook创始人扎克伯格最近一次来中国访问突显他带领公司入华的决心，且很可能在两年内通过与清华大学的合作实现这一目标。

**苹果CEO库克访华 小米考虑在印度生产手机**

苹果(AAPL.O)CEO库克应该考虑在中国买套房了，因为他上任之后频频访华。报导称，库克又来了，今年早些时候已经来过一趟。同时，我也建议希望在印度扎根的小米在印度买些公寓。报导称，小米大举进军印度市场，考虑在印度建立第一个大型海外生产基地。

我认为两家公司的举动都有公关的意味，受政治推动。尽管苹果大受中国消费者欢迎，但由于其保密性以及缺乏在华高调投资，该公司与中国政府的关系并不稳固。小米不存在保密性问题，但显然希望向印度政府显示出打算推动印度制造业发展的意愿。

库克此行包括北京和郑州，他在后者参观了富士康(2038.HK)的一家工厂。国内媒体发布的照片显示，库克与该厂iPhone 6 Plus生产线员工张帆笑着进行了交谈。

库克的到访和照片显然意在回应过去五年里因富士康员工自杀事件对苹果和富士康的指责。过去几年在多家富士康工厂出现过员工因不满而自杀的事件，此类自杀的报导仍会时不时出现，尽管专家们指出富士康的自杀率并不比类似的工厂高。

库克在北京与政府官员讨论了数据安全的问题，因为苹果常常收集和存储用户数据。此行的公关意味看起来很大，不过在目前中美网络安全局势紧张情况下这也是必要的。库克去年也两次访华，我估计未来几年他还是会每年访华两三次，除非他对中国市场感到更加安心。

报导称，小米印度分公司负责人马努·贾因表示，公司在印度的早期销售数据非常强劲，因此考虑在印度生产智能手机。马努·贾因曾为谷歌(GOOG.O)工作，跳槽小米只有几周时间。他试图凸显小米对印度市场的承诺。

他并未提供任何细节，不过一种可能性是小米与富士康合作，富士康已经在印度拥有一家手机工厂。该工厂此前主要供应诺基亚，但因诺基亚与印度政府存在税收纠纷，年中以来该工厂大部分产能都处于闲置状态。小米决定与该工厂合作将获得一个可靠的当地生产伙伴，并因为帮助工厂复工而在公关上得到重要分数。

一句话：库克的中国之行和小米可能的印度生产计划都主要是公关行动，意在加强公众形象，改善与当地政府的关系。

编译：王凤昌/李富强 发稿：王琛/王燕焜

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