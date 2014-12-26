《阳歌专栏》华为荣耀大卖 三星处于危机状态

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为荣耀大卖 三星处于危机状态**

一句话：华为低端品牌荣耀2015年料抢得三星等跨国企业的全球市场份额，三星明年料失去中国智能手机销售龙头的地位。

媒体报导称，华为的低端品牌荣耀大卖，采用的低成本市场营销策略和小米类似。还有报导称，三星(005930.KS)向中国派出紧急救援团队，以扭转其在中国市场的突然下滑。

研究机构IDC预计，明年中国智能手机市场增速将大幅放缓，这将给利润率已经非常低甚至亏损的品牌带来更大压力。IDC称，2015年中国智能手机市场将仅增长7.8%，今年的增速为20%，2013年更高。

报导称，华为预计荣耀手机销量增加至2,000万部，去年的销量为100万部。华为讨论荣耀手机销量大增稍带欺骗性，因为该公司去年底才开始大力推广该品牌。荣耀手机起初定位为时尚的中端品牌，但随后迅速走向低端，目前绝对是一款低端品牌，和小米一样大多在网上销售。

媒体援引华为一名官员指出，主要在网上销售荣耀手机的决定节约了很多支出，市场推广和分销通常会占到智能手机支出的30%左右。荣耀手机销量大增意味着该品牌手机目前约占华为智能手机销量目标的四分之一。

华为显然有实力进行这样积极的营销，2015年料继续专注于荣耀手机，抢夺市场份额。其他实力差一些的企业可能难以在低端市场进行角逐，这意味着明年可能有一两家中型企业被迫退出低端手机市场。

报导称，三星准备明年向中国派出120名专家组成的队伍，阻止市场份额的迅速下滑。三星去年明显是中国智能手机市场的领军企业，2014年地位下降，市场份额被华为、小米和联想(0992.HK) 侵蚀。今年三季度，三星的市场份额降至16%，一年前高达25%。

报导指出，三星认为根据现在的趋势，失去中国智能手机老大的位置只是时间问题。小米最可能取代三星，三季度市场份额达到10.2%，比一年前翻倍还多，成为中国销量第二大的品牌。

三星显然处在危机状态，其市场份额的迅速下降和三四年前诺基亚、摩托罗拉的情况类似。2015年中国智能手机市场的发展还有待观察，不过发生大的变化几乎是一定的。到了明年这个时候，小米甚至联想很可能成为市场领军企业，三星的排名降至第二甚至第三。Oppo和一加这样的中型企业中，可能会有两三家决定退出。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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