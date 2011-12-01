《阳歌专栏》阿里巴巴再购雅虎胜算较大

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。
**阿里巴巴再试水 竞购雅虎股权**
马云显然是不达目的、誓不罢休的人。阿里巴巴将与黑石和贝恩联手，竞购雅虎(YHOO.O)全部股权。马云今夏类似提议曾遭拒，有关最新竞购的媒体报导缺少足够细节，无法据此作太多判断。但综合各方面情况，这一最新竞购尝试胜算较大。
首先来看一些事实。这次报导内容来自纽约，表明消息来源可能来自与阿里巴巴在该协议上合作的私募股权公司，这让故事更为可信。根据马云以往竞购来看，我臆测，联合竞购财团将提议竞购雅虎全部股权，然後立即将其核心的美国门户业务转手给预定买家。
由阿里巴巴牵头的财团随即将拥有雅虎在亚洲市场的两大块资产，即雅虎持有的40%阿里巴巴股权及雅虎日本(4689.T)股权。雅虎日本是雅虎和日本软银(9984.T)的合资公司。因此，报导称软银也在该财团中，这并不令人感到意外。
我不得不说，如果事实确实如此，这次交易比马云先前努力的胜算更大，因为本次让雅虎核心业务仍由美方持股和管理，而又能让雅虎两大亚洲资产各归其主。
事实上，路透本周稍早报导称，私募股权公司Thomas H. Lee Partners有意收购雅虎的美国业务。这意味着，该收购将与阿里巴巴和软银的设计的计划完全契合。
最新报导称，除非雅虎对这一竞购有意，否则阿里巴巴不会正式提出收购要约，说明恶意竞购不在後者考虑范围。但如果阿里巴巴的计划确实是分拆雅虎资产，允许雅虎核心运行仍由美方负责，而且如果出价合适，此次竞购可能胜算更大。
一句话：由阿里巴巴牵头的联合财团拟竞购雅虎全部股权，如果目的是在分拆雅虎资产，则极有望成功。
**百度搜狐拆分业务 让金融骗局再度受关注**
有谁见过谷歌(GOOG.O)和亚马逊(AMZN.O)拆分业务让其成为独立上市公司、或从母公司向上市业务注入资产？答案是他们从未做过此事，对中国大型国企而言，这些却是家常便饭。尽管如此，还并不能阻止越来越多的中国私有互联网企业加入此道。
最近开耍这类游戏的是搜狐(SOHU.O)，该公司将旗下游戏资讯门户网站17173.com，以1.62亿美元高价出售给其独立的网游上市公司畅游(CYOU.O)。与此同时，搜索引擎巨头百度(BIDU.O)正在拆分处於困境的电子商务网站"有啊"，让其成为独立的公司与自己竞争融资。
当然，盛大网络SNDA.O才是玩弄此类骗子游戏的祖师爷。该公司多年前在纳斯达克上市，然後将拆分核心网游业务，让其成为独立上市公司盛大游戏GAME.O，眼下其又试图拆分网络文学业务，让其成为另外一个上市公司盛大文学（Cloudary），而盛大网络自己却因股价连连下跌而试图退市。就连大型门户网站新浪(SINA.O)，也曾进行此类金融骗局。
这种游戏之所以经久不衰，部分归因于许多中国互联网企业经常会将核心业务剥离，进入完全无关联的领域，这种做法在西方大型企业中很少见。站在投资者角度看，此类游戏导致透明度缺失。
母公司通常可人为操纵局面，若这些拆分公司盈利，他们会将其列入资产负债表；反之，如果业务表现欠佳，则会莫名其妙的消失。中国互联网企业的股票，目前多数为短线投资者的投机玩物。这些企业要想获得长线机构投资者的关注，率先要停止的就是这类游戏。
一句话：百度和搜狐最新拆分业务的举动，让中国互联网企业青睐的金融骗局再度引起关注，後果则是长线机构投资者将继续望而却步。（完）
编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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