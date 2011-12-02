《阳歌专栏》华虹NEC与宏力半导体合并 开启行业整合之路

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。

**华虹NEC和宏力半导体合并 预示未来或有更多整合**

作为从业多年的科技记者，我对中国一宗久议不决的并购交易颇感兴趣，这宗交易原本看似不会发生，眼下却成为媒体头条，还也许是为一场规模更大且急需的微芯片行业整合铺路。

关注科技行业的人士当然知道我在说什麽，即华虹NEC和宏力半导体的合并交易，这两家中型规模的企业都希望成为芯片代工行业的中坚力量，但却一直没有达到必需的规模。两家公司以及急不可耐的投资者，已经就合并谈了数年，直到现在才有外媒报导，他们实际上已经达成协议，并有望在年底完成交易。

根据报导，合并後的新总司总资产约10亿美元，可与中国最大的半导体厂商中芯国际(0981.HK)(SMI.N)比肩。新公司与中芯国际目前约14亿美元的市值大致相当，但远远小於行业巨头台积电(2330.TW)(TSM.N)，後者市值达630亿美元，与行业排名第二的联电(2303.TW)(UMC.N)也相差很远，联电市值为58亿美元。

若新公司能与中芯国际合并，打造至少从规模上能与联电抗衡的企业，那将会更引人关注。中芯国际自身的问题令其苦不堪言，当中包括年初导致其总裁走人的内部权利角逐，加上整个行业不景气，该公司仅报告了一年盈利後又陷入亏损。

要是华虹NEC和宏力半导体的合并交易终能落实，合并後的公司与中芯国际在一年内磋商另外一宗并购交易，也将不足为奇，因双方的支持者都期待打造新的具有全球竞争力的企业。不过，对於此类新公司能否真正与台积电和联电竞争，我依然心存疑虑，但至少从企业规模和客户基础看，是将中国推向全球微芯片领域的一个不错尝试。

一句话：华虹NEC和宏力半导体合并，预示中国芯片行业终将走向整合之路，也可能为与中芯国际合并埋下伏笔。

**网易回购股票和养猪 重大决策或在即**

网易(NTES.O)一向都很低调，近期却引发了些许骚动，这或是网易宣布重大业务发展决策的前奏。该公司近期新闻并不那麽令人振奋，但却都很有趣。其中最重要的新闻或是，与许多赴美上市的中国企业一样，网易宣布回购美国存托股（ADS），价值最多到5,000万美元，尽管数量相对较小，但足以吸引投资者关注。受上述消息提振，网易美股涨幅接近3%，表现优於大市，但相比同类上市公司，涨幅仍相对温和。

更令人关注的是，网易创始人丁磊在宁波举行的中国食品博览会上称，其养猪公司拟於明年上市。养猪和红酒似乎成为丁磊的新爱好。养猪或许是一项有意思的投资选择，鉴於中国人喜欢吃猪肉，而且中国近期非常关注食品安全问题。鉴於其养猪规模较大，能提供更好的食品质量安全保障，这类从事养猪业务的上市公司或将轻而易举地成为业内领军企业。

在另一篇独家报 道中，网易在其新闻页面称，公司已正式发布社交网站Lofter。这一消息或许没什麽太大意思，因为新浪(SINA.O)今年稍早已发布类似产品轻博客，作为微博服务的补充。两款产品都将与人人网(RENN.N)和开心网构成竞争。

在我看来，近期这些新闻或是网易门户网站有关未来发展决策的前奏，门户网站在数年前曾是网易主要业务，但游戏後来成为其主业及营收主要来源。网易今年稍早称，计划重新振兴门户业务，并将其拆分。我预计，近期上述消息表明，网易即将宣布门户网站未来发展方向。

一句话：近期有关网易的消息或预示，公司即将宣布其门户业务未来发展规划，或进行出售，亦或拆分上市。（完）

编译：侯雪萍/黎黎 发稿：王凤昌

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