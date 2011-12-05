《阳歌专栏》中国电信和中国联通悔过自新

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。

**中国电信和中国联通悔过自新**

在当局上月启动对中国电信和中国联通在国内宽带市场的反垄断调查之後，两家公司突然间开始表示悔过，以免成为中国首家被认定为通过垄断行为、盘剥广大人民群众的央企。中国媒体周末有很多报导，称两家公司表示，若当局同意结束反垄断调查，他们将保证结束垄断行为，改善宽带速度，并降低服务收费。

作为中国电信的用户，我高兴地通知大家，我的蜗牛般的宽带速度，在上周突然加快很多，我怀疑这一变化的发生，至少部分地、甚至可能完全要归功于两家公司这一更以客户为中心的新承诺。

那麽，这一切对两家公司意味着什麽呢？答案是，随着他们被迫投入更多资源以改善服务，同时还要降低对客户的收费，公司获利颇丰的宽带业务营收和利润在中短期内可能会略受影响。

考虑到宽带是这两家公司的重要业务，以上改变对他们来说无疑是坏消息，正如我在政府启动调查之初所说的，未来一两年公司获利或将明显放缓，尤其是对联通而言。联通正在挣扎寻找自己在中国快速成长的3G市场的立足点。

中国电信看上去还不错，公司采取积极行动致力於成为电信领域的一支主力军。日前，中国电信与美国电话电报公司（AT&T）(T.N)签署协议，互相在对方市场提供Wi-Fi漫游服务。多年来，传统语音通讯的漫游服务已经是家常便饭，但是在未来一些年，移动通讯公司的营收将更多来自数据服务，中国电信企业若要成为未来高速3G和4G通讯服务的市场领导者，Wi-Fi漫游正是他们亟需争取的全球性业务。

一句话：中国联通和中国电信作出妥协，希望结束当局针对宽带服务的反垄断调查，这或将对两家公司的利润造成温和影响。

**外国汽车商对中国电动汽车市场态度谨慎**

《中国日报》今天关於日产(7201.T)电动汽车聆风(Leaf)的一则简讯为我们审视主要外国汽车商如何看待中国电动车市提供线索，也凸显在研发该技术上中国面临的艰巨挑战。

几乎每一个外国汽车商都相继宣布在中国引进或打造电动车或混合动力车的计划。美国通用汽车(GM.N)计划生产混合动力车Chevy Volt，日本丰田汽车(7203.T)和德国大众(VOWG.DE)也分别宣布了自己的计划。但这些计划多数都模棱两可，这既反映出电动车技术的成熟尚需时日，也反映出汽车厂商对中国消费者是否已为购买节能型汽车做好准备存有质疑。

《中国日报》简讯称，日产近日向武汉市交付了首批15辆纯电动汽车聆风。公司发言人进一步表示，日产将在武汉进行至少三年的试验。在我看来，如果日产真的有兴趣在华销售这种汽车，那麽这一测试时间对於此类技术可谓太长了。事实上，很可能该技术将在未来三年或更早就过时了，这意味着聆风很可能无法在中国进行商业销售。

我猜其他外国汽车商也将在中国推行类似的谨慎计划，因所有厂商都在观望中国政府的刺激举措和所需的基础设施建设是否值得他们为之付出努力。若果真如此，在未来2-3年内，外国汽车厂商在中国售出的电动车和混合动力车估计为数千辆或更少，而比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)等国内汽车厂商则需作出更多努力。

一句话：日产等外国汽车厂商在开拓中国绿色汽车市场中态度谨慎，且不太可能在该领域投入过多。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：张家伟/程芳

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