《阳歌专栏》中国移动：3G用户真的3G了吗？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。

**中国移动：3G用户真的3G了吗？**

若中国移动(0941.HK)(CHL.N)这份外泄文件属实，将揭示该公司3G业务有多失败。

该文件显示，目前移动仅拥有350万数据卡用户，占其6.4亿总用户的比例甚微，尽管数据服务似乎是未来的关键增长引擎。而更为糟糕的是，这些数据卡用户中仅有约一半使用的其3G服务，其余用户使用的则是其2G网络。

这意味着，尽管移动宣称截止10月底已拥有4,500万3G用户，仅有170万或不足4%的用户主要使用其3G服务上网，这也是数据卡的功能。我就要问了：其余4,300万用户买3G服务干吗呢？我猜这些用户中的大部分人其实还是2G用户，只是支付了月租费或者是压根没支付任何费用升级成了3G用户。移动此举主要目的不在於扩大业务，而是针对其逾100亿美元的3G网络建设花费，向政府表示该公司在努力上交满意答卷。

不过话说回来，移动自建设3G业务开始就被折翼。中国政府要求移动基於国产的TD-SCDMA标准建设3G网络，该标准仅在中国使用，还存在诸多技术问题，而且能够使用该标准的手机也相当有限。

随着长期任移动董事长的王建宙即将退休，新的领导层上台，近期似乎有迹象显示移动正在扩大3G业务的推广力度。对於移动的新领导层来说，明智的做法是，积极解决其3G的技术缺陷并扩大3G网络覆盖范围，从而增加数据卡用户。此举不仅将带来新的利润来源，而且能够令消费者相信移动能够在3G上与中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)一较高下。

一句话：中国移动的外泄文件显示其3G数据卡用户数量极低，使其本已缓慢的3G业务拓展进程更显悲惨。

**吉视传媒加入中国媒体低调上市大军**

我最近几个月一直谈论，来自在线视频网站的需求，为视频节目制作商带来巨大潜力，在此期间，似乎已有一些此类公司在中国低调进行首次公开募股（IPO）。真实情况是，这些公司中的多数，似乎是与大型国有集团有关联的地方性企业，但不论如何，他们都能为投资者提供有意思的投资话题。

最新有IPO动作的此类公司是吉林省的吉视传媒。国内媒体报导称，该公司准备申请在国内挂牌上市。在此之前，另一家地方性企业凤凰传媒(601928.SS)已经较为高调地上市；此外，中原大地传媒(000719.SZ)、浙报传媒(600633.SS)和ST源发(600757.SS)等此类公司也于近期上市。

另外一家引人关注的企业是，中国第二大传媒集团上海东方传媒（SMG）旗下的动画业务Animax，一位消息人士告诉我，Animax也正在寻求上市。与美国上市的凤凰新媒体FENG.O和华谊兄弟300027.SS等更大型的公司相比，这些公司只能算配角，那些大型公司业务范围覆盖全国，在我看来他们是更好的选择。

但这并非意味着这些地方性公司就不会引起投资兴趣，像Animax等名气相对较大的公司，他们能向优酷YOKU.N、土豆网TUDO.O和搜狐(SOHU.O)等视频网站提供高品质的节目。这些视频网站近期都与好莱坞大型电影公司签署了很多高调协议，购买他们的电影和电视节目。

未来若有一两家此类小型地方性节目制作商名气大振，我不会感到意外，这就像地方电视台湖南卫视结合强劲的营销，推出广受欢迎的电视节目，从而成为中国备受欢迎的电视台一样。

一句话：越来越多的传媒公司借着在线视频网站旺盛需求的东风，纷纷在国内进行IPO，或为投资者提供很好的投资选择。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟

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