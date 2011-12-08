《阳歌专栏》苹果在华商标侵权案初尝苦果

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**苹果在华商标侵权案初尝苦果**

苹果公司(AAPL.O)也许能够在西方法庭发动知识产权(IP)侵权诉讼，威吓三星(005930.KS)等主要竞争对手，但在中国实施该战略却可能碰壁。日前，苹果刚在一场重要的商标侵权案中败给一家非同一规模量级的台湾企业。

根据中国国内媒体报导，深圳中级人民法院驳回了苹果对唯冠科技有限公司（深圳）提起的iPad商标侵权诉求。该案似乎有点儿复杂，因唯冠旗下的唯冠台北公司早在2000年便在多个国家和地区分别注册了iPad商标。当时苹果还远未推出iPad平板电脑，iPhone也还没问世。

2006年，苹果便曾因此事在英国起诉唯冠，声称这家台企不再使用iPad商标，也就失去了商标权。但很明显，此事并未完全解决，于是出现了在深圳的这起诉讼案。

唯冠是一家相对较大的台湾企业，但依然无法与三星相提并论。苹果针对三星在智能手机中使用Android系统，在全球范围内对三星提起了IP侵权诉讼。9月，苹果在中国申请并获得了众多与其IP和商标有关的专利。这让我不禁怀疑苹果有意在中国市场实施"以法律打败他们"的战略，目标不仅限於三星，还将涉及联想(0992.HK)、中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)等众多使用Android系统的中国智能手机制造商。

苹果此次在深圳的"折戟"说明，对於苹果的恃强凌弱策略，中国法庭或许不像一些西方同行那麽买账。这或许也会使苹果在中国利用法律武器出击Android系统阵营之前三思。

一句话：苹果在深圳输掉iPad商标侵权案，或许意味着苹果在中国发动法律诉讼，痛击Android系统厂商的策略并非一帆风顺，真正奏效仍需假以时日。

**巴菲特进军太阳能 行业美好前景可期**

消息称，巴菲特决定出资20亿美元，收购位於加利福尼亚的550兆瓦Topaz项目，进军太阳能行业，引起轰动。

此举表明，根据目前政府激励等情况，此类投资能够产生足够稳定的回报，让巴菲特这种以投资前研究细致而出名的投资者满意。巴菲特的决定应能振奋其他潜在投资者和太阳能电厂的建设者，理论上也能够为太阳能电池生产商提供大量新需求。

不过主要问题是，该项目位於美国，而就在上个月，美国国际贸易委员会就美对华太阳能电池（板）反倾销和反补贴案做出损害初裁，认定中国不公平地补贴其太阳能电池生产商，这一决定可能导致尚德电力(Suntech Power)STP.N、天合光能(Trina Solar)(TSL.N)和英利绿色能源控股(YGE.N)等中国企业被课征巨额惩罚性关税，而这些公司占世界太阳能电池市场份额逾50%。这一不确定性可以从这些公司股价对於巴菲特举动的反应上明显看出，周三天合光能股价持平，英利绿色能源控股小幅上扬，仅有尚德电力上涨了6%。

中国政府强烈反对这些惩罚性关税，同时考虑到新能源开发对中美双方的重要意义，我相信双方能解决持久的太阳能电池贸易战。尽管美国几乎不可避免地将课征惩罚性关税，导致太阳能电池企业受到短期冲击，但长期来看，巴菲特的投资对所有太阳能电池生产商来说似乎是好消息。

一句话：巴菲特进军太阳能行业，在长期将利好太阳能电池生产商，但是在中美贸易争端中，美国课征惩罚性关税将导致这些企业在短期内受到冲击。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/张家伟

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