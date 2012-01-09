《阳歌专栏》中行考虑收购RBS投行资产 中国概念股继续面临清洗

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**中国银行考虑收购RBS投行资产**

曾被看作中国四大国有银行中最为国际化的银行，中国银行(3988.HK)(601988.SS)似乎正试图重拾往日的荣耀。媒体报导称，中国银行正考虑收购英国已被国有化的苏格兰皇家银行（RBS）(RBS.L)的投资银行资产。报导称，中行只是几家对RBS该资产感兴趣的潜在买家之一，且进展仍只在初级阶段。

不过至少从表面看，此类收购交易对於中行来说，似乎很为明智，因为该资产规模比较好管理，且能使中行在相对完善的全球投资银行业务中，迅速切入。

在中国金融业基本"与世隔绝"的年代，中行是中国外汇服务的独家提供商，因此曾是最为全球化的银行。中行在香港拥有一个小的投资银行机构，不过近几年因竞争对手中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)更为激进的举动，中行已失去最"外向型"银行的地位。

工行过去几年持续在非洲、亚洲和南美进行并购，并与非洲最大的银行——南非标准银行，结为合作夥伴。而同时，中行则更加倾向於关注国内市场，在国际舞台上相对沉寂。

中行对RBS资产的兴趣暗示，其管理层有意在国际舞台上变得更为活跃，而方式则可能是，买入在全球金融危机中遭受冲击的RBS等银行低价卖出的资产。这些资产中的很多已经被卖出，不过仍有一些未被卖出的，它们可能成为对中行来说很有吸引力的目标。鉴於中行此举，以及曾经提供外汇交易，其看似对佣金金融服务更感兴趣。而相比之下，工行则似乎更专注于较传统的零售银行业务和商业银行业务。

一句话：中行对RBS的投资银行资产感兴趣，暗示其可能希望更加国际化，可能将收购更多能带来佣金收入的全球银行资产。

**在美上市的中国企业将继续面临"大清洗"**

在美上市的中国企业在新一年中面临很多问题，但有一件事依然非常清楚：即去年因审计问题引发的行业大清洗将延续至2012年，近期有例为证。

因未能按规定在限定期限内举行年度股东大会，联游网络被告知纳斯达克已决定启动联游网络股票的摘牌程序。该公司目前的股价仅为每股17美分，意味着其距离纳斯达克每股1美元的挂牌要求相差甚远。

还有就是，四面受敌的分众传媒FMCN.O又受到"混水公司"(Muddy Waters LLC)的新一轮袭击，因後者质疑分众传媒在"俄罗斯及朝鲜边境"收购一家人参种植园的行为，分众传媒之前已经遭遇卖空行为的打压。分众传媒努力进行解释，称此举旨在获得与其核心户外广告业务的相关资产，但这种说法未能令投资者信服，分众传媒周五股价下跌5.4%。或许这一交易真得如分众传媒所说与其核心业务有关，但此次交易与网络游戏公司巨人网络GA.N去年购买与其业务不相关的保险公司的做法有点类似，也显现出很多在美上市的中国企业在某种程度上成为创始人经营个人领地的一种表现，创始人利用其公司进行各种类型的投资和金融游戏。

随着清理行动的继续，我们料将在今年看到更多类似的退市或卖空袭击，但我预计多数活动将在今年年中结束。

在另外一则不相关新闻则显示，高盛通过平安信托在大陆秘密销售Facebook股权。类似这种活动其实稀松平常，因高盛总习惯于在IPO之前造势。更令人感兴趣的在於，高盛在中国寻求投资者，再次流露出Facebook依然希望进入中国市场的迹象。敬请关注。

一句话：最近针对在美上市的中国企业的退市和卖空攻击意味着，类似企业在美国市场的"大清洗"还将继续，且至少要延续至今年年中。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：张家伟/王燕焜

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