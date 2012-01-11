《阳歌专栏》中国移动积极推进4G网络 奇虎联手央视料难成功

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**中国移动积极推进4G网络**

新年刚刚进入第二周，中国移动(0941.HK)就已经在积极推进TD-LTE 4G网络，计划扩大本已雄心勃勃的试验项目。

坦白地讲，去年中国移动开始积极地大规模试验4G技术时，我对此持怀疑态度，中国移动及其两家竞争对手总计斥资约500亿美元建设3G网络还不到两年，而监管机构暗示几年内不会颁发4G牌照。

不过近期中国移动更加积极开发3G网络，以及监管机构释放出更多正面信号，让我改变了想法。如果试验进行顺利，该公司可能获得4G牌照，最早於2013年第一季开始推出TD-LTE服务。

媒体报导，中国移动即将增加三个城市进行TD-LTE试验，去年下半年已经在六个大城市进行了试验。

还有媒体报导，三家芯片开发商已经完成对新TD-LTE芯片的测试，暗示产品开发速度比TD-SCDMA 3G网络快得多。中国移动3G网络的一大问题是支持该网络的手机较少。

本周早些时候，芯片开发商展讯（Spreadtrum）SPRD.O发布了一款芯片，能够兼容TD-SCDMA和TD-LTE。这是个重大进展，因为在推出4G初期，中国移动还是需要能够兼容3G和4G网络的手机。展讯近期非常支持TD标准。

考虑到以上这些，我认为今年中国移动可能有所作为，在3G和4G上都能取得实质进展，最早于年中开始获益。尽管还存在变数，如果能够实现，中国移动的疲软营收和获利料都能有所改观。

一句话：中国移动近期在4G和3G网络上的动作暗示该公司更加积极，增长速度可能很快上升。

**奇虎联手央视料难成功**

奇虎360QIHU.N因夸大用户数据，近期股票一度遭抛售，目前正积极与中国网络电视台联手，打造在线视频资源平台，消息的确抢眼，但我不禁想问：谁会在乎呢？

我之前说过，我认为奇虎经常言过其实，但平心而论，我无法指责奇虎希望借与央视联手炒作，央视显然拥有庞大的视频资源。实际上，我的怀疑更多是针对央视。与新华社、人民日报等国有媒体大户一样，央视正努力加强商业化运作。新华网和人民网正筹备上市，寄望创收并更自给自足。

简单来说，近几年，央视和新华社先後与中国移动(0941.HK)(CHL.N)、腾讯(0700.HK)和彭博等合作，但看似均未大获成功。原因比较简单：多数中国人仍将央视、新华社和人民日报视为党政宣传工具，对上网或手机浏览其内容并不是很感兴趣。这也是我提醒投资者不要对官办媒体上市过於激动的一个原因。此外，官办媒体无论如何努力，鉴於其首要作用是为官方宣传，因此总是缺少真正的商业直觉。

奇虎股东似乎看好这则消息，公司股价在纽约证交所周二上涨8%。但我想提醒买家，尽管央视声名显赫，但不要对央视和奇虎的联手寄予厚望，也想提醒其它公司，未来与央视或新华社进行类似合作时要谨慎。

另一方面，我不会将这种质疑针对所有媒体机构。事实上，我认为，与上海广播电视台和湖南卫视等地方媒体合作或是更有意思的选择。

一句话：奇虎360与央视联手，结果或令人大失所望，与央视、新华社等官方媒体合作，可能也会出现类似结果。（完）

编译：李富强/黎黎 发稿：王凤昌

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