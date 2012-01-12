《阳歌专栏》京东商城内测即时通讯工具 沃尔玛有意控股一号店

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。
**京东商城内测即时通讯工具 沃尔玛有意控股一号店**
今天电子商务领域出现了两则有趣的新闻。据报导，京东商城正在内测一款即时通讯工具，而沃尔玛(WMT.N)准备通过控股其中国网上合作夥伴--一号店，推进其电子商务业务。
让我们先来看看京东商城。据中国媒体报导，京东商城正在内测一款即时通讯工具，并计划在今年晚些时候推出。如果你在十年前就此举问我，我可能会说，或许这看起来是明智的，因理论上而言，网上买卖双方是愿意就其喜欢的产品、折扣等问题而聊天的，就像其他社区一样。
但问题是，拍卖网站巨头eBay(EBAY.O)2005年曾尝试过此举，该公司收购了即时通讯专家Skype，这在当时看起来是合理举动。当然，行业观察人士知道此举最终以失望收场，因没有实现任何的协同效应，eBay去年将Skype出售给了微软(MSFT.O)。
由於京东商城专注于B2C（企业对个人）业务，而eBay却是C2C（个人对个人）模式，因此两件事还是略有差异。但我认为结果都将一样，特别是京东商城的即时通讯工具，还会面临Skype、MSN和腾讯(0700.HK)QQ等现有即时通讯工具的激烈竞争。
另外一则消息是，据中国媒体报导，金融服务集团平安考虑部分或全部转让所持一号店的大量股权，而沃尔玛似乎有意接手成为一号店的控股股东。沃尔玛去年已经秘密买入一号店少数股权，并明确表示有意抢滩中国电子商务市场。沃尔玛因起初不重视在线零售行业的潜力，将美国本土市场的大量份额拱手让给了亚马逊(AMZN.O)等公司。
一号店在沃尔玛起初购股後就开始行动起来，在沃尔玛控股後，有望变得更加锐意进取，这对本已竞争疯狂并弥漫价格战的该领域而言，无疑又是再添压力。
一句话：京东商城即时通讯产品注定会失败，而沃尔玛控股一号店，则会让本已过热的中国电子商务市场竞争更加激烈。
**联想联手英特尔 终於肯冒险**
英特尔(INTC.O)涉足智能手机处理器，联想(0992.HK)决定成为其最早的支持者之一，我不得不为联想叫好，与其说我认为新产品将获得成功，不如说因为此举表明，联想终於开始摆脱"仿效者"形象，采取明智的冒险举措。如果一个公司想成为真正的全球领军企业，就应该这样做，即使这种冒险可能带来重大失败。联想牵手英特尔也不例外。
联想本周在拉斯维加斯举办的消费电子展（CES）上宣布了上述举措，我们来进一步了解一下。联想和摩托罗拉移动(MMI.N)宣布，将最先采用英特尔针对智能手机和平板电脑研发的最新芯片。智能手机和平板电脑正侵蚀英特尔传统个人电脑（PC）业务中的市场份额。智能手机芯片市场现由芯片商ARMARM.L主导，ARM同高通（Qualcomm）(QCOM.O)和博通（Broadcom）BRCM.O等公司合作。英特尔一直未能打入该领域，但意识到眼下必须采取行动，否则随着越来越多的人使用平板电脑和智能手机，只能眼看其PC芯片业务凋敝。
联想已推出智能手机，但并未大获成功，现与英特尔合作，成为其新款芯片客户，看似是明智的冒险举措。联想因此将即刻获得英特尔庞大资源的支持，助其研发新款智能手机，从而在数据处理速度和节能方面，与基於ARM的同类产品区分开来。作为英特尔首批客户，联想还将获得英特尔好感，有助於双方开展更多合作。
不利因素是，英特尔在其核心PC处理器外的研发乏善可陈，这次又远远落後于现有产品。总而言之，我认为，两家公司本次举动成功率不到50%，但联想尝试摆脱"仿效者"形象，朝着最终成为新产品研发领军企业迈出一步，我仍要表示祝贺。
一句话：联想与英特尔联手开发智能手机，长期来看有失败可能，但仍反映出，联想希望成为新产品研发的领军企业。（完）
编译：靳怡雯/黎黎 发稿：王燕焜/张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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