《阳歌专栏》吉林市驻京办可能起诉新浪微博

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。
**苹果与谷歌在华智能手机战白热化**
苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在中国的激烈竞争日渐升温，前者近日刚在北京和上海举行了几乎疯狂的iPhone 4S首发仪式，後者也准备推出一家应用商店，以争夺使用安卓操作系统的智能手机市场份额。
iPhone 4S发售时部分店铺出现打架事件，此事令苹果周末期间成了各大媒体的头版头条。面对大量连夜排队等候的顾客，北京一家专卖店出於安全担忧关门停业，引发最大规模的混乱冲突。
此事对苹果而言无疑不是什麽好事，且可能在短期内产生一些负面影响。尽管iPhone 4S在3个月前美国上市後已有渠道在中国买到，但仍能产生如此的轰动，这凸显苹果产品在中国是多么炙手可热。这对中国电信(0728.HK)而言可谓是个好兆头。据悉，中国电信也即将推出基於其3G网络的iPhone 4S，并可能最早在下月上市。
同时，中国媒体报导称，谷歌准备为其安卓手机推出大陆版本应用程序商店。两个月前，苹果App Store中国区开始支持人民币支付购买应用程序。当然，所有这些均表明苹果和谷歌在智能手机领域的火拼将在龙年加剧。倘若苹果在今年晚些时候起诉谷歌，作为其全球战略中通过诉讼打击安卓系统的一部分，我不会感到意外。
一句话：随着双方相继推出新产品，苹果和谷歌在中国的智能手机之战正加剧，今年晚些时候，苹果或针对谷歌安卓系统在中国提起诉讼。
**吉林市驻京办可能起诉新浪微博**
新浪(SINA.O)微博今年开局不顺。近日在微博上炫富的"高悦儿"，其新浪认证身份为"吉林市政府驻京办职员"。吉林市驻京办表示，已向警方报案，并表示准备起诉新浪。
该事件凸显新浪未来两个月认证2.5亿用户的难度，此前北京市政府要求微博实名制，以遏制虚假和有害信息的传播。类似的事件可能令新浪微博面对目不暇接的官司，令其实现盈利的核心任务受到干扰。
去年的"郭美美"炫富事件将中国红十字会拖下水，尽管事後查明"郭美美"并非红十字会雇员，其新浪微博认证信息不实。此次的高悦炫富事件与"高美美"事件几乎如出一辙。
好在根据中国法律，此类诉讼的判罚并不重，这意味着即使新浪输掉这场官司，也不大可能面对严重的罚款。不过这将损害新浪微博的名声，也可能导致对新浪微博言论不满的个人和组织对新浪发起更多诉讼。
此前我曾预测，随着新浪微博去年业务蓬勃发展，今年下半年有望上市。不过现在我觉得新浪微博年底前能实现盈利就不错了。
一句话：吉林市驻京办可能起诉新浪微博，预示今年新浪微博将面临挑战，年底前能实现盈利就不错了。
编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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