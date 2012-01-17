《阳歌专栏》上海国际板推出再度押後 华为手机欲进全球前三

位于合肥的一家证券营业部内一位投资者在看股票信息。

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**赴港上市仍障碍重重 上海国际板推出再度押後**

今天有两则关於中国上市的消息令人颇感兴趣，其中一则说得是赴香港上市企业或增多的事，另一则与数度推迟的上海国际板不会很快推出有关。我们先来看看赴港上市的消息，相比之下这更令人感兴趣一些。

媒体援引中国证监会官员的话报导称，证监会将简化中国企业赴港上市的审核程序，此举旨在帮助中小企业筹集资金。从表面看，这一举动看起来很有趣，因此类企业缺乏融资渠道，在国内首次公开募股（IPO）通常又不够资格。此举还有从纽约股市抢生意之嫌，许多中国企业曾纷纷赴此地上市，但在近期发生一连串会计丑闻後，在该地上市面临严格审查。

上述这些假设面临两大问题。首先，香港要求在其主板上市的企业至少3年报告盈利，许多在美国上市的中国企业在IPO时就无法达到这一要求，这一要求也会令很多中小企业赴港上市之路困难重重。其次，香港在批准上市企业时往往较为保守，这意味着即使中国监管机构放宽标准，香港也不太可能批准很多风险较高的中小企业上市。

再来看看第二则消息，尽管上海证券交易所2个月前就表示所有准备工作已经就绪，但媒体引述上海市长的说法报导称，当前并非上海国际板推出的最佳时机。上海推迟推出国际板的原因相当明显，眼下中国股市非常低迷，相关机构不想在此之际推出新板块从市场进一步吸走资金，将会等到市况好转後再行决定。

倘若真是如此，国际板推出无疑会被无限期推迟，甚至今年都无望推出，因中国股市尚未显示出很快改善的迹象。

一句话：中国拟放宽标准、推动更多企业赴港上市可能鲜有、甚至毫无影响，而上海国际板可能要等到2012年下半年、甚至2013年才能推出。

**华为手机要向世界前三进军**

作为中国最成功出口商之一，同时也是备受挫折的中国企业之一，华为正紧跟竞争对手中兴通讯(0763.HK)00063.SZ的步伐，拓展与其传统网络设备业务相比争议较少的手机领域。

尽管华为进入这一产品领域稍有滞後，但此举对於该公司来说，看起来很明智，同时也会有很多有意思的影响。

中国媒体援引华为一名高管的话称，华为的目标是五年内进入全球前三。此番言论对於当前仅是手机市场弱小玩家的华为来说，是一个较大赌注，但对於像它这麽一个拥有大量资源的公司来说，赢得本次赌局当然不是没有可能。

同样重要的是该高管做出此番表态的地点--消费电子展（CES）。华为首次参加上周在拉斯维加斯举行的CES。

华为的决心，将为手机市场带来一个有意思的新兴竞争者，不仅对中兴和联想(0992.HK)等国内竞争者构成挑战，也给摩托罗拉移动(MMI.N)和风光不再的诺基亚NOK1V.HE带来威胁。

毫无疑问，华为终於意识到，手机产品远不如其核心的电信设备业务敏感。美国等西方市场出於安全考虑而抵制华为设备，印度腐败丑闻也使该国电信行业陷入停滞，华为电信设备业务正显示出快速放缓的迹象。

手机业务也远不如华为传统的网络设备业务那样具有周期性，後者在4G或wi-fi等新技术出来时销量会大幅上升，随後便会回落。

最後，同时可能也是最有意思的一点，发展强劲的手机业务，可能给华为的一件被讨论多年却从未实现的事--首次公开募股（IPO），提供机会。

数年前，华为曾试图卖掉手机业务部，但该计划因其未得到想要的价格而失败。不过在当时该业务非常的小，对外界购买者没有太大吸引力。

从另一方面来讲，如果华为真的进入全球前三，无疑将成为一个更有吸引力的国际IPO候选者，最终将使投资者有机会购买这一令人关注同时也具有争议公司的股票。

一句话：华为在手机领域的新决心，可能很快创造出一个新的有力国际竞争者。若其目标成功实现，也可能在五年内使其实现IPO。（完）

编译：侯雪苹/张家伟 发稿：程芳

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