《阳歌专栏》迪士尼押注中国市场 酷6网签约YouTube渠道

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。
**迪士尼押注中国名品市场**
中国对奢侈品的渴求既成事实，从路易威登和博柏利等大牌近几年销量大增就能看得出来，中国消费者为此不惜一掷千金。不过日用奢侈品市场开发相对逊色许多，这也是迪士尼(DIS.N)必须想法对付的问题，该公司打算未来三年在中国设立最多40家迪士尼品牌店铺。
西方企业在中国顶级奢侈品市场上取得了巨大成功，不过中端市场情况就复杂多了，而迪士尼试图销售的高价米奇和米妮服装，以及其他类似玩具都在此列。
竞争对手美泰(MAT.O)去年关闭了上海芭比旗舰店，黯然离开中国市场，因中国消费者不愿花很多钱购买昂贵的玩具和其他儿童相关的服务。
与此类似，全球最大的电子产品零售商百思买(BBY.N)在中国的品牌店铺去年也关门大吉，因中国消费者不愿为大品牌和更好的服务支付溢价。
不过，星巴克(SBUX.O)在中国却取得了巨大成功，顾客愿意为一杯咖啡支付普通餐馆两顿饭的价格。
与美泰、百思买和星巴克相比，迪士尼拥有众多优势，进入中国20多年，其品牌认知度远高於这几家公司。另外，零售只是迪士尼全面推进的一环，迪士尼同时也在销售传统的电视节目和电影以及特许商品，建立迪士尼英语培训学校，并计划在上海兴建迪士尼乐园。
主要问题是家长是否愿意为玩具和其他迪士尼商品支付高额溢价，毕竟孩子们不太可能分得出迪士尼商品和低价商品的区别。不过考虑到迪士尼在中国的品牌影响力和知名度，我觉得零售店铺成功的机会很大。
一句话：鉴於的强大品牌认知度，迪士尼在中国开店计划的成功机会很大。
**酷6网和YouTube合作恐难成正果**
今天我想谈一件好笑的事，尽管在美国上市的中国企业近期遭遇信任危机，但只要能讲出一个精彩的中国故事，就依然能在华尔街轻松赚钱。我要说的事和视频分享网站酷6网KUTV.O有关。该公司宣布与YouTube达成协议，通过後者开辟一个新频道向全球观众播放酷6网的视频产品。
酷6网的声明对交易详情语焉不详，但这并不能抑制投资者对利好的中国消息所表现出的亢奋心情，酷6网股价周二在纳斯达克市场飙升140%。像我这样的愤世嫉俗者要指出，即使股价大涨，眼下水准还不及去年5月所及高点的一半。受一连串会计丑闻冲击，在美上市的中国企业股当时遭到一波普遍抛压。
我们回过头来看看这宗新交易。不可否认，YouTube是在线视频领域享有盛誉的龙头企业，也有许多中国以外的观众可能有兴趣观看产自中国的视频节目。但酷6网在宣布交易时对排他性内容只字未提，这项交易哪怕最终有一丝成功的迹象，我怀疑YouTube都会很快开始寻找能提供更多视频的其他中国合作夥伴，比如优酷YOKU.N和土豆网TUDO.O，他们无疑也会乐于合作。
此外，酷6网是一家陷入认同危机的企业，在控股股东盛大网络SNDA.O的推动下，该公司过去一年来在管理和战略方向上都实施了多项重大变革。事实上，我强烈怀疑这项新交易是盛大网络创始人兼董事长陈天桥的杰作，他已经被证实是制造徒有其表消息的高手。
最後，我对这项合作能否挽救该公司表示严重怀疑，不过这项合作从理论上可让酷6网成为更具吸引力的并购目标。此事只能说明西方投资者喜欢精彩的中国故事，对故事的内涵并不怎麽计较。
一句话：酷6网与YouTube最新合作对前者益处甚少，但该公司股价上涨，表明西方投资者将一如既往地喜欢听精彩的中国故事。
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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