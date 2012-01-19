《阳歌专栏》中国连连集团获美国运通投资 前景不容小视

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**美国运通联手中国连连集团**

最近我很少写外资银行在中国的动作，今天聊聊美国运通(American Express)(AXP.N)和中国连连集团。

关注花旗银行(C.N)、美国银行(BAC.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L)等全球大行的人都知道，过去几年他们大多专注于国内的核心业务，因全球金融危机导致很多大行濒临破产边缘，靠着大量政府救助才得以维系。

这种背景下，过去三年这些大行在中国的主要行动是卖出国有四大行上市之前买入的股权，美国银行和苏格兰皇家银行都这麽做了。美国运通是少数几个没卖股权的银行之一，继续持有少量中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)股权。

美国运通宣布投资连连集团，但没有透露投资规模，并谨慎表明已经对连连集团的海外子公司进行了投资，因为中国对於外资直接投资电子支付行业仍很敏感。美国运通将把电子支付平台技术授权给连连集团使用。

我是首次听说连连集团，根据声明内容，连连集团成立於2004年，迄今为止已经为3亿手机帐户提供过充值服务，其业务网络由30万代理网点组成。这些数据肯定多少有点水分，不过即使一半是真的，该公司也不容小视。

连连集团拥有相对较长的历史和广泛的业务网络，此次又与美国运通联手，看起来在这个迅速增长的领域有很大发展潜力，未来两年有望上市。

一句话：电子支付企业连连集团获得美国运通投资和技术授权，值得关注。

**银行获准增加放贷 但流向选择有限**

中国的银行正在快速沦落为矛盾的金融机构，他们匆忙执行政府的最新金融指示，但这样做从商业角度看似乎并没啥道理，这再次凸显买入这些公司股票的投资者将面临大风险。中国银行业出现的最新变化是，中央政府突然放松对国内银行的控制。这些银行去年被政府严格勒令减少发放贷款，协助政府为过热的经济降温。

但本周早些时候国内生产总值（GDP）报告发布後，中央政府决定银行或许应当少许增加放贷，以确保经济不以过快的速度降温。GDP报告显示，去年第四季度中国GDP增长8.9%，是两年来的最慢增速。另有媒体报导称，中国政府突然决定主要银行本季度放贷规模最高可增加5%，其中包括工商银行(1389.HK)(601398.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)等。此外，银监会还可能放宽银行的资本要求。

这两个举动的意图非常明显，即注入更多资金刺激经济增长，这与中国在全球金融危机正盛之际的做法如出一辙，当时中国出口、外商投资等传统的增长引擎严重缩水。眼下的唯一问题是，政府虽然开绿灯允许银行增加放贷，但在贷款去向上却没有给银行太多的选择。

房地产按揭贷款和政府基建项目一般是新增贷款流向的两大源头，但这次银行仍不得进入这两个领域，因政府还在试图为房价高居不下的房地产市场降温，也担心全球经济衰退期间地方政府因大建基础设施激增的贷款出现大规模违约。银行向中小企业的贷款看似也不太可能增加很多，因主要银行的企业贷款通常都流向大型国企。

鉴於这些贷款渠道都无法进入，在所剩不多的一些渠道中，股市便是其中之一。对企业和个人而言，贷款的另外一个用途就是投资股市。因此，股市有望从政府最新的银行指示中获得提振，但这种提振既不健康也不是自然趋势，若股市只是暂时性反弹，甚至还会引发更多问题，比如像坏账增加等。

一句话：希望执行政府最新指示的中国的银行正变得反复无常，导致他们实行一些商业上不太有道理的政策。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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