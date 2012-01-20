《阳歌专栏》新浪试水微博增值收费服务 神州租车新年首家赴美IPO

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**新浪试水微博增值收费服务**

新浪(SINA.O)剥离微博业务半年後，新推出微博增值收费服务。该服务的内容为，用户每月付费5元或每年付费50元，即可开通高级会员服务。高级会员可为五个微博设置短信提醒，每日短信提醒上限20条，每月300条。

该服务看似意思不大，因为很多用户已经在通过手机登陆微博。新浪微博如果想要获利，收费策略显然是必要的。新浪微博在开始阶段仅向用户收取少量服务费，有望吸引客户，至少这点我是看好的。但是我仍对该策略能否成功持怀疑态度，因为向已经习惯了免费服务的用户收费总是很困难的。

理论上该服务将为新浪贡献大量营收，因为即使只有10%的用户使用，考虑到新浪微博有2.5亿用户，新浪一年也将进账逾10亿元人民币。但是用户是否买账是大问题。

阿里巴巴的经验告诉我们，从免费到收费的转变是非常困难的。七年前淘宝用免费策略在中国市场打败eBay(EBAY.O)，不过淘宝也没给阿里巴巴挣多少钱，主要原因就是用户不愿为一直免费的服务付费。

我猜测新浪微博推出的高级会员服务下场可能类似，新浪还是要考虑其他方法实现获利，包括利用现有的庞大客户群推出全新的服务。

一句话：新浪微博新推出的增值收费服务可能失败，因习惯了免费的用户不买账。

**神州租车抢先成首个赴美IPO的中国企业**

中国企业赴美国首次公开招股（IPO）新的一年已经正式拉开帷幕，2012年首个走出国门的企业出乎人们的意料，是一家以汽车租赁为主营业务、名称相当俗气的公司--神舟租车。该公司周四正式启动赴美IPO，计划融资最多3亿美元，这对近一年来不断遭遇会计丑闻的在美上市中国公司而言，可谓不小的一笔数字。

神舟租车在赴美上市的申请中提供了大量数据，但多数是其核心租赁业务的详情，对会否盈利则是只字未提。我猜测该公司肯定是盈利的，因为在当前中资股遭到高度质疑的背景下，若有亏损企业想碰运气成为首个赴美上市的企业，那无疑是愚蠢之举。

2011年对许多在美国上市的中国企业来说不堪回首，一连串会计丑闻导致多数此类企业市值严重缩水，通常跌50%甚至更多。近期，已有迹象显示抛售最盛之时可能已经过去，但中国企业在新的一年进行的首个赴美IPO仍将面临真正的考验。

根据神州租车的IPO申请，该公司或许会成为今年首家中资上市企业。更重要的是，该公司来自汽车租赁领域，投资者对该行业较熟悉，这与大多数在美上市的中国大公司均从事高科技或互联网行业的情况不同。

全球经济衰退期间，中国推出优惠政策提振面向年轻人的需求，并使中国在2010年超越美国成为全球最大的汽车市场。眼下，许多此类优惠政策已经结束，汽车销售也大幅放缓，这或许能为汽车租赁业务提供绝佳机会，以满足选择租车而不是买车的消费者的需求。

我需要看到更多财务数据才能对神州租车的IPO前景作出更精确的预测，具体包括该公司盈利或亏损的数据。但根据初步数据和普遍市况，我想说的是该公司的IPO应当能吸引温和的投资兴趣，或许还能帮助恢复在美上市中国股的投资信心。

一句话：神州租车在美申请上市有望获得温和的成功，并将有助於恢复投资者对在美上市中国股的信心。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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