《阳歌专栏》Twitter宣布内容审查变革 或瞄准中国市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。
**Twitter想进中国？**
周末，全球热议两大社交网Facebook和Twitter传出的消息。消息不仅是与这两家公司有关，还以不同方式谈及中国市场。从这个角度看，Twitter的举措更为有趣。该公司宣布了一项新政策，即用户在Twitter上发布的内容，在部分国家无法查看，而其它地区则能看到。这明显提高了Twitter在中国等国家的存活率。在这些国家，官方禁止网上讨论许多敏感话题。
同时，Facebook将於本周提交首次公开募股（IPO）的申请文件，市场对此议论纷纷。由於投资者看好中国社交网站，人人网(RENN.N)和新浪(SINA.O)股票周五均获不错收益。
但让我们先回过头说说Twitter。Twitter改进审查机制，此举极有可能震荡中国微博版图，目前新浪微博主导着中国微博领域。在华居住者都知道，2009年春季起，Facebook和Twitter在中国被屏蔽，大概是因为两者在海外运营，因此不受中国严格的网络自我审查法律限制。
Facebook多次暗示，仍有意进军中国市场。其创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）约一年前曾到过中国，并表示希望再次来访，中国市场显然是国际互联网企业战略无法回避的一个关键点。Twitter在此问题上更低调，对未来进军中国微博市场的计划从未表态。目前新浪微博注册用户约为2.5亿。
Twitter近期进行策略调整，看似针对中国市场，因为此举将缓解中国监管者对内容监管的担忧。但我仍不能完全肯定Twitter计划进入中国，主要因为新浪微博尽管倍受欢迎，仍未实现盈利。此外，打算进军中国社交网络，现在还需面临一个问题：中国近期宣布社交网实名制注册，这不仅对社交网形成巨大负担，还很可能令许多希望匿名的网民望而却步。
总之，我猜测，Twitter此举可能旨在对中国进行“试水”，随後可能访问北京，了解监管者的看法。如果当局反应积极，今年年底前，Twitter若在华进行一些谨慎动作，我不会感到意外。但Twitter想迎头赶上新浪微博仍困难重重。
一句话：Twitter近期针对不同市场，对其用户发布内容设限。这可能表明Twitter考虑进入中国，一切将在年底见分晓。
**百度低调发财报：或开始下坡路？**
我肯定自己不是阴谋论的信仰者，但周末看到几则有关网络搜索巨头百度(BIDU.O)将於周一美国时间发布第四季度财报的消息时，不得不说我还是略感意外，并不由自主地猜测该公司是不是要发布更重要的信息。
我们先回头看看近期发生了什麽事，或是在这种情况下没发生的事。最重要的是，虽然许多网站根据各种报导对百度的意图已经一清二楚，但该公司并没有公开宣布将发布最新业绩的消息。百度在发布盈利数据前，通常会提前三周左右通过美通社（PRNewswire）发布消息，但眼下不论是美通社网站还是百度自己的投资者关系网站，明显都没有报导这样的消息。
此外，发布季度财报对上市公司而言可谓一项重大事件，尤其对像收入和利润都以非常诱人速度增长的百度这样的公司，但百度自己的投资者关系日程上并没有标示发布财报的日期。
眼下这段时间并没有什麽异常，分析人士预测百度的收入和利润增长将超过80%。但发布业绩的时间却有些怪异，正值中国春节假期刚过、新的一个工作周开始的第一天。上次出现类似的事情是在去年秋季，在美国感恩节当天，电子商务领军企业阿里巴巴1688.HK悄无声息的发布了表现逊色的财报，而当时许多人才刚刚开始为期四天的假期。
当然，我还要指出的是，百度第四季度财报的发布时间正好与去年一样。因此，只能将其稍显怪异的业绩发布时间，归咎於今年农历新年来得太早。还有一种可能是，百度忘记通知发布最新财报的日期，也忘记将其标注在投资者关系日程上。
事实上，一家研究机构称其近日与百度管理层接触，发现後者对第四季度业绩达到预期水平抱有信心。不过，我依然情不自禁地想，百度会不会如我在去年年中预测那样开始走下坡路。该公司走下坡路似乎不可避免，不是现在就是今年稍晚时期。
一句话：百度对周一美国时间发布的最新财报态度低调，可能成为该公司业绩意外下滑的信号，因其快速增长的广告销售最终开始放缓。（完）
编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌
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