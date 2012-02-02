《阳歌专栏》光伏产品倾销裁决临近 中国企业忙外联公关

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**光伏产品倾销裁决临近 中国企业忙于外联公关**

随着美国准备对中国生产的太阳能电池徵收惩罚性关税，该领域出现一些新的企业联合，一个与中国海洋石油有限公司(0883.HK)有关，另一个涉及尚德电力STP.N。

首先来看大环境。中国媒体报导，美国将於3月2日决定是否徵收惩罚性关税。我认为中国太阳能电池生产商一定会败诉，结果是去年12月3日起进口至美国的中国太阳能电池将被课征惩罚性关税。

12月3日这个日期非常重要，因为中国太阳能电池企业预见到美国可能课征惩罚性关税，第四季大量出口太阳能电池至美国，至少这当中的一部分将按新的税率征税。

我认为，中美双方解决该问题的过程中，市场将出现波动。事情可能在年底左右得到解决，中国放弃很多补贴政策；低息贷款和廉价土地等补贴是美国企业抱怨的原因。

中国企业发动公关行动，向世界表明他们没有获得不公平的补贴，建设新的光伏电厂对所有人有利。这两个新的企业联合至少与该公关行动部分相关。

中海油将出资3亿美元，与西班牙Isofoton合资在亚洲建造一个光伏电厂，使用Isofoton在中国生产的太阳能电池。此举意在表明中国不只支持本土太阳能企业，任何愿意在中国生产太阳能电池的企业都将获得支持。

尚德电力与美国化工巨头杜邦的合作看起来主要是象征性的。我读了两遍公司声明，仍没看懂是什麽意思，因为用词颇为朦胧。不过重点是说，去年美国是太阳能电池原料的净出口国，如果课征惩罚性关税，美国公司也将受损的观点得到强化。

估计接下来将出现更多企业间合作行为，一些是规避美国关税的战略举动，一些则更多的是公关行为。中美双方将商讨此事，希望在11月的美国总统选举结束後能够解决。

一句话：涉及中国企业的两个企业联合看似公关行为，意在防止美国下月对中国生产的太阳能电池徵收惩罚性关税。

**展讯与三星再度联手开发中国标准3G智能手机**

自去年幸存于空头袭击後，手机芯片制造商展讯(Spreadtrum)SPRD.O又有新动作，与全球手机巨头三星(005930.KS)共同开发了另一款手机型号。展讯致力於成为中国采用TD-SCDMA网络智能手机的芯片专家。

三星推出的Galaxy Note GT-I9228手机采用展讯TD-SCDMA基带平台SC8803G，这也是三星继去年9月後推出的第二款采用展讯基带产品的智能手机，这也意味着两公司在开发基於中国移动(0941.HK) (CHL.N)3G网络手机方面形成强有力关系。

当然，现在最大的问题是中国移动是否更积极地推广TD-SCDMA服务。中国移动的3G市场份额去年逐渐流失给中国联通(0762.HK)，特别是中国电信(CHA.N)。展讯去年的股价好似过山车，部分原因是在一项没有任何历史纪录且最终市场或清淡的技术上投资过大可能存在的固有风险。展讯股价去年7月大跌，此前，当该公司扩大TD-SCDMA生产线时遭遇到了空头袭击。展讯最终躲过了此劫，股价随後比最低点上涨了逾一倍。但自11月以来，展讯股价再次跌逾半数，至少部分因为投资者对中国移动3G网络推广力度不足感到失望。

当然，中国移动的问题部分在於始终缺乏给力的3G智能手机，因此引入三星这两款采用TD-SCDMA网络的手机应有助於解决该问题。中国移动最近也发出信号，暗示公司今年将大力推进自身3G网络，不过我们目前尚未看到太多实质性结果。

如果是展讯的投资人，你很可能会密切关注中国移动今年的3G用户数量，因前者的股价很可能与後者3G网络发展速度同步。

一句话：展讯与三星的最新合作证实了其开发TD-SCDMA网络的承诺，也使其受制於中国移动对该技术的推广程度。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌

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