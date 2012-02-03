《阳歌专栏》京东IPO融资心切 亚马逊物流扩张加剧竞争

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**京东IPO融资心切 亚马逊物流扩张加剧竞争**

电子商务领域传出几条有意思的新闻。京东商城继续筹备赴美首次公开募股（IPO）事宜，亚马逊(AMZN.O)推进在华扩张，但也认识到，中国消费者对价格十分敏感。

我们先看看京东。京东去年获俄罗斯DST等公司投资10亿美元，当时投资方对京东的估值高达100亿美元。京东随後陷入数起电子商务价格战，尤其是与当当网DANG.N的价格战，导致京东利润空间大幅减少。京东仍处亏损状态，却於去年秋季宣布筹备赴美上市。如今中国媒体报 道称，京东连续引进职业经理人，尽管多家公司上市计划延後，京东仍在为上市铺路。我确信，京东上市融资的心情非常急迫，不过在提交上市申请前，需要等一两家中国企业先去探探路。也就是说，如果市况转好，京东有望最早於3月或4月上市。

与此同时，媒体报 道称，亚马逊继续推进在华扩张，新建一座物流中心，以满足京津地区需求。亚马逊去年秋季在上海附近建成一座大型物流中心。但另一则消息也很有意思，亚马逊调整免运费标准，商品不满29元加收配送费，看起来，许多中国消费者的小额订单颇让亚马逊受挫。我的建议是，亚马逊应小心谨慎，因为此类举措或激怒中国消费者。众人皆知：收回原先的优惠活动，很容易让中国互联网用户失望。

一句话：京东商城资金吃紧，或将最早於3月上市融资；亚马逊迅速扩张，将让电子商务领域竞争愈加激烈。

**奇瑞与捷豹路虎联姻前景堪忧**

中国汽车行业新贵奇瑞与印度塔塔汽车旗下的捷豹路虎（Jaguar Land Rover）的联姻可能接近成事，双方对这项交易似乎都有兴趣，但我还是对成功前景深表怀疑。奇瑞目前是中国为数不多、没有引入外国合作夥伴的主要汽车厂商之一。

外国媒体报导称，奇瑞和捷豹路虎将合资在中国生产汽车，据猜测捷豹和路虎此举意在满足中国市场对豪华车的旺盛需求。从需求面看，此类结盟肯定有意义。随着中国新富阶层将拥有豪车视为身份象征炫耀财富，去年宝马及奥迪等豪华车厂商、甚至连劳斯莱斯的单位销量，均在中国市场稳健增长，远优於他们在更广泛市场销量的迟缓上升。

春节期间，我去一些地方旅游时看到一辆阿尔法·罗密欧车（Alfa Romeo）行驶在一个小镇灰尘漫天的马路上，这让我颇感意外，这表明无论哪里的有钱人都喜欢豪华车。奇瑞还非常需要一个外国合作夥伴，来帮助其度过即将到来的中国汽车市场淡季。

我不能完全确信捷豹路虎是奇瑞的最佳合作夥伴。印度塔塔汽车在2008年从福特手中买入了困境之际的捷豹路虎。此後，该公司业绩或许出现改善，但我怀疑其依然没有摆脱困境，或者只是盈亏持平。

更重要的是，奇瑞是凭借小车型QQ起家的，尽管该公司近期也涉足大型轿车领域，但却没有从事豪华车业务的经验，因此我对捷豹路虎是否是正确的、能让奇瑞进入豪华车市场的理想对象表示怀疑。最後我要说的是，奇瑞与捷豹路虎的未来合作之路会坎坷不平，可能会像奇瑞与其他外国企业的结盟过程一样，还没投产就已经夭折。

一句话：奇瑞与捷豹路虎新的合资计划，从理论上看似乎引人入胜，但一旦获批或将麻烦不断。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌

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