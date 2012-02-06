《阳歌专栏》“上海”和“红旗”汽车将重出江湖 土豆联手新浪

2005年长春举行的车展上游客在看新款红旗轿车。

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**“上海”和“红旗”汽车将重出江湖**

《中国日报》今早的几篇报导称，中国的两款标志性汽车“上海”和“红旗”可能会很快重出江湖。这对国内汽车市场而言可谓是个有趣的新前景。若该计划顺利推进，利用中国消费者的怀旧心理以及两公司在与外国合作夥伴共事多年後不断增加的制造汽车的专业能力，上汽集团(600104.SS)的“上海”品牌和中国一汽的“红旗”品牌的重新回归有很大的胜算可能。

据《中国日报》报导，“上海”牌确已列入上汽集团乘用车的新产品规划，一名公司内部人士也证实了重新启动该品牌的计划。与此同时，一汽集团正斥资18亿元推进一款高端红旗汽车的生产，预计今年年底将进行批量生产，预计明年年产量将增加至3万辆。“上海”汽车针对的是市场中的中层人群，而一度被视为中国首屈一指的“红旗”汽车很明显是瞄准了蓬勃发展的豪华汽车市场。

现在的问题变成了：中国消费者是否准备拿出原本购买外国品牌的钱来购买国产汽车呢？我的回答是肯定的，前提是他们需要打好自己手中的牌。

一个关键的成功因素就是消费者的怀旧心理，这意味着两公司在对这两个品牌进行市场营销时必须融入强烈的历史因素。其次，两公司必须打造出可以和其他外国合资企业相媲美的汽车，且价格需比类似汽车低10%-20%。再次强调，这只是可能性，两企业还需要继续努力并承担风险。对於两品牌在未来1-2年内的成功概率，我表示谨慎乐观，但这给外国中高档汽车主导的中国汽车市场带来了一些新鲜和有趣的选择。

一句话：如果制造商能设计出有趣的车型并在营销中利用消费者的怀旧心理，我想，“上海”和“红旗”的重出江湖可能会获得成功。

**土豆网联手新浪**

五个月前，新浪(SINA.O)在土豆网TUDO.O上市不久即买入其9%股权。日前新浪与土豆进行了第一次合作，未来双方料有更多合作，新浪甚至可能收购土豆网。

周五晚间，土豆网宣布，针对新浪微博用户推出增强的视频分享平台，帮助用户无缝地通过土豆网视频网站上传及分享视频。

此举看起来非常不错，将土豆网丰富的在线视频与新浪微博的2.5亿用户资源整合，打造出非常有吸引力的广告投放平台。两家公司要想稳定获利，广告都是主要的收入来源之一。

此举将帮助土豆从竞争对手优酷YOKU.N和搜狐(SOHU.O)视频手中争夺广告收入；也将帮助新浪微博争夺人人网(RENN.N)和开心网等传统社交网站的市场份额，因在线视频将赋予新浪微博更加传统的社交网站元素。

新浪股价并未受消息提振，反倒在大盘上涨的情况下走低。但是土豆网股价则大涨16%至16.25美元，去年8月土豆网上市伊始股价曾高见29美元。土豆网股价大涨的部分原因肯定是这则消息，但是另外一个很重要的原因是市场对新浪在不远的将来收购土豆网的预期升温。

新浪收购土豆网对其而言是符合逻辑的，因新浪需要通过提供视频服务与搜狐竞争，而且视频服务看起来越发成为多元化门户网站的重要组成部分。

从土豆网的角度看，与新浪合并能够立刻接触到新浪庞大的客户群，包括门户网站和新浪微博。

当然，王微是否愿意卖掉土豆网还不确定；即使愿意，价格也是主要问题，他可能不满足以当前的价格卖出，毕竟比上市发行价低很多。

不过合并的合理性令双方都无法忽视，我觉得年底前新浪大幅增持甚至收购土豆网都很正常。

一句话：土豆网针对新浪微博用户推出增强的视频分享平台看起来是明智之举，可能为年底前新浪收购土豆铺平道路。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜

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