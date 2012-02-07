《阳歌专栏》阿里巴巴和雅虎赶紧“离婚”吧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴和雅虎赶紧“离婚”吧**

让这事儿赶紧过去吧！我不是有意要显得这样不耐烦，但这是我对阿里巴巴来来回回要求回购雅虎(YHOO.O)所持40%股份最新报导的第一反应。我知道这笔协议所涉金额巨大，可能高达100亿美元，但该协议也很简单，因为两公司实际上并没有共同资产，因此理论上而言，双方只需要在价格上达成一致即可，然後阿里巴巴需要的是找到融资渠道。

根据最新报导，阿里巴巴和雅虎终於开始进入严肃讨论阶段，双方预计会在3月前达成协议。我个人不会再关注此事，直到双方达成协议，而协议最终将标志着一桩巨头企业婚姻的结束，尽管开始充满了很多“山盟海誓”，但最终婚姻变质并以离婚告终。我这麽说或许有点有失公允，在雅虎提名新CEO填补卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)空缺前，双方不太可能达成最终协议。卡罗尔·巴茨是两公司发生摩擦的主要源头之一，她去年被雅虎，使阿里巴巴开始实质性寻求期待已久的分道扬镳。

从阿里巴巴的角度而言，越早达成协议越好。在阿里巴巴的很多核心业务去年遭遇一次次危机时，这种“分手”事件极大地分散了其注意力。从这个角度而言，雅虎也需要赶紧放手，着眼于重振搜索业务。雅虎曾是搜索领域的先锋，但谷歌(GOOG.O)後来抢走了其多数市场份额。

如双方最终达成协议，不仅能结束他们之间的敌对状态，还会让雅虎拥有充足资金重建业务。此外，阿里巴巴也将有了大量可向更热情投资者出售的股票，这些投资者看重的或许是该公司强劲的增长潜力，而不是强烈要求更大的管理权。我最後要向双方说的是，至少从眼下看，两家公司应当尽力在3月中旬最後期限前敲定此事。相信我，此事若能敲定，要庆祝的恐怕不只是这两家公司。

一句话：当阿里巴巴和雅虎最终离婚，结束双方那段一拖再拖的不愉快时期，那将会是普天同庆的时刻。

**百胜和星巴克逆势强劲增长**

中国经济放缓的迹象日益明显，但百胜集团（Yum Brands）(YUM.N)和星巴克(SBUX.O)却逆势而上，传来利好消息。百胜集团是肯德基和必胜客的运营商。美国与深陷债务危机的欧盟进口需求放缓，让中国出口商遭重创，中国纸媒最近似乎满是关於经济料将放慢的报导。今天的报纸称，今年中国春节假期零售业的表现为2009年来最差。

尽管如此，百胜集团称，去年第四季度其中国餐饮连锁（以肯德基为主）销售增长21%，百胜在华经营利润增长15%，远高於其全球业绩。星巴克同时也宣布，将与中国本土夥伴合资，出口云南的咖啡豆。这一举动看似公关需求，显然是为证明星巴克对中国市场的重视。迹象表明，中国即将成为星巴克仅次于美国的第二大市场。同时，中国一向不以咖啡闻名，其他市场对中国具有异域因素的咖啡的兴趣，也将使合资公司获利。

未来数月值得关注的是，中国宏观经济放缓同时，肯德基和星巴克在华大幅增速是否会放缓。我预计，他们的增幅会温和放缓，但仍将保持强劲增势。这与中国汽车业现状类似，政府取消相关刺激政策後，汽车业整体增速大幅放缓。但与国外车商相比，本土车商增幅回落速度更快，因为国外车商资源更广，有助於抵消行业低迷影响，并且市场口碑更佳。我认为，餐饮业也会出现类似情况，独立餐馆受未来经济放缓的冲击最大，而大型餐饮连锁企业将更好渡过困境，甚至逆势而上。

一句话：尽管中国经济增长放缓，百胜集团、星巴克及其他大型餐饮连锁企业将保持强劲增长，而本土小型餐饮商受到的冲击最大。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹/黎黎 发稿：王燕焜/张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。