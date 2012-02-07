《阳歌专栏》阿里巴巴和雅虎赶紧“离婚”吧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**阿里巴巴和雅虎赶紧“离婚”吧**
让这事儿赶紧过去吧！我不是有意要显得这样不耐烦，但这是我对阿里巴巴来来回回要求回购雅虎(YHOO.O)所持40%股份最新报导的第一反应。我知道这笔协议所涉金额巨大，可能高达100亿美元，但该协议也很简单，因为两公司实际上并没有共同资产，因此理论上而言，双方只需要在价格上达成一致即可，然後阿里巴巴需要的是找到融资渠道。
根据最新报导，阿里巴巴和雅虎终於开始进入严肃讨论阶段，双方预计会在3月前达成协议。我个人不会再关注此事，直到双方达成协议，而协议最终将标志着一桩巨头企业婚姻的结束，尽管开始充满了很多“山盟海誓”，但最终婚姻变质并以离婚告终。我这麽说或许有点有失公允，在雅虎提名新CEO填补卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)空缺前，双方不太可能达成最终协议。卡罗尔·巴茨是两公司发生摩擦的主要源头之一，她去年被雅虎，使阿里巴巴开始实质性寻求期待已久的分道扬镳。
从阿里巴巴的角度而言，越早达成协议越好。在阿里巴巴的很多核心业务去年遭遇一次次危机时，这种“分手”事件极大地分散了其注意力。从这个角度而言，雅虎也需要赶紧放手，着眼于重振搜索业务。雅虎曾是搜索领域的先锋，但谷歌(GOOG.O)後来抢走了其多数市场份额。
如双方最终达成协议，不仅能结束他们之间的敌对状态，还会让雅虎拥有充足资金重建业务。此外，阿里巴巴也将有了大量可向更热情投资者出售的股票，这些投资者看重的或许是该公司强劲的增长潜力，而不是强烈要求更大的管理权。我最後要向双方说的是，至少从眼下看，两家公司应当尽力在3月中旬最後期限前敲定此事。相信我，此事若能敲定，要庆祝的恐怕不只是这两家公司。
一句话：当阿里巴巴和雅虎最终离婚，结束双方那段一拖再拖的不愉快时期，那将会是普天同庆的时刻。
**百胜和星巴克逆势强劲增长**
中国经济放缓的迹象日益明显，但百胜集团（Yum Brands）(YUM.N)和星巴克(SBUX.O)却逆势而上，传来利好消息。百胜集团是肯德基和必胜客的运营商。美国与深陷债务危机的欧盟进口需求放缓，让中国出口商遭重创，中国纸媒最近似乎满是关於经济料将放慢的报导。今天的报纸称，今年中国春节假期零售业的表现为2009年来最差。
尽管如此，百胜集团称，去年第四季度其中国餐饮连锁（以肯德基为主）销售增长21%，百胜在华经营利润增长15%，远高於其全球业绩。星巴克同时也宣布，将与中国本土夥伴合资，出口云南的咖啡豆。这一举动看似公关需求，显然是为证明星巴克对中国市场的重视。迹象表明，中国即将成为星巴克仅次于美国的第二大市场。同时，中国一向不以咖啡闻名，其他市场对中国具有异域因素的咖啡的兴趣，也将使合资公司获利。
未来数月值得关注的是，中国宏观经济放缓同时，肯德基和星巴克在华大幅增速是否会放缓。我预计，他们的增幅会温和放缓，但仍将保持强劲增势。这与中国汽车业现状类似，政府取消相关刺激政策後，汽车业整体增速大幅放缓。但与国外车商相比，本土车商增幅回落速度更快，因为国外车商资源更广，有助於抵消行业低迷影响，并且市场口碑更佳。我认为，餐饮业也会出现类似情况，独立餐馆受未来经济放缓的冲击最大，而大型餐饮连锁企业将更好渡过困境，甚至逆势而上。
一句话：尽管中国经济增长放缓，百胜集团、星巴克及其他大型餐饮连锁企业将保持强劲增长，而本土小型餐饮商受到的冲击最大。（完）
编译：靳怡雯/侯雪苹/黎黎 发稿：王燕焜/张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。