《阳歌专栏》苹果与唯冠iPad商标权之争或损及中国版权保护形象

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**苹果与唯冠iPad商标权之争或损及中国版权保护形象**

中国媒体和苹果粉丝只看到了苹果(AAPL.O)和台湾唯冠科技iPad商标权之争的表象，其实该纠纷反映了中国司法体系在版权和知识产权保护问题上的严重漏洞。在一系列的诉讼中，中国法律不但没有保护苹果这样的创新型企业，反而起了反作用，使唯冠利用中国不完善的司法体系起诉苹果。更为可怕的是，唯冠很可能会赢得官司，导致苹果或者向其支付天价费用以在中国使用iPad商标，或者放弃在中国市场使用iPad名称。这肯定不是商标法的本意。

让我们通过事实来看看这场闹剧是怎样形成的。2001年唯冠科技旗下公司注册了iPad商标，当时唯冠科技正在开发一款产品，不过该产品跟苹果的iPad没有任何关系。该产品没有获得成功，唯冠後来将iPad全球商标权卖给了一家英国公司，这家英国公司又将其卖给了苹果。

唯冠旗下公司目前似乎发现，该商标权在中国的转让并未有效执行。该公司不但没有承认商标权转让中所犯的错误并完成转让，反而对苹果提起诉讼，称该公司仍拥有大陆iPad商标的所有权，并指责苹果侵犯其商标权。

如果事情发生在西方国家，法庭或许会要求唯冠改正错误。但是中国的法院似乎严格依据法律条文，认为唯冠确实仍拥有大陆iPad商标的所有权，因此苹果或者选择为iPad更名，或者停止在中国使用iPad名称。官司还没结束，法院仍在进行审理。

中国的明智选择是，一些高级司法官员应该迅速介入，说服法官判决苹果胜诉或令双方达成和解。否则中国版权保护体系的形象可能受损。尽管中国版权保护体系向正面的方向发展，仍存在很多问题。

一句话：中国高级司法官员应介入唯冠对苹果iPad商标侵权的诉讼，否则中国版权保护体系的形象可能受损。

**中国汽车销售龙年遭考验**

中国刚刚公布了2012年首个月度汽车销量报告，但该数据并不靓丽，预示着龙年中国汽车市场表现不佳。当然，1月份的汽车销售数据需要备注若干注解，造成2012年首月汽车销量疲软的最重要原因是今年的春节落在了1月，但该月销量下滑16.5%也是十多年来的最大降幅。2009和2010年，中国汽车市场销量多数时间位於健康的两位数增长区间，2011年多数时间也呈现健康增长势头。

这一巨大降幅也意味着几乎每个汽车厂商的销量都出现下滑，例如业界领头羊通用汽车(GM.N)当月的销量下降8%，约是整体汽车市场下降幅度的一半。上汽集团(600104.SS)的降幅与通用接近。

中国汽车工业协会(China Association of Automobile Manufacturers)负责人迅速指出，造成汽车销量下滑的因素是春节假期，并补充道，汽车销量将在2月份增加30%，远远抵消1月份的降幅。他还表示，该协会预测中国今年整体的汽车销量将增加约8%，大约是去年增长率的两倍。该协会通常保守预测，称今年将回归到更为正常的增长模式。因政府大范围刺激政策的结束，中国去年的汽车销量大幅下滑。

但考虑到近期中国消费增长的迅速放缓迹象，我认为，8%的增长预期似乎相当具有挑战性，预计该数据还将下调若干次，可能最终会下调在1%-3%的增幅区间。

但正如我之前所说，销售放缓的最大受害者将是未与外国制造商联手合作的中国本土汽车厂商，比亚迪(002594.SZ) (1211.HK) 、吉利汽车< 0175.HK>和奇瑞将最为脆弱。若上述三家企业今年出现亏损，或其中1-2家要麽无力偿债，要麽三振出局，我都不会感到意外。

一句话：中国1月汽车销量的疲软受到春节假期的影响，但也预示着该行业今年前路的艰难，一些本土汽车品牌很可能陷入亏损。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：张家伟/王凤昌

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