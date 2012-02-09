《阳歌专栏》联想并购後的蜜月期何时结束？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**联想并购後的蜜月期何时结束？**

联想集团(0992.HK)公布的第三财季财报显示增长强劲，并购的好处首次在营收中体现出来。我的担心是，联想可能处於蜜月期，受益於去年的两宗大型并购带来的营收和获利增长，但不久的将来这两宗并购可能会开始制造麻烦。去年联想通过成立合资公司并购了日本NEC(6701.T)的笔记本电脑业务，并收购德国Medion。

至少表面看来业绩非常强劲。联想第三财季营收增长44%至83.7亿美元，净利润增长54%至1.53亿美元。不过投资者似乎并不为之所动，业绩公布後联想港股价格仅小幅走高。投资者兴趣不大的原因是，联想在智能手机和平板电脑业务上并不激进，如果联想希望未来保持领军地位，就需要开拓这两个增长强劲的领域。

不过上个月联想的确做出有意思的举动，该公司宣布将成为首批支持英特尔(INTC.O)新开发的智能手机芯片的厂商。但使用该芯片的新产品至少得几个月才能问世，在成熟前肯定得面临很多小问题，能否成功还不得而知。

同时，联想还面临一些潜在问题，这些问题可能为该公司带来真正的麻烦。联想竞争对手宏基(2353.TW)日前起诉近期由宏基跳槽至联想的高管兰奇（Gianfranco Lanci），目前兰奇领导联想欧洲业务。

我更为担忧的是去年的两宗并购可能带来的麻烦。联想去年称，考虑将部分生产线转移到日本，此举明显意在缓解NEC的日本客户对并购後产品质量下降的担忧。联想可能也不得不在收购Medion後保留德国的部分生产线。这两个国家的劳动力市场对经验丰富的公司来说也很棘手，联想可能很快会发现，其面临的挑战比之前预想的要大。

总的来说，我觉得未来一两个季度联想的业绩可能仍将较为正面，随後新情况将开始起作用，联想进入下一轮危机，时间可能就是年底前。

一句话：联想的第三财季财报显示，该公司仍处在去年两宗并购後的蜜月期，而这两宗交易将在年底前为其带来新的麻烦。

**新华电视悄然上市 亚信联创或被摘牌**

最近有两则关於挂牌与摘牌的最新动态，首先是新华电视在香港低调上市，其次是在美国上市多年的亚信联创ASIA.O可能准备摘牌。新华电视的上市，意味着中国放松了对媒体这一敏感行业中此类上市行为的限制。而亚信联创的动态，则标志着在美上市的中国企业进入了新一轮的“大清洗运动”。因一系列会计丑闻，在美上市的中国企业在去年大部分时间中备受摧残。

让我们先来看新华电视的上市。中国新华电视(China Xinhua News Network Corp)已在香港借壳上市。新华电视表示，此举只是其全球扩展计划的一部分，公司致力於向约100个国家推进。这一上市行为极为低调，未见到新华电视筹集任何资金。数月前，新华社和《人民日报》均推出了旗下网站的上市计划，明确反映出中国政府对於媒体上市持放行态度。也就是说，我建议投资者避免持有新华社和《人民日报》这种大型国有品牌的股票，转而寻求投资上海东方传媒集团和南方报业集团等更有活力的媒体集团。随着北京媒体的上市，这些南方传媒集团无疑也将很快上市部分资产。

再来看看亚信联创。该公司称，在收到私募股权集团CITIC旗下一家基金的收购要约後，其已聘请一家金融顾问公司。今年以来，亚信联创的股票已大幅上涨，涨幅约在50%，或与该收购传言有关。我没有密切关注该公司，无法就该公司具体的财务状况进行评论。但是很明显，收购报价将会基於很多中国企业股票去年被抛售产生的低价。盛大网络SNDA.O和国人通信GRRF.O等其他公司面对股票被抛售已出台私有化方案，亚信联创的收购要约似乎是买家企图逢低买入。

我认为未来数月随着投资人逢低买入，将出现更多收购要约和私有化行为。通过辨识其他潜在高性价比交易，聪明的投资者今年或许有不错表现。

一句话：新华电视在香港的借壳上市，将开启今年媒体上市热潮，而亚信联创则可能开启寻求高性价比投资人的热情。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：张家伟

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