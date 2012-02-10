《阳歌专栏》国外中小快餐企业抢滩中国市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**国外中小快餐企业抢滩中国市场**

想抢占中国快速增长的快餐市场的企业，不仅包括肯德基、麦当劳(MCD.N)和星巴克SBUX.N等大型连锁公司，还有DQ冰雪皇后和必胜客，这两家中型企业近期也宣布了在华大规模扩张的计划。

对於投资者而言，中小企业这类扩张表明，不仅大企业有望在华觅得商机，中小企业也可以赌一把。不过话说回来，中小企业承担的风险更大，因为它们在扩张过程中，往往缺乏大企业所拥有的资源条件，且在看到任何麻烦的苗头显现时，退出市场的可能更大，继而造成重大损失。

先来看看美国知名品牌DQ，近几年该公司在中国悄悄扩张。DQ公司由巴菲特所有，近期开设中国第500家门店，并表示，继去年在华新增131家门店後，今年底前计划再增100家门店。

与此同时，百胜集团(YUM.N)旗下的必胜客宣布，今年将新增至少150家门店，向中国三、四线城市扩张。餐饮企业正显现向中国中小城市扩张的趋势，以寻求增长。

必胜客和DQ代表了一批低调的外国餐饮运营商，它们在中国获得了不同程度的成功，其他类似规模企业还包括日本的吉野家、香港上市的味千拉面(0538.HK)及美国匹萨连锁店棒约翰(PZZA.O)。

无论是大企业还是小企业，成功的一个关键因素是找到一家强大的亚洲合作方，引领其开拓中国市场，因为外国企业在华需要接受的审查常多於本土企业。味千拉面去年就遭遇了一次“险情”，该连锁店假称其面汤由新鲜原料制成，招致许多中国消费者抵制，让公司营收遭受重创。

此类事件易造成一些规模较小的餐饮公司损失惨重，甚至退出中国市场，凸显它们面临的一大风险。但如果它们有合适的合作方和支持者，一些此类企业看似极有望从中国消费者对西方快餐的兴趣增长中获益。

一句话：DQ和必胜客在华扩张的新计划表明，中国市场能为中小快餐企业带来巨大商机。

**在美上市中国企业将持续面临做空和法律诉讼压力**

对许多在美国上市的中国企业而言，刚刚过去的兔年让他们不堪回首，但随着做空机构和集体诉讼律师持续出击，龙年对他们来说似乎也将不太好过。

根据最新消息，因做空中国概念股而一举成名浑水公司（Muddy Waters），近期再次向分众传媒FMCN.O发起攻击。此外，一家律师事务所也正呼吁投资者加入其对信息软件制造商--柯莱特信息系统公司（Camelot Information Systems）CIS.N的集体诉讼。

先来看看关於分众传媒的消息，该公司因各种原因总会卷入一些争议，这也使其更容易成为浑水等做空机构的目标。浑水试图引发市场对此类公司会计及其他策略问题的疑虑，以便打压股价。浑水去年引发市场对分众传媒的疑虑，认为该公司一项交易似乎与其核心的户外广告业务无关。浑水发布的最新报告，则对分众传媒液晶屏广告业务的规模提出质疑。

此类攻击一再出现，与同样饱受争议的奇虎360QIHU.N再次遭到名不见经传的做空机构Citron袭击如出一辙。我怀疑，这两家做空机构都对他们的攻击目标下了较大赌注，若这两家被袭公司股价不能继续下跌，他们可能会损失惨重。最後，要是这两家做空机构真的损失惨重，那也不足为奇，不过分众传媒和奇虎360的名声也会遭到破坏。

与此同时，一家律师事务所向投资者发出最後呼吁，希望他们加入对柯莱特去年的一次股价大跳水提起集体诉讼，该律所认为这家中国公司发布的误导信息引发了该次股价大跌。去年，受一连串殃及在美上市中国企业信誉度的计丑闻冲击，许多此类公司股价大跌，这已经引发了一些类似的法律诉讼。

最终，这样的法律诉讼可能以和解收场，柯莱特则需拿出成百上千万美元来解决此事。但从长远看，此类诉讼对柯莱特这样的大公司来说影响相对较小，若是规模较小的公司遭受此攻击，可能最终会破产或被迫退市。

一句话：针对在美上市中国企业的做空袭击和集体诉讼，在今年上半年将会持续上演，之後情况应该开始好转。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：张家伟

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。