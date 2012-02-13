《阳歌专栏》京东涉足在线旅行业或有醉翁之意

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**京东商城涉足在线旅行服务业 偏离核心业务**

中国的互联网企业总是在追求新增长的过程中偏离其核心业务，尽管这些新的利润增长点很少行得通。眼下，中国的电子商务专业网站京东商城有意涉足在线旅游业。几乎所有的中国互联网企业巨头都会涉足其核心业务之外的领域，例如百度(BIDU.O) 、新浪(SINA.O)和阿里巴巴，而几乎所有类似的想法最後均以惨败而告终。似乎没有一家中国互联网企业意识到，像谷歌(GOOG.O)、亚马逊< AMZN.O>和Expedia(EXPE.O)这样的西方大企业之所以获得成功，很大程度上是因为其聚焦其核心业务，且只有在他们能利用现有部分优势时才会向新领域扩展。所以，京东商城此举似乎在重蹈其他中国互联网企业的覆辙。

京东商城称要推出其网上酒店预订服务，且已经与该商城达成合作的酒店数量超过两万家，覆盖包括港澳在内的中国多个城市。京东商城发言人表示，此举旨在推动公司成为在线综合类零售商，而非单纯的电子商务网站。先不说携程(CTRP.O)、艺龙<LONG. O>主导的中国在线旅行服务领域的竞争已然激烈，百度也通过投资去哪儿网涉足该行业。我们也不应忽视这样一个事实，即京东商城目前正与当当网DANG.N等竞争对手展开一系列价格战，其竞争对手之一的阿里巴巴则吸取教训，在若干年前涉足互联网搜索领域而败北後，阿里巴巴将其重点重新放在电子商务领域。

事实上，我怀疑京东此举很可能是为其IPO造势，因该公司十分希望在美国上市，筹得更多所需资金。京东商城去年秋天申请首次公开募股(IPO)，但受到在美上市的中国企业出现的一系列会计丑闻，该公司成为疲软市场人气的受害者。在我看来，京东涉足在线旅行业的想法很虚幻，且失败的可能性非常大。但类似这种困难从来都不能阻挡一家中国企业做出偏离其核心业务的举动，我预计，在再次提起IPO申请之前，京东商城还会出现一些更为奇怪的举动，很可能就在今年上半年。

一句话：京东商城涉足在线旅游服务业几乎败局已定，且其醉翁之意或许是希望在其IPO准备阶段造势。

**华为和中兴：转型进军手机市场？**

中国电信行业超级明星--华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)继续向外界释放信号，展示他们对发展手机业务有多重视。这两家公司均意识到，他们传统的网络设备业务增长潜力或将受到严重局限。

华为宣称，该公司去年智能手机出货量达2,000万部，较前年增长五倍。这一数字足以将华为推上2011年全球第六大手机厂商之位。同期，该公司手机销售总额增长40%，达到68亿美元。当然，这与该公司300多亿美元的销售总额相比，仍较为微弱。但华为很明显在手机领域有更宏大的计划，该公司去年末表示，其目标是五年内跻身全球前三。

中兴也采取类似举措进军手机领域，并通过生产基於安卓系统、零售价不到100美元的手机，向低端智能手机市场发起了猛烈攻势。中兴此前也曾表示，希望两年内挤进全球前五，这意味着这两家中国公司将展开激烈角逐，在全球市场争夺消费者。

进军手机市场，其风险和竞争会多於传统的电信网络设备市场，但对这两家公司而言似乎是明智之举，他们日益发现传统业务增长潜力有限，将会遭遇困境。全球多数大型电信设备厂商眼下不是陷入困境就是完全退出该领域，其中像摩托罗拉（Motorola）和北电（Nortel）等公司，十年前还是这一领域的主导者，现在有些已经不复存在。而在这一领域幸存的诺基亚西门子通信（Nokia Siemens Networks）和阿尔卡特-朗讯（Alcatel Lucent）ALUA.PA等公司，则勉强维持盈利，这两家公司近期还宣布裁员。

华为据报导近期推迟了在印度建厂的计划，印度是华为的一个重要市场，该国新的网络建设项目因一起重大的政府腐败丑闻，实际上已经陷入停滞。此外，网络设备业务还具有周期性，而手机领域的需求则相对稳定。面对这些因素，华为和中兴双双进军手机市场寻求稳定发展并不奇怪，如果未来三至五年这两家公司要是至少有一家跻身全球前三，我也不会感到意外。

一句话：华为和中兴在网络设备业务风险增大、增长放缓之际，双双进军手机市场，他们至少有一家有望成为该领域的全球领先者。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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