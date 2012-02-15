《阳歌专栏》惠普在中国PC市场节节败退

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**惠普能否继续在中国PC市场走下去？**

最新数据显示，去年底惠普(HPQ.N)在中国个人电脑（PC）市场的份额继续下降。这一态势不由得让人对其产生担忧，惠普本身也看似无法决定其在中国PC市场未来的战略。中国PC市场规模目前位列全球第二，有望在未来几年超越美国成为全球最大。

据国际数据公司（IDC）最新数据，去年第四季，惠普在中国PC市场的份额由第二季的8.5%急剧下降至5.3%，而不久之前，惠普在中国市场叱?风云时，其市场份额则保持着双位数。

这一大幅下降，使惠普在中国市场的份额降至第五。IDC数据显示，排名前四位的分别为联想(0992.HK)、宏基(2353.TW)、戴尔DELL.O和华硕(2357.TW)。

惠普市场份额的急剧下降，与该公司总部在2010年时任CEO赫德（Mark Hurd）因个人生活丑闻辞职後，未来战略不明有很大关系。去年惠普宣布，打算卖掉核心PC业务，不过几个月後又改了主意，而决定卖掉PC业务的新任CEO也被迫下台。高层的频繁换将显然不利於长期前景，其在中国市场份额的急剧下降就明显是一个警钟。

一些人可能会说，PC可能很快要过时了，专注于移动性强且具有很多PC功能的智能手机和平板电脑等新一代产品可能更为重要。不过甚至是在这两个产品领域，惠普看起来也比较弱，或许可以说，惠普仅有的几款智能手机和平板电脑在中国几乎无人知晓。

要说惠普注定将被挤出中国市场可能还为时尚早，因为惠普有可能在动荡两年後最终进入新的稳定期。但是除非惠普很快改变策略，否则被挤出中国市场的风险是真实存在的，最终甚至可能失去全球顶尖PC品牌的地位。

一句话：惠普在中国PC市场份额的急剧下降，反映了公司整体的动荡，如果不尽快改变策略，则有可能被挤出中国市场。

**人人网营收增长 盈利仍未可期**

就在社交网站开心网公布部分财务信息，暗示自己或很快重启IPO之旅一天后，其竞争对手人人网(RENN.N)也公布了第四季度财报，告诉投资者不要期望该公司很快实现盈利。财报一出，人人网股价下挫，盘後交易狂跌逾6%。

事实上，尽管其盈利前景黯淡，但根据其营收额增长，人人网的财报也并非一无是处。人人网表示，公司第四季度的营收增长将处於50%-55%这一目标区间内，且公司全年均可维持这一增幅，这可谓是一个正面迹象，因为其竞争对手开心网称其去年营收增长为41%。

但更令人担心的是，人人网称，应发布第四季度运营亏损约1,600万美元财报，亏损势头持续，且数额增加。人人网在短暂盈利後，去年出现亏损。人人网还称，今年将重点发展业务，不会实现盈利。

我欣赏人人网的坦诚，欣赏其关注重点在於长期增长，而非短期盈利。但对於投资者来说，他们买入股票时，以为人人网去年上市时已经盈利，因此人人网亏损扩大，自然会让投资者大失所望。人人网股价稳步下挫，目前每股5美元上下，不到上市价每股14美元的一半。

人人网试图通过大举投资在线视频，提振股价。在线视频如今是热门领域，中国市场的领跑者是优酷网YOKU.N和土豆网TUDO.O。我想再为人人网的多元化尝试而鼓掌，尽管我也要质疑人人网的方法，因为与现有在线视频网站战略结盟，可能胜於打造自身在线视频业务。

开心网也已经向这个方向迈进，去年秋季向腾讯(0700.HK)出售了部分股权，在我看来此举更为明智。其实归根结底，两家公司只要找到盈利途径，采取什麽方法并不重要。

我还不确定人人网和开心网是否已经找到盈利方法，这意味着人人网将面临更多股价波动，开心网上市後也将面临类似情况。Facebook即将上市，开心网希望借势融资，因此，开心网距离上市也为期不远。

一句话：人人网近期发布财报表明，该公司至少一年後，才能持续盈利，预示着人人网今年股价将表现欠佳。（完）

编译：李富强/靳怡雯/黎黎 发稿：张家伟/王燕焜

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