《阳歌专栏》百度试水巴西似明智之举

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**百度试水巴西**

我不看好百度(BIDU.O)近期采取的大多数行动，但是其探索向巴西市场扩张的举动终於让我感到欣慰。媒体报导，百度准备在巴西第一大城市圣保罗开设办公室，先期将发布一项类似维基百科的线上产品。尽管百度仍没有推出巴西搜索服务的明确计划，我猜测随着百度对巴西市场的了解加深，明年内就会推出类似产品。

了解百度的人都知道，百度首次出海是几年前在日本推出搜索服务。该尝试到目前为止是失败的，其搜索服务在日本市场的排名约在800名左右，尽管已经运营了几年时间。日本市场受挫是2008年至2010年百度试水海外亏损约1亿美元的主要原因。我仍不明白百度为什麽会选择日本作为海外市场的突破口，因为外国企业在日本市场处境艰难是众所周知的，而且该市场高度发达，竞争非常激烈，而百度又基本没什麽优势可言，特别是与日本本土的企业相比。

与日本不同，巴西与中国有很多相似的地方，两国都是金砖国家，过去五年都在快速发展。尽管百度对巴西的官方语言葡萄牙语可能所知不多，通过中国市场的成功，对此类市场的广告业务模式肯定有所了解。百度的经验应能增加巴西市场成功的可能性。过去两年，中国个人电脑领军企业联想(0992.HK)通过重新聚焦新兴市场而获得了成功。

如果百度在巴西本地人才的帮助下能够推出强力的葡萄牙语搜索服务，我觉得百度成功的机会很大，而且百度也有望在其他金砖国家获得类似成功。

一句话：百度试水巴西看起来比较明智，利用搜索和市场开发上的专业知识，成功机会很大。

**中移动4G网络建设延期 押注新建呼叫中心**

中国移动(0941.HK)为寻求增长，充分发挥其电信基础设施优势，最近押注呼叫中心的举动很有意思。赌注似乎很大，因为最新报导称，中移动4G网络建设再次延期，我对此一点也不感到惊讶，中移动或最早到2013年实现4G网络商用，也许2014年启动的可能性更大。

我们先来看一下呼叫中心计划。在我看来，这是最激动人心的事，也是中移动新管理层终於采取具体举措、重启增长的最新迹象。媒体报导称，中移动将投资40亿元，在江苏省淮安建造有2万个座席的大型呼叫中心。

中移动近期另有一座类似规模的呼叫中心落户河南省。相关报导并未说明，中移动建造这些呼叫中心，是专为其客户服务，还是会为想将呼叫中心服务外包出去的其他公司服务。我怀疑，规模如此之大表明，其目的将是两者结合。

这看似是明智之举，中移动将能利用其庞大规模和电信基础设施优势，向国内外客户提供具有竞争力价格的呼叫中心服务。如果情况确实如此，我认为，未来两三年，呼叫中心服务将轻而易举成为中移动重要的新营收来源，助其重启陷入停滞的增长。

同时，国内媒体报导称，中移动基於国产TD-LTE标准、处於测试阶段的4G网络建设遭到新的延期。报导也语焉不详，仅称中移动TD-SCDMA五期扩容工程启动招标5个月後，迄今尚未公布中标结果。这是中移动4G网络遭受的最新挫折。

去年10月有报导称，为中国六大城市试点网提供设备的两家规模较小的厂家远落後于日程。这类延期并不那麽令人惊讶，因为TD-LTE是新技术且未经测试，但这也意味着，中移动不会很快从这一过度炒作的举措中，发展出新的业务。

相反，中移动应关注新建呼叫中心、加强3G网络等举措，迹象表明，中移动也有意为之。如果中移动坚持推进这些更有希望的新举措，我预计，今年底前将为中移动收入和利润带来具体回报。

一句话：在4G网络建设显示出延期迹象的情况下，中国移动新建呼叫中心的举动，或是发挥其规模和基础设施优势的明智之举。（完）

编译：李富强/黎黎 发稿：王燕焜/张家伟

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。