《阳歌专栏》光伏行业或年中回暖 唯品会欲抢先赴美上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**光伏行业或年中回暖**

中国光伏行业龙头企业尚德电力STP.N发布的业绩预告还算不错，这不仅与该公司采取重大举措控制成本有关，同时也预示眼下处於下行周期的光伏市场可能行将触底。投资者似乎乐见这样的报告，该公司股价周五在消息传出後上涨逾8%，但仍处於两年前股价的四分之一左右。

该公司业绩预告显示，第四季度出货量环比下降10%。较原先预测的下降20%好一些。该公司2011年全年的出货量为2.09吉瓦，超过原先预测的2吉瓦。成本方面，该公司称第四季度削减债务和应收帐目取得重大进展，这应当有助其加强财务表现并提高效率。

投资者似乎更加关注该公司优於预期的营收数据，这或许是光伏行业普遍好转的写照，该版块股票周五全线大幅上扬，领衔上涨的是阿特斯(CSIQ.O)，涨幅达17%；晶澳(JASO.O)上涨9%；天合光能(TSL.N)和英利(YGE.N)走势也相当不错，涨幅超过5%。不过，这些公司的股价与两年前相比仍很低。光伏行业过去几年快速扩张，导致市场供应严重过剩，从而也令整个行业走入困境。

对光伏行业而言，另一个正面信号是天合光能宣布从英国渣打银行(STAN.L)获得1亿美元贷款融资，这似乎是私营商业银行仍有信心向此类大型太阳能企业借贷的明确信号，尽管当前多数此类企业仍处於亏损状态。相比之下，对於像赛维太阳能LDK.N等弱小企业，就不得不求助于国内银行和其他地方投资人进行融资，这些机构通常也会以各种理由提供融资，其中政治因素多於商业考虑。

近期媒体报导显示，光伏行业谨慎预测今年下半年需求将回升，如果产品价格上涨超过一定水平，许多企业有望重新开动闲置的产能。尽管出现种种喜人迹象，但美国当前正在对中国太阳能面板产品进行的反倾销调查，却是该行业面临的重大问题之一，美方的调查可能令此类产品在不久的将来遭到惩罚性关税。

不过，近期有迹象显示中国愿意就此类问题坐下来进行讨论，这意味着中美贸易战可能只是暂时性的，或许在11月美国总统大选过後就能得到解决。情况若真如此且继续显露稳定迹象，整个光伏行业则有望在今年中期回暖，届时光伏板块股价也可能开始反弹。

一句话：尚德电力最新发布的业绩预告及近期传出的行业评论显示，光伏行业有望在今年中期开始回暖。

**唯品会欲在赴美上市电商公司中力拔头筹**

中国B2C品牌折扣网站唯品会（Vipshop），在纷纷意欲今年赴美上市的中国互联网企业中力拔头筹。搜狐(SOHU.O)也已为其视频服务新建一座总部，为搜狐视频赴美IPO打下基础。与此同时，在美上市的IT外包服务企业柯莱特信息系统公司（Camelot Information Systems）CIS.N因股价大跌，遭遇第二轮集体诉讼，这似乎是该公司面临的又一头疼问题。

先看一下唯品会，该公司规模相对较小，然而却雄心勃勃成为今年首家递交在美上市申请的中国网络公司，计划融资1.25亿美元。由於行业竞争激烈，该公司去年亏损1.07亿美元，与其他中国电子商务企业别无二致。鉴於其亏损状态，以及外界对在美上市中国企业会计行为的普遍忧虑，唯品会上市很可能并不能吸引投资者兴趣，其股价在交易首日十有八九要下跌。对在美上市中国企业感兴趣的投资者，最好考虑其他公司，譬如租车公司神州租车，该公司上月递交在美上市申请，计划融资3亿美元，成为今年首家递交在美IPO的中国企业。

再来看搜狐，该公司宣布，将投资2,000万美元为搜狐视频设立总部。该总部选址天津，与搜狐北京总部分离，表明搜狐有意将搜狐视频发展为独立企业。我预计搜狐视频可能於今年下半年就递交在美上市申请，与已在美上市的优酷YOKU.N和土豆TUDO.O同台竞争。

最後看一下柯莱特，该公司因此前两年的股价大跌，本月稍早已遭遇一轮股东集体诉讼，现在面临第二轮同样的打击。本次新诉讼是由另外一家专门受理此类诉讼的律师事务所发起。不过让人有些意外的是，柯莱特股价并未对本次诉讼有太大反应，周五反而上涨2.5%。原因可能是，该公司当前股价为2.5美元左右，与约一年前的25美元的水平相比，已大幅下降。当前可能是柯莱特股票比较好的买入时机，当然，前提是该公司能挺过这两起诉讼。

一句话：唯品会意欲成为2012年首家在美IPO中国互联网公司，将不会吸引太多投资者兴趣，而搜狐的最新举动则暗示，搜狐视频或将於年底前赴美上市。（完）

编译：侯雪苹/张家伟 发稿：王凤昌

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