《阳歌专栏》华为、中兴签单意在公关 携程未雨绸缪强筋健骨

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**华为、中兴签订美国大单恐醉翁之意不在酒**

中国电信设备制造商华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)正加大在美国的公关攻势，相继宣布了一系列最新的采购协议，此举似乎加大了双方的竞争力度，有可能最终酿成一场惨烈的战役，因双方都力争主导低成本智能手机市场。两公司几乎如出一辙，均宣布达成最新的购买协议，将斥资数十亿美元购买美国芯片厂商高通(QCOM.O)和BroadcomBRCM.O的产品。

这可能并非巧合，两公司均在中国国家副主席习近平访问南加州几天后宣布达成了采购协议。高通和Broadcom的总部均位於南加州，我认为上述四家公司在最终敲定协议方面下了很大功夫，才得以使协议在习近平访问期间达成，但可能无法在最後期限前完成。华为和中兴对美国产品的采购在某种程度上标志着重要的官方承诺。两公司均竭力证明，他们可以在有利可图且竞争激烈的美国市场成为强有力的合作夥伴，但美国人认为两公司，尤其是华为，是中国政府的间谍结构。

让我们先来看看中兴达成的协议。中兴通讯将在未来四年投资40亿美元采购高通公司的芯片，还将在同期内购买10亿美元的Broadcom产品。中兴通讯在另一份声明中还表示，公司将在下月的西班牙世界移动通信大会上推出两款最新的4G智能手机，反映出其近期在手机行业上的巨大进展，也意味着未来四年从高通和Broadcom购买的芯片将有很大一部分用於手机制造。

同时，华为也宣布将签署价值60亿美元的协议，未来三年将从高通、Broadcom和一家名为Avago Technologies的公司购买部件。从商业角度看，这两宗芯片购买交易似乎更像是一场公关演习，尽管这也反映出华为和中兴之间不断增加的竞争力度，因两公司均尝试开发手机行业，因该行业相比网络设备行业周期性特点更弱且政治敏感度更低。

华为、中兴通讯和几乎所有的电信设备以及相关的手机制造商长期以来均是高通和Broadcom的客户，因两者均为网络设备和手机芯片的顶级制造商。中兴通讯的消息人士告诉我，该公司仅在去年前10个月就从美国企业购买了价值超过35亿美元的芯片和其他电信部件。除高通和Broadcom外，这些美国企业还包括IBM(IBM.N)、惠普 、德州仪器(TXN.O)等。

我认为，最新签署的协议可能并不代表加大了对高通和Broadcom的采购力度，而是旨在强调这两家中国公司是如何通过大量采购来支持美国经济和当地的就业。当华为和中兴努力打入艰难而有利可图的美国市场时，这一举动非常重要。其中，华为从去年开始就极力推进公关活动，主要包括雇佣更多的外国人以及在美国进行一些亲善投资。同时，大批量采购协议的达成也反映出两公司对手机业，尤其是低成本的智能手机业愈发兴趣浓厚。两公司近期均声称他们的目标是在未来几年成为全球前五的手机生产商。最新声明说明，低成本智能手机业的竞争正在白热化，因这种竞争态势已经开始侵蚀中兴的毛利和净利，而未来几年可能出现的惨烈竞争很可能令他们利润受损。

一句话：华为和中兴通讯的最新采购声明似乎在很大程度上是针对美国政客的公关行为，但也反映出两者在手机行业的竞争升温。

**携程未雨绸缪提高未来竞争力**

携程(CTRP.O)刚发布业绩，投资者对这家旅游行业领头羊颇费思量，不过有迹象显示该公司正在为应对将来更加激烈的行业竞争做准备，令我对其保持谨慎乐观。

携程最新财报显示，第四季度收入增长18%，并预计当前季度有望保持同样增速。但经营利润和净利润却以类似速度下滑，这对任何行业龙头公司而言都不是好兆头。

该公司业绩平平似乎可归因于膨胀的支出，第四季度支出大幅增长了46%，当中涉及扩大上海总部、在成都买地建造区域总部等项目。此外，携程还购买了剩余10%的永安旅游股权，从而完全拥有了这家香港旅游公司。投资者不知如何看待该公司业绩，他们在财报刚出炉後买入并推高股价，但很快又改变想法进行沽售，最终导致携程股价下跌1%。

显然，收入增长停滞和利润下滑诚然不受欢迎，但我一直将携程视为旅游服务行业的强大创新者和领军力量，并认为近期成本激增实为采取重大行动打造未来竞争实力。这一点或许很重要，与美国在线旅行公司Expedia(EXPE.O)去年末增持携程的主要竞争对手艺龙<LONG. O>股权、成为後者控股股东的举动如出一辙。这家美国公司如此举动意味着其可能准备发起攻势，进军中国市场。此外，一家崭露头角的公司去哪儿（Qunar）去年从百度(BIDU.O)方面获得3亿美元投资，成长动力明显增强。

携程一直是行业的强大创新者，随着其产品及服务的不断推陈出新，该公司对人手和办公场所的需求也在不断上升，从上海和成都的业务扩张中可见一斑。我对携程购买永安旅游股权交易颇为看好，此举不仅能带领携程走进利润颇丰的香港市场，还会成为该公司进军其他海外市场的跳板。总而言之，携程最新业绩还算不错，但该公司需要证明支出大增最终将带来更强势的收入增长，并会带动净利润重回上升轨道。

一句话：携程最新业绩显示该公司大举投资应对未来激烈竞争，但公司需要尽快证明新投资能带来新回报。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌

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