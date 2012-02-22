《阳歌专栏》亚信联创收购战打响 中国概念股境遇峰回路转

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**亚信联创收购战打响**

亚信联创ASIA.O收购战打响，标志着美国股市中的中国概念股面临的信任危机出现峰回路转。该公司是最早在美上市的中国公司之一。尽管很多在美上市的小型中国企业面临财务丑闻困扰，但股价下跌带来的低估值仍令潜在买家对很多优质公司感兴趣。去年的财务丑闻导致很多在美上市的中国企业股价下跌了一半甚至更多，亚信联创有望引领一轮对健康中国企业的收购潮。

媒体报导，美国知名私募股权公司KKR、TPG等可能收购亚信联创，对其估值10亿美元甚至更多，这与其约7亿美元的市值相比溢价不少；上个月中信资本曾向亚信联创发出收购要约，不过出价不详。

昨日爆出可能被收购的消息後，亚信联创股价大涨11%至12.95美元，去年12月时亚信联创股价不足7美元，这段时间已大幅上扬。不到两年以前，在中国科技和互联网企业仍受到追捧时，亚信联创的股价曾突破30美元。

投资者将关注收购战的进程，我预计私募股权公司可能对其他健康的企业发出类似的收购要约，因他们认为这些企业目前被低估。

与此同时，京东商城宣布，全年在物流方面的投资将达到36亿元人民币。本周早些时候，京东商城电子书业务正式上线，近期还招募了一些有经验的经理人。尽管京东商城上市的问题上存在很多杂音，如果股市维持强势，我觉得京东商城可能在3月底提交IPO申请；不过投资者的兴趣可能有限，因为来自当当网DANG.N等本土企业和亚马逊(AMZN.O)、沃尔玛(WMT.N)等外资企业的竞争非常激烈。

一句话：亚信联创收购战可能引发更多类似的对在美上市中国企业的收购战，因其股价之前在负面的投资者人气冲击下已经大跌。

**爱依斯出售中国发电业务 凸显行业严酷形势**

当业务涉及中国严格监管的能源行业时，能在高层有几个朋友颇有裨益。中国石油企业似乎做到了这点，但电力公司好像缺乏这种强有力的人脉关系。这导致很多发电企业近几年处於挣扎境地，据外媒报导称，美国发电商爱依斯(AES)(AES.N)正寻求出售中国业务资产。此事说明运营于中国能源市场可能存在巨大风险。在华运营的能源企业只能以政府指导价出售汽油、电力等产品，但是在另一方面却必须从公开市场购买原油和煤等原材料，而价格变化剧烈是公开市场的常态，近期中东和北非局势的动荡就导致大宗商品价格飙升。

据媒体报导，爱依斯最近已经聘请一家投行担任交易顾问，将中国业务部分或完全出售，交易价值约为3-4亿美元。此举标志着爱依斯撤离中国市场。该公司是在华最悠久的外国独立发电商之一，目前在中国拥有15家发电厂。最近几年，爱依斯和包括华能国际(0902.HK)、大唐发电(0991.HK)(601991.SS)等很多国内竞争对手都很难获利，因中国政府努力控制通胀，煤炭和原油价格上涨，但是电力指导价并未提高。这种价格管制也打击了中石化(0386.HK)和中石油(0857.HK)等成品油卖家，不过他们似乎有更好的政府人脉，使得石化产品调价要频率得多。

爱依斯缩减在华规模甚至退出，说明国内外发电企业在中国处境艰难，也意味着近期不太可能看到该行业吸引到很多新的外国投资，而任何投资於电力行业的企业都别想获得丰厚的回报。新投资将主要局限在大唐、华能等听命于政府的国有企业，这些上市电力企业的股票在近期不被看好。

一句话：爱依斯计划退出中国凸显中国电力行业运营艰难，也意味着大唐、华能等国内竞争对手近期形势不容乐观。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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